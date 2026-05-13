أسعار الديزل في إسبانيا تصل لأدنى مستوياتها منذ أكثر من شهرين

- شهدت أسعار الديزل في إسبانيا تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغ متوسط سعر اللتر 1.696 يورو، وهو أدنى مستوى منذ مارس، بينما استقرت أسعار البنزين مع تغييرات طفيفة. - كلفة ملء خزان سيارة بالبنزين بلغت 85.08 يورو، بينما ارتفعت كلفة ملء خزان بالديزل إلى 93.28 يورو، مع انخفاض سعر البنزين بنسبة 5.6% والديزل بنسبة 7.4% منذ 22 مارس. - تفاوتت الأسعار جغرافياً، حيث سجلت بازا أعلى سعر للديزل عند 2.1 يورو، بينما كانت غيبوثكوا الأدنى بسعر 1.399 يورو، مع اختلافات بين الشركات مثل "موئيفي" و"تام أويل".

شهدت أسعار الديزل في إسبانيا تراجعاً جديداً خلال الأسبوع الجاري، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مارس/آذار الماضي، في مؤشر إلى استمرار الضغوط النزولية على سوق المحروقات بعد موجة الارتفاعات التي رافقت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط خلال الأشهر الأخيرة. ووفق أحدث البيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة في إسبانيا، بلغ متوسط سعر لتر الديزل في محطات الوقود الإسبانية، الثلاثاء، 1.696 يورو، بانخفاض نسبته 2.9% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما تراجع السعر بنسبة 9.5% مقارنة بمستوياته قبل شهر واحد فقط.

ويعد هذا المستوى السعري الأدنى منذ الأسبوع الأول للحرب في إيران قبل أكثر من شهرين، حين شهدت أسواق الطاقة اضطرابات انعكست بشكل مباشر على أسعار الوقود في أوروبا، ولا سيما الديزل الذي يُستخدم بكثافة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية. في المقابل، أظهرت أسعار البنزين استقراراً نسبياً مقارنة بالديزل، إذ بلغ متوسط سعر اللتر 1.547 يورو، مقابل 1.551 يورو الأسبوع الماضي و1.548 يورو قبل شهر، ما يشير إلى محدودية التغيّرات في سوق البنزين خلال الفترة الأخيرة، رغم استمرار التقلبات في أسعار النفط العالمية.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغت كلفة ملء خزان سيارة بسعة 55 لتراً من البنزين نحو 85.08 يورو، بينما ارتفعت كلفة ملء خزان مماثل بالديزل إلى 93.28 يورو، ما يبقي الفارق السعري بين النوعين قائماً رغم انخفاض أسعار الديزل في الأسابيع الأخيرة. كما أظهرت البيانات المتعلقة بالأسعار قبل الضرائب، والتي تعكس بصورة أوضح حركة السوق بعيداً عن تأثير السياسات الضريبية، أن سعر البنزين انخفض بنسبة 5.6% منذ 22 مارس/آذار الماضي، في حين تراجع سعر الديزل بنسبة 7.4% خلال الفترة نفسها.

وفي السياق ذاته، أفادت بيانات وزارة التحول البيئي والتحدي الديمغرافي بأن متوسط سعر البنزين خلال الأيام الاثني عشر الأولى من مايو/أيار الجاري بلغ 1.542 يورو للتر، بينما وصل متوسط سعر الديزل إلى 1.724 يورو للتر، ما يعكس استمرار الفارق بين الوقودين رغم تراجع كليهما مقارنة بفترة الذروة الأخيرة. وعلى مستوى التفاوت الجغرافي للأسعار، سجلت محطة وقود في مدينة بازا أعلى سعر للديزل في البلاد، إذ بيع اللتر الواحد مقابل 2.1 يورو، لتكون المحطة الوحيدة التي تجاوز فيها سعر الديزل حاجز اليورويْن للتر. كما باعت البنزين بسعر 2.05 يورو للتر، وهو الأعلى أيضاً على مستوى إسبانيا.

في المقابل، سُجلت أدنى أسعار الديزل في ثلاث محطات بإقليم غيبوثكوا شمالي البلاد، منها محطة في بلدة أنويتا ومحطتان في إيرورا، حيث بيع اللتر بسعر 1.399 يورو. وتعود هذه المحطات إلى شركات "بيترو بريكس" و"بلينيرجي" و"بالين أويل". أما من حيث الشركات المشغّلة لمحطات الوقود، فقد سجلت "موئيفي" أعلى متوسط لسعر الديزل عند 1.748 يورو للتر، تلتها "ريبسول" بمتوسط 1.741 يورو، ثم "بي بي أويل" عند 1.737 يورو. في المقابل، جاءت "تام أويل" بوصفها أرخص مزود للديزل بمتوسط سعر بلغ 1.583 يورو للتر.

وفي سوق البنزين، باعت المحطات الأرخص في غيبوثكوا، إضافة إلى محطة في مدينة أوتريـرا التابعة لإشبيلية، اللتر الواحد بسعر 1.309 يورو. بينما تصدرت "ريبسول" قائمة الشركات الأعلى سعراً للبنزين بمتوسط 1.611 يورو للتر، متقدمة بفارق طفيف على "بي بي أويل" و"موئيفي"، في حين حافظت "تام أويل" على أدنى متوسط سعر عند 1.411 يورو للتر. ويأتي هذا التراجع في أسعار الوقود في وقت تترقب الأسواق الأوروبية اتجاهات أسعار النفط العالمية خلال فصل الصيف، وسط مخاوف مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي في عدد من الاقتصادات الكبرى، وهو ما قد ينعكس على مستويات الطلب وأسعار الطاقة خلال الأشهر المقبلة.