أسعار البنزين مرشحة للبقاء فوق 3 دولارات في الولايات المتحدة

- توقع وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن أسعار البنزين قد بلغت ذروتها لكنها ستظل فوق 3 دولارات للغالون حتى العام المقبل، مع احتمالية انخفاضها بعد حل الصراع الأميركي-الإسرائيلي مع إيران. - أشار رايت إلى أن الأسعار قد تنخفض إلى أقل من 3 دولارات للغالون بعد انتهاء الحرب، بينما أكد وزير الخزانة سكوت باسنت أن هذا الانخفاض قد يحدث في الصيف. - تسببت الحرب في ارتفاع أسعار البنزين وتأثيرها على إمدادات النفط، مما أدى إلى تحذيرات من نقص وقود الطائرات، لكن من المتوقع أن يتحسن الوضع مع تراجع الصراع.

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، يوم الأحد، إنه يعتقد أن أسعار البنزين بلغت ذروتها، لكنه توقع أن تبقى فوق 3 دولارات للغالون حتى العام المقبل. وارتفعت أسعار البنزين خلال الحرب الأميركية–الإسرائيلية على إيران، والهجمات الإيرانية على دول مجاورة، ما خلق ضغوطاً سياسية على الرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث سيدافع الحزب الجمهوري عن أغلبيات ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب.

وقال رايت، في برنامج "ستايت أوف ذا يونيون" على شبكة "سي.أن.أن"، إن وصول الأسعار إلى ما دون 3 دولارات للغالون "قد يحدث لاحقاً هذا العام، وقد لا يحدث حتى العام المقبل، لكن الأسعار على الأرجح بلغت ذروتها وستبدأ بالانخفاض". وأضاف: "بالتأكيد، مع حل هذا الصراع، سترون الأسعار تنخفض".

وقدّم مسؤولون في إدارة ترامب آراء مختلفة بشأن مسار أسعار البنزين. إذ توقع وزير الخزانة سكوت باسنت الأسبوع الماضي أن تنخفض الأسعار إلى حدود 3 دولارات للغالون هذا الصيف، بينما عرض رايت يوم الأحد جدولاً زمنياً أطول للوصول إلى هذا المستوى. وقال ترامب نفسه إن أسعار البنزين قد تبقى مرتفعة حتى نوفمبر/تشرين الثاني، بينما أجمع المسؤولون على أنها ستنخفض في نهاية المطاف بمجرد انتهاء الحرب مع إيران. وأضاف رايت: "أقل من 3 دولارات للغالون يُعد مستوى ممتازاً بعد احتساب التضخم، وسنعود إليه بالتأكيد".

وبلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي يوم الأحد 4.05 دولارات، وفقاً لتقديرات AAA، مقارنة بـ3.16 دولارات قبل عام. كما أثّر الصراع في إمدادات النفط، إذ حذّرت شركات الطيران من احتمال حدوث نقص في وقود الطائرات. وقال وزير النقل الأميركي شون دوفي، إن وقود الطائرات سيصبح أكثر وفرة مع تراجع الصراع مع إيران.

وأضاف: "نعم، هناك اضطراب محدود، ونأمل أن يكون لفترة قصيرة، لكن على المدى الطويل سيصبح السفر أرخص للأميركيين بسبب انخفاض أسعار وقود الطائرات". وكانت الولايات المتحدة وإيران قد اتفقتا، يوم الخميس، على وقف إطلاق نار لمدة عشرة أيام، إلا أن ترامب اتهم، يوم الأحد، إيران بانتهاكه عبر هجمات على سفن في مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المقرر أن يصل مسؤولون أميركيون إلى باكستان يوم الاثنين لإجراء مزيد من المفاوضات، بحسب ما كتبه ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال: "نحن نقدم صفقة عادلة ومعقولة جداً، وآمل أن يقبلوها، لأنه إذا لم يفعلوا، فإن الولايات المتحدة ستدمر كل محطة طاقة وكل جسر في إيران"، مكرراً تهديداً كان قد أطلقه قبل وقف إطلاق النار.

(رويترز)