- ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى 4.18 دولارات للغالون، وهو أعلى مستوى منذ الحرب مع إيران، مما يعكس تأثيرات إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا. - رغم أن الأميركيين يدفعون أقل من الأوروبيين، إلا أن ارتفاع الأسعار يشكل ضغطًا على الحزب الجمهوري قبيل انتخابات الكونغرس، حيث يُحمّل 77% من الناخبين ترامب مسؤولية الزيادة. - فاز ترامب في انتخابات 2024 بعد تعهده بمواجهة التضخم، مؤكدًا على ازدهار الاقتصاد الأميركي، رغم التحديات الاقتصادية الحالية.

أكدت الرابطة الأميركية للسيارات، أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل عدم وجود أي أفق لاتفاق سلام. ودفع الأميركيون أمس الثلاثاء، متوسط سعر بلغ نحو 4.18 دولارات للغالون. وكانت الأسعار قد سجلت آخر مرة مستوى مرتفعاً مماثلاً قبل حوالي أربع سنوات، عقب اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

وعند اندلاع الحرب مع إيران في أواخر فبراير/شباط، كان متوسط السعر 2.98 دولار للغالون. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت الأسعار بنحو 40%. ويرتبط هذا الارتفاع بتداعيات الحرب، فمنذ إغلاق مضيق هرمز في 2 مارس/آذار إثر اندلاع الحرب على إيران، يشهد الاقتصاد العالمي أزمة اقتصادية جراء ارتفاعات في أسعار الطاقة والسلع. وفي حين أن صادرات النفط من دول الخليج تتجه في المقام الأول إلى دول شرق آسيا مثل الصين واليابان، ارتفعت أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم.

وبالمقارنة مع دول أوروبية مثل ألمانيا، لا يزال الأميركيون يدفعون مبالغ قليلة نسبياً عند محطات الوقود. وبتحويل السعر الحالي للبنزين في الولايات المتحدة إلى اللترات واليورو، يبلغ حوالي 0.94 يورو للتر، مقارنة بأكثر من 2 يورو في محطات الوقود الألمانية. ويشكل ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة ضغطاً على الحزب الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس ونشرت نتائجه الجمعة الماضي، أن أغلبية واضحة من الأميركيين تحمّل الرئيس دونالد ترامب مسؤولية ارتفاع أسعار البنزين.

وقال نحو 77% من الناخبين المسجلين في الاستطلاع، الذي انتهى الأسبوع الماضي، إن ترامب يتحمل على الأقل قدراً لا بأس به من المسؤولية عن أحدث ارتفاع في أسعار البنزين، والناجم عن قراره شنّ حرب مع إسرائيل على إيران. وفاز ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بعد أن تعهّد بالتعامل مع معدلات التضخم المرتفعة التي واجهها الرئيس الديمقراطي جو بايدن. وقال مرارا إن الاقتصاد الأميركي "مزدهر"، بما في ذلك خلال تعليقات أدلى بها في لاس فيغاس في 16 إبريل/ نيسان.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)