أسرع 10 وظائف نمواً في السوق الأميركي برواتب من 6 أرقام

- يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأميركي إضافة 5.2 ملايين وظيفة جديدة بين 2024 و2034، مع نمو التوظيف بنسبة 3.1%، حيث ستكون الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والخدمات المهنية والعلمية والفنية الأسرع نمواً. - الوظائف الأسرع نمواً تشمل الدعم الصحي مثل ممارس التمريض والمساعد الطبي، والحوسبة والرياضيات مثل خبير البيانات ومحلل أمن المعلومات، مع نمو متوقع بنسبة 12.4% و10.1% على التوالي. - رغم النمو السريع في وظائف مثل فنيي صيانة توربينات الرياح، إلا أن الرعاية الصحية وتقنيات المعلومات والذكاء الاصطناعي ستكون المحرك الرئيس للوظائف المستقبلية.

يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن يضيف اقتصاد الولايات المتحدة نحو 5.2 ملايين من وظائف جديدة مرتقبة بين عامي 2024 و2034، رغم تباطؤ معدل النمو مقارنة بالعقد الماضي، مع توقع ارتفاع إجمالي التوظيف بنسبة 3.1%. وتشير توقعاته إلى أن قطاعَي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، والخدمات المهنية والعلمية والفنية، سيكونان الأسرع نمواً بحلول عام 2034، مع معدلات نمو متوقعة تبلغ 8.4% و7.5% على التوالي.

داخل هذه القطاعات، تتصدر مجموعات الوظائف الأسرع نمواً وظائف الدعم الصحي، مثل ممارس التمريض والمساعد الطبي، ووظائف الحوسبة والرياضيات، مثل خبير البيانات ومحلل أمن المعلومات، إذ من المتوقع أن تنمو هذه الفئات بنسبة 12.4% و10.1% على التوالي، وفقاً لما أوردت "سي إن بي سي" نقلاً عن تقرير المكتب الذي يشير، أيضاً، إلى أن السبب الرئيس وراء النمو السريع في قطاع الرعاية الصحية يعود إلى شيخوخة السكان الأميركية.

وفي هذا الصدد، تقول إيميلي كروتش، رئيسة فرع في المكتب، إن "هذا ما يدفع هذا الاتجاه: فالسكان الأكبر سناً يحتاجون إلى المزيد من الرعاية والخدمات من هذا النوع".

أما الوظائف المتعلقة بالحوسبة والرياضيات فستكتسب أهمية متزايدة مع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتضيف كروتش: "نتوقع زيادة في فرص العمل للوظائف المعنية بتطوير واختبار وتنفيذ هذه الأدوات". كما أن أدوار محللي أمن المعلومات ستشهد نمواً ملحوظاً نظراً للحاجة المتزايدة لحماية البيانات وتطوير الأنظمة والأدوات الأمنية.

وتؤكد كروتش أن معدل النمو ليس المؤشر الوحيد الذي يجب أخذه بالاعتبار، فتشير إلى أن بعض الوظائف الصغيرة جداً قد تكون الأسرع نمواً، لكن عدد الوظائف المضافة فيها قليل. على سبيل المثال: فنيو صيانة توربينات الرياح ومركبو الألواح الشمسية هما الأسرع نمواً، لكن إجمالي الوظائف المضافة من خلالهما سيكون أقل من 20 ألف وظيفة بحلول 2034.

وفي ما يلي قائمة بأسرع 10 وظائف نمواً مع معدل النمو المتوقع، والراتب الوسيط لعام 2024، وعدد الوظائف الجديدة المتوقعة بحلول 2034:

1 - فني صيانة توربينات الرياح (Wind Turbine Service Technician)

معدل النمو: 50%، الراتب الوسيط 2024: 62,580 دولاراً، الوظائف الجديدة: 6,800.

2 - مركب الألواح الشمسية (Solar Photovoltaic Installer)

معدل النمو: 42%، الراتب الوسيط 2024: 51,860 دولاراً، والوظائف الجديدة: 12,000.

3 - ممارس تمريض (Nurse Practitioner)

معدل النمو: 40%، الراتب الوسيط 2024: 129,210 دولارات، الوظائف الجديدة: 128,400.

4 - عالم بيانات (Data Scientist)

معدل النمو: 34%، الراتب الوسيط 2024: 112,590 دولاراً، والوظائف الجديدة: 82,500.

5 - محلل أمن المعلومات (Information Security Analyst)

معدل النمو: 29%، الراتب الوسيط 2024: 124,910 دولارات، والوظائف الجديدة: 52,100.

6 - مدير الخدمات الصحية والطبية (Medical and Health Services Manager)

معدل النمو: 23%، الراتب الوسيط 2024: 117,960 دولاراً، والوظائف الجديدة: 142,900.

7 - مساعد أخصائي علاج طبيعي (Physical Therapist Assistant)

معدل النمو: 22%، الراتب الوسيط 2024: 65,510 دولارات، والوظائف الجديدة: 24,500.

8 - خبير رياضيات تأمينية (Actuary)

معدل النمو: 22%، الراتب الوسيط 2024: 125,770 دولاراً، والوظائف الجديدة: 7,300.

9 - محلل بحوث العمليات (Operations Research Analyst)

معدل النمو: 21%، الراتب الوسيط 2024: 91,290 دولاراً، والوظائف الجديدة: 24,100.

10 - مساعد طبي (Physician Assistant)

معدل النمو: 20%، الراتب الوسيط 2024: 133,260 دولاراً، والوظائف الجديدة: 33,200.

وتوضح هذه البيانات أن الرعاية الصحية وتقنيات المعلومات والذكاء الاصطناعي ستشكل المحرك الرئيس للوظائف المستقبلية، مع فرص عالية للرواتب الكبيرة، مما يجعلها خيارات جذابة لمن يسعون إلى مستقبل مهني مزدهر.