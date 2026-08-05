- أستون مارتن تعمق شراكتها مع أوثنتيك براندز غروب عبر صفقة تشمل قرضًا بقيمة 450 مليون جنيه إسترليني وتمويل إضافي مقابل نقل 50.1% من حقوق الملكية الفكرية غير المرتبطة بالسيارات، مما أثار اعتراضات حملة السندات. - حقوق الملكية الفكرية تعد أصولًا رئيسية لأستون مارتن، حيث تمنح تراخيص لاستخدام علامتها التجارية على منتجات فاخرة. تخطط أوثنتيك براندز لتوسيع استثمارها بإطلاق منتجات جديدة وتنظيم فعاليات. - الخلافات تتصاعد بين أستون مارتن والدائنين بعد نقل حقوق الملكية الفكرية لجزر كايمان، مما يثير مخاوف بشأن الضمانات، مع تعقيد الوضع بسبب تشابك المصالح بين إتش بي إس وأستون مارتن.

في خطوة تعكس الضغوط المالية التي تواجهها أستون مارتن لاغوندا (Aston Martin Lagonda)، عمّقت الشركة علاقاتها مع مجموعة أوثنتيك براندز غروب (Authentic Brands Group)، المالكة لعلامة ريبوك (Reebok)، والتي تسعى في الوقت نفسه إلى الاستحواذ على جزء من حقوق الملكية الفكرية للشركة البريطانية، في صفقة أثارت اعتراضات حملة السندات ودفعت بعضهم إلى التلويح باتخاذ إجراءات قانونية.

ونقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة الأربعاء، أن "أوثنتيك براندز غروب" شاركت، عبر صناديق تديرها وحدة تابعة لها في المملكة المتحدة، إلى جانب شركة إتش بي إس إنفستمنت بارتنرز (HPS Investment Partners)، في تقديم قرض بقيمة 450 مليون جنيه إسترليني (606 ملايين دولار) إلى أستون مارتن، في أحدث خطوة تعزز الروابط المالية بين الجانبين. كما تعهدت "إتش بي إس" بتوفير تمويل إضافي مؤجل بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، يصبح متاحاً إذا وافقت أستون مارتن على نقل حصة تبلغ 50.1% في شركة تابعة تمتلك حقوق الملكية الفكرية غير المرتبطة بصناعة السيارات إلى "أوثنتيك براندز غروب".

وتعد هذه الصفقة امتداداً للعلاقة المتنامية بين أستون مارتن و"إتش بي إس"، وهي شركة الإقراض المباشر التي استحوذت عليها بلاك روك (BlackRock) العام الماضي. وقد أثارت هذه العلاقة تساؤلات لدى حملة السندات الحاليين، الذين عارضوا التمويل الجديد بسبب مخاوف تتعلق بحماية حقوقهم وضماناتهم. وأكد متحدث باسم أستون مارتن أن الشركة "ملتزمة بالكامل بجميع التزاماتها التعاقدية بموجب اتفاقيات تمويل السندات، إضافة إلى التزاماتها المتعلقة بالإفصاح". في المقابل، امتنعت "إتش بي إس" ومجموعة من حملة السندات عن التعليق، فيما لم تستجب "أوثنتيك براندز غروب" لطلبات التعقيب.

وتحتل حقوق الملكية الفكرية موقعاً محورياً في مثل هذه الصفقات، إذ غالباً ما تمثل أحد أكثر أصول الشركات قيمة. فإلى جانب سياراتها الرياضية الفاخرة، تمنح أستون مارتن تراخيص لاستخدام علامتها التجارية على مجموعة واسعة من المنتجات الفاخرة، تشمل عربات الأطفال الفاخرة، وأنواعاً نادرة من الويسكي، فضلاً عن مشروع سكني فاخر يحمل اسم الشركة في مدينة ميامي الأميركية.

ووفقاً للمصادر، تخطط "أوثنتيك براندز غروب" لتوسيع استثمارها في علامة أستون مارتن عبر إطلاق منتجات جديدة، وتنظيم فعاليات وتجارب ترفيهية تحمل اسم العلامة التجارية، بما يعزز حضورها خارج قطاع السيارات. وكانت أستون مارتن قد أعلنت في 22 يوليو/تموز الماضي حصولها على تمويل إضافي بضمان أصول نُقلت جزئياً إلى كيان جديد، من دون الكشف عن طبيعة تلك الأصول، الأمر الذي أثار استياء حملة السندات الذين كانوا يسعون إلى قيادة صفقة تمويل بديلة، معتبرين أن الشركة لم تقدم تفاصيل كافية حول الضمانات المقدمة.

وتصاعد الخلاف بعدما وجه عدد من حملة السندات رسالة إلى أستون مارتن حذروا فيها من احتمال رفع دعاوى قضائية، معتبرين أن الشركة نقلت حقوقاً للملكية الفكرية إلى شركة تابعة جديدة في جزر كايمان، ما قد يؤدي إلى إخراج هذه الأصول من حزمة الضمانات التي تستند إليها السندات. إلا أن مصادر أخرى أكدت أن الشركة المسجلة في جزر كايمان لا تزال جزءاً من مجموعة أستون مارتن. وضمت قائمة الدائنين الموقعين على الرسالة شركات استثمارية، من بينها أريني كابيتال مانجمنت (Arini Capital Management)، وكروس أوشن بارتنرز (Cross Ocean Partners)، وسكلبتور كابيتال مانجمنت (Sculptor Capital Management)، وتريسيدور إنفستمنت مانجمنت (Tresidor Investment Management)، بينما لم توقع "بلاك روك"، العضو في اللجنة التوجيهية لحملة السندات، على الرسالة.

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وتعود بعض مخاوف الدائنين إلى تشابك المصالح بين "إتش بي إس" وأستون مارتن، إذ تمتلك شركة الاستثمار أيضاً حصة تبلغ 17.5% في فريق أستون مارتن للفورمولا 1 (Aston Martin Formula One Team)، الذي يعد الملياردير الكندي لورانس سترول (Lawrence Stroll) أكبر مستثمريه، وهو كذلك أكبر مساهم في شركة أستون مارتن لاغوندا. كما عززت "إتش بي إس" علاقتها مع "أوثنتيك براندز غروب" منذ استثمارها فيها عام 2021، قبل أن ترفع حصتها إلى أكثر من 10% العام الماضي ضمن مجموعة مستثمرين اشتروا حصة "بلاك روك" في الشركة.

وتضم قائمة مساهمي "أوثنتيك براندز غروب" أيضاً شركات استثمار عالمية مثل جنرال أتلانتيك (General Atlantic)، وسي في سي كابيتال بارتنرز (CVC Capital Partners)، وليونارد غرين آند بارتنرز (Leonard Green & Partners)، وصندوق الثروة السيادي السنغافوري جي آي سي (GIC)، إلى جانب عدد من المشاهير، بينهم لاعب كرة السلة السابق شاكيل أونيل (Shaquille O'Neal)، ونجم كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام (David Beckham)، والممثل الأميركي كيفن هارت (Kevin Hart).