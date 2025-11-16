- ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على أكثر من 200 منتج غذائي، بما في ذلك لحوم البقر، مما لاقى ترحيباً حذراً من أستراليا التي أصبحت أكبر مصدر للحوم الحمراء إلى الولايات المتحدة في 2024. - أستراليا تدعو إلى إلغاء جميع الرسوم الجمركية على سلعها، حيث تسعى الحكومة الأسترالية إلى تحقيق تجارة متبادلة برسوم جمركية صفرية، بينما لم تتضح بعد توقعات إلغاء رسوم الصلب والألمنيوم. - نائب الرئيس البرازيلي أشار إلى استمرار فرض رسوم بنسبة 40% على بعض السلع البرازيلية رغم تخفيضات ترامب، معتبراً القرار خطوة إيجابية تحتاج لتصحيح التشوهات.

أبدت أستراليا اليوم الأحد، ترحيبها الحذر بإلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على لحوم البقر، لكنها حثت في الوقت نفسه الولايات المتحدة على إعفاء السلع الأسترالية من جميع الرسوم. وألغى ترامب يوم الجمعة، الرسوم الجمركية على أكثر من 200 منتج غذائي، بما في ذلك لحوم البقر، وسط مخاوف المستهلكين من ارتفاع أسعار البقالة الأميركية.

وأصبحت أستراليا في عام 2024 أكبر مصدر للحوم الحمراء إلى الولايات المتحدة، حيث تقدم أسعاراً أقل وأنواعاً من اللحوم قليلة الدهون تفتقر إليها الولايات المتحدة. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ لهيئة الإذاعة الأسترالية: "نرحب برفع هذه الرسوم الجمركية. إنه أمر جيد لمنتجي لحوم البقر الأستراليين". لكن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، قال إن حكومته العمالية ستواصل "الدعوة إلى فرض رسوم جمركية متبادلة حقيقية، التي ستكون صفراً". ويصف ترامب بعض الرسوم التي فرضها على السلع المشحونة إلى الولايات المتحدة بأنها "متبادلة" بناءً على حجم العجز التجاري للولايات المتحدة في السلع مع بلد معين.

وقال ألبانيزي في تصريحات تلفزيونية من ملبورن، وفقاً لوكالة رويترز: "إننا نؤمن إيماناً راسخاً، وسنواصل الدعوة، إلى أن نصل إلى صفر رسوم جمركية". ولم تذكر وزيرة الخارجية الأسترالية ما إذا كانت حكومة ألبانيزي المنتمية إلى يسار الوسط تتوقع الآن أن يتراجع ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمائة على واردات الصلب والألمنيوم الأسترالية إلى الولايات المتحدة. وقالت: "سنواصل الدفاع عن موقفنا".

وفي إبريل/ نيسان أشار ترامب إلى وجود تفاوت في تجارة لحوم البقر مع أستراليا بعد ارتفاع صادراتها من لحوم البقر إلى الولايات المتحدة العام الماضي، لتصل إلى 4 مليارات دولار أسترالي (2.64 مليار دولار) وسط تراجع في إنتاج لحوم البقر الأميركية. وبعد أشهر من تصريحات ترامب، أعلنت أستراليا أنها ستخفف القيود المفروضة على واردات لحوم البقر من الولايات المتحدة. ومنذ عام 1990، تصدّر أستراليا ما بين 150 ألفاً و400 ألف طن من هذا المنتج سنوياً إلى الولايات المتحدة، حيث يحظى بشعبية كبيرة لدى مطاعم الوجبات السريعة.

في السياق، قال نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين، السبت، إن السلع التي تصدرها بلاده إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك البن واللحوم والفواكه الاستوائية، ستظل خاضعة لرسوم جمركية بنسبة 40%، رغم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء بعض ضرائب الاستيراد.

وأوضح ألكمين أن بعض المنتجات، مثل عصير البرتقال، أصبحت رسومها الآن صفراً لأنها لم تكن ضمن فئة الـ40% الإضافية، غير أن تلك الرسوم لا تزال مفروضة على منتجات تشمل البن واللحوم والفواكه الاستوائية مثل المانجو والأناناس. ورحب نائب الرئيس بقرار ترامب الأخير، ووصفه بأنه "إيجابي" و"خطوة في الاتجاه الصحيح"، لكنه أكد أن هناك "تشوهاً يجب تصحيحه". وأضاف ألكمين للصحافيين في برازيليا: "الجميع حصل على خفض بنسبة 10%، لكن في حالة البرازيل، التي كانت رسومها 50%، انتهى بنا الأمر عند 40%، وهو مستوى مرتفع للغاية".

(رويترز، العربي الجديد)