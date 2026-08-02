أسترازينيكا وبريستول تبحثان الاندماج... ولادة عملاق عالمي للأدوية

- تجري "أسترازينيكا" و"بريستول مايرز سكويب" محادثات لاندماج محتمل، مما قد ينشئ عملاقًا دوائيًا بقيمة سوقية تقارب 400 مليار دولار، مع محفظة واسعة في مجالات الأورام وأمراض الدم والمناعة. - يهدف الاندماج إلى تعزيز قدرات البحث والتطوير والتسويق العالمي، مع التركيز على السوق الأمريكية، حيث رفعت "أسترازينيكا" إدراج أسهمها في بورصة نيويورك لتعزيز حضورها هناك. - رغم عدم توقيع اتفاق رسمي حتى الآن، فإن الصفقة المحتملة تعد واحدة من أكبر الاندماجات في تاريخ قطاع الأدوية، مع تحديات تتعلق بهيكل الاتفاق وسعر المبادلة.

تجري مجموعة الأدوية البريطانية السويدية "أسترازينيكا" محادثات مع منافستها الأميركية "بريستول مايرز سكويب" المتخصصة في تطوير العلاجات المبتكرة، بشأن اندماج محتمل ينشئ إحدى أكبر مجموعات صناعة الأدوية في العالم بقيمة سوقية تقارب 400 مليار دولار. ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الأحد، عن أشخاص مطلعين على المحادثات قولهم إن الشركتين ناقشتا خلال الأشهر الأخيرة إمكان تنفيذ الصفقة، وقد تتوصلان إلى اتفاق في المستقبل القريب. واستدركت المصادر بأن المفاوضات قد تتأخر أو تتوقف من دون إتمام الاندماج.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المجالات العلاجية الرئيسية التي ستشكل نقاط قوة للكيان الدوائي المندمج؟ ما هي الأسباب التي قد تدفع "أسترازينيكا" لتعزيز حضورها في السوق الأمريكية من خلال هذا الاندماج المحتمل؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ومن شأن الجمع بين الشركتين إنشاء عملاق دوائي يمتلك محفظة واسعة من الأدوية والعلاجات قيد التطوير، مع حضور قوي في مجالات الأورام وأمراض الدم والمناعة والأمراض النادرة وأمراض القلب والكلى والتمثيل الغذائي. ويمكن للكيان المحتمل الاستفادة من قدرات الشركتين في البحث والتطوير والتجارب السريرية وتسويق الأدوية في الأسواق العالمية.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة "أسترازينيكا"، ثاني أكبر شركة مدرجة في المملكة المتحدة من حيث القيمة، نحو 260 مليار دولار، فيما تقدر قيمة "بريستول مايرز سكويب" بنحو 133 مليار دولار. وتجعل هذه الأرقام أي اتفاق محتمل بينهما واحدا من أكبر الاندماجات في تاريخ قطاع الأدوية، ومن أضخم صفقات الشركات على الإطلاق. ولا تعني القيمة المقدرة للكيان المندمج، البالغة نحو 400 مليار دولار، بالضرورة أن قيمة الصفقة ستكون بالمبلغ نفسه، إذ يتوقف هيكل الاتفاق وقيمته النهائية على طريقة تنفيذه وسعر المبادلة بين الأسهم وأي علاوة محتملة وشروط التفاوض بين الطرفين.

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وقد يدعم الاتفاق استراتيجية الرئيس التنفيذي لـ"أسترازينيكا"، باسكال سوريو، الرامية إلى تعزيز حضور المجموعة في الولايات المتحدة، التي تعد أكبر سوق للأدوية في العالم ومركزا رئيسيا لرأس المال والبحث العلمي وتطوير العلاجات الجديدة.

وكانت "أسترازينيكا" قد رفعت في يونيو/حزيران الماضي مكانة إدراج أسهمها في بورصة نيويورك، في خطوة عززت توجهها نحو السوق الأميركية وشكلت ضربة جديدة لبورصة لندن، التي تواجه صعوبات في الاحتفاظ بالشركات الكبرى وجذب إدراجات جديدة.

وتملك الشركتان حضورا مهما في أدوية السرطان. وتصف "أسترازينيكا" نفسها بأنها شركة أدوية حيوية عالمية قائمة على البحث العلمي، وتتركز أعمالها في الرعاية الأولية والتخصصية والأمراض النادرة. أما "بريستول مايرز سكويب" فتسعى إلى تعزيز محفظتها العلاجية، خصوصا مع اقتراب انتهاء حماية براءات اختراع بعض أدويتها الرئيسية.

ورفضت "أسترازينيكا" التعليق على تقرير المحادثات، كما لم تستجب "بريستول مايرز سكويب" لطلب الصحيفة بالتعليق. وحتى الآن، لم تعلن الشركتان توقيع اتفاق أو تقديم عرض رسمي، ما يجعل الصفقة المحتملة في مرحلة المحادثات الاستكشافية.