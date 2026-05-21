- حذر مدير وكالة الطاقة الدولية من دخول سوق النفط "المنطقة الحمراء" بسبب ذروة الطلب الصيفي وتراجع الإمدادات نتيجة الهجمات وإغلاق مضيق هرمز، مشددًا على ضرورة فتح المضيق بالكامل كحل أساسي. - يدرس تحالف "أوبك+" زيادة طفيفة في إنتاج النفط في يوليو، مع توقع ارتفاع الإنتاج الشهري للدول السبع الرئيسية بنحو 188 ألف برميل يوميًا، رغم استمرار تعطل بعض الإمدادات. - أرقام "أوبك" تظهر تراجعًا كبيرًا في إنتاج التحالف، حيث انخفض إلى 33.19 مليون برميل يوميًا في أبريل، مع تفاوت في وتيرة التعافي بين الدول.

حذر مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الخميس، من أن "سوق النفط قد تدخل منطقة حمراء" في يوليو/تموز وأغسطس/آب، مع تزامن ذروة الطلب الصيفي على الوقود مع غياب إمدادات جديدة من الشرق الأوسط وتراجع المخزونات. وقال بيرول، في خطاب بمركز تشاتام هاوس في لندن، إن "السوق قد تبلغ هذه المرحلة خلال يوليو أو أغسطس إذا لم يحدث تحسن في أزمة الإمدادات المرتبطة بحرب إيران".

وتسببت الهجمات على البنية التحتية للطاقة، إلى جانب إغلاق إيران شبه الكامل لمضيق هرمز، في حرمان الأسواق العالمية من أكثر من 14 مليون برميل يوميا من نفط الشرق الأوسط، ما فجّر أكبر أزمة إمدادات تواجهها السوق.

400 مليون برميل لا تكفي

وأوضح بيرول أن "العالم دخل الأزمة وفي حوزته فائض نفطي ساعد على امتصاص الصدمة الأولى، غير أن هذا الهامش بدأ يتآكل مع استمرار السحب من المخزونات".

ونسقت وكالة الطاقة الدولية عمليات سحب غير مسبوقة من الاحتياطيات الاستراتيجية بلغت 400 مليون برميل، تتدفق حاليا إلى السوق بمعدل يتراوح بين 2.5 وثلاثة ملايين برميل يوميا، لكن بيرول شدد على أن "هذه الكميات، إلى جانب السحب من المخزونات التجارية، لا تكفي لحل الأزمة"، وقال إن "الحل الوحيد الأكثر أهمية هو فتح مضيق هرمز بالكامل ودون شروط"، مؤكدا أن "الوكالة مستعدة لتنسيق عمليات سحب إضافية إذا اقتضت الحاجة".

وبحسب حسابات رويترز، فإن "استمرار السحب من الاحتياطيات بالمعدل الحالي يعني أن آخر الإمدادات ستصل إلى السوق مع بداية أغسطس"، أي في التوقيت نفسه الذي حذر فيه بيرول من دخول "المنطقة الحمراء".

أوبك+ تدرس زيادة محدودة

في المقابل، أفادت رويترز نقلا عن أربعة مصادر بأن سبع دول رئيسية منتجة للنفط ضمن تحالف "أوبك+" تتجه إلى الاتفاق على زيادة طفيفة في إنتاج يوليو/تموز، خلال اجتماع مقرر في السابع من يونيو/حزيران، رغم استمرار تعطل بعض الإمدادات بفعل الحرب. وتوقعت المصادر أن "يرتفع الهدف الشهري للدول السبع بنحو 188 ألف برميل يوميا"، مع تأكيدها أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

وكان تحالف "أوبك+" قد أبقى إنتاجه ثابتا في الربع الأول من 2026، قبل أن يبدأ رفع المستهدف الشهري منذ إبريل/نيسان، ثم يقلص حجم الزيادات منذ مايو/أيار بعد انسحاب الإمارات من منظمة أوبك وتحالف "أوبك+".

إنتاج "أوبك+" يتراجع بقوة

وتظهر أرقام أوبك أن إنتاج تحالف "أوبك+" هبط إلى 33.19 مليون برميل يوميا في إبريل/نيسان، مقابل 42.77 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط، فيما انخفض إنتاج دول الخليج وحدها بمقدار 9.9 ملايين برميل يوميا. وتبرز المفارقة في أن الدول التي كانت تملك فعليا الطاقة الإنتاجية الفائضة القادرة على تهدئة السوق، وهي السعودية والعراق والكويت، ومعها الإمارات حتى وقت قريب، كانت من بين الدول المصدرة المتضررة من الأزمة.

وتضم الدول السبع التي ستجتمع في يونيو كلا من السعودية والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وروسيا وسلطنة عمان، بينما ذكرت المصادر أن اجتماعين آخرين لتحالف "أوبك+" في اليوم نفسه لن يشهدا تغييرا في السياسات. ومن المقرر أن يستمر العمل بخفض الإنتاج البالغ مليوني برميل يوميا، والمتفق عليه منذ 2022، حتى نهاية 2026، رغم أنه يشمل تقليصا قدره 160 ألف برميل يوميا من حصة الإمارات بعد انسحابها من التحالف.

التعافي لن يكون سريعاً

وحذر بيرول من أن "إعادة إنتاج النفط وطاقة التكرير في الشرق الأوسط إلى مستويات ما قبل الحرب ستحتاج إلى وقت طويل، مع اختلاف وتيرة التعافي بين دولة وأخرى"، وقال إن "أكبر مخاوفه تتعلق بالعراق، بعدما تضررت موارده المالية بشدة نتيجة انخفاض إيرادات النفط، كما أن نقص سعة التخزين أجبره على إغلاق حقول نفطية"، وهو ما قد يجعل العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة أكثر تعقيدا. وفي المقابل، أشار بيرول إلى أن دولا مثل السعودية والإمارات تملك موارد مالية وتقنيات متطورة قد تساعدها على التعافي بوتيرة أسرع.