أزمة مياه حادة في الصومال نتيجة الجفاف ومطالبات بالتدخل

- تتفاقم أزمة الجفاف في الصومال، مما يهدد الاستقرار الإنساني والاقتصادي، خاصة في المناطق الريفية، ويتطلب إعادة النظر في سياسات إدارة المياه والطاقة. - عُقد مؤتمر في دوسمريب لمناقشة توحيد السياسات الوطنية في قطاعي الطاقة والمياه، بمشاركة وزراء من الحكومة الفيدرالية والولايات، وركز على تعزيز التعاون المؤسسي وإعداد خطة وطنية موحدة. - أكد الوزراء على أهمية تحسين آليات العمل المشترك ودعوا المجتمع الدولي لتقديم دعم إنساني عاجل، مشيرين إلى ضرورة تحويل التوصيات إلى سياسات تنفيذية وتأمين التمويل اللازم.

تتفاقم أزمة الجفاف في الصومال بوصفها أحد أخطر التحديات البنيوية التي تهدد الاستقرار الإنساني والاقتصادي في البلاد، في ظل شحّ متزايد في الموارد المائية وتراجع القدرة على توفير خدمات أساسية لملايين السكان، ولا سيما في المناطق الريفية والولايات الطرفية. ومع تكرار موجات الجفاف خلال السنوات الأخيرة، بات واضحاً أن الأزمة لم تعد ظرفية، بل تحوّلت إلى حالة شبه دائمة تفرض إعادة النظر في سياسات إدارة المياه والطاقة على المستوى الوطني.

وتشير معطيات رسمية في الصومال إلى أن نقص المياه بات العامل الأكثر تأثيراً في تدهور الأوضاع المعيشية، مع تسجيل خسائر بشرية ومعيشية في عدد من المناطق، نتيجة نضوب مصادر المياه وارتفاع معدلات النزوح الداخلي بحثاً عن الحد الأدنى من مقومات الحياة. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى تنسيق مؤسسي فعّال بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، في ظل تداخل الصلاحيات وضعف البنية التحتية، ما يعيق الاستجابة السريعة والمنسّقة للأزمات الطارئة.

ضمن هذا الإطار، عُقد في مدينة دوسمريب؛ عاصمة إقليم جلمدغ، مؤتمر تنسيق الطاقة والموارد المائية على المستويين الاتحادي والولائي، بمشاركة وزراء القطاع في الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، واختُتمت أعماله أمس الأحد بعد يومين من الاجتماعات. وشكّل المؤتمر منصةً لمناقشة سبل توحيد السياسات الوطنية في قطاعي الطاقة والمياه، باعتبارهما عنصرين حاسمين في مواجهة تداعيات الجفاف المتكرر.

وتركّزت النقاشات على تعزيز التعاون المؤسسي بين مختلف مستويات الحكم، في محاولة لتجاوز التشتت القائم في إدارة الموارد، والعمل على إعداد خطة وطنية موحّدة في الصومال لمعالجة آثار الجفاف وتحسين خدمات المياه والطاقة المقدّمة للمجتمع الصومالي. وقد استعرضت وزارة الطاقة والموارد المائية خلال الجلسات عددًا من المشاريع الجارية، من بينها مشروع التعافي الكهربائي في الصومال (ILAYS)، ومشروع تطوير المياه في مدينة جوهر، إضافة إلى مشروع "برواقي+" الذي يُنفّذ في عدة مناطق لتعزيز التعاون المجتمعي وحسن الجوار، فضلاً عن برنامج "أبَرتير" المخصّص للاستجابة المباشرة لتداعيات الجفاف وبناء مصادر مياه موثوقة ومستدامة.

وفي هذا السياق، اعتبر وزير الطاقة والموارد المائية في ولاية جلمدغ، أحمد نور حاج عثمان، أن توقيت انعقاد المؤتمر يكتسب أهمية استثنائية، نظراً إلى التحديات القاسية التي تواجهها البلاد بفعل الجفاف والظروف الطارئة، مؤكداً أن تحسين آليات العمل المشترك بين المستويات الاتحادية والولائية يشكّل مدخلاً أساسياً لأي استجابة فعالة للأزمة.

من جانبه، شدّد وزير الطاقة والموارد المائية في الحكومة الفيدرالية، عبدالله بيدان ورسمه، في كلمته الختامية، على أن شحّ المياه الواسع، خصوصاً في المناطق الريفية، يمثل أولوية قصوى للسلطات المعنية، مؤكداً التزام الوزارة بتنفيذ مشاريع مياه وكهرباء موثوقة، وضمان عدالة توزيع مشاريع حفر الآبار وتطوير الموارد المائية في مختلف أنحاء البلاد. كما دعا المجتمع الدولي إلى تقديم دعم إنساني عاجل للمتضررين من الجفاف ونقص المياه، في ظل محدودية الإمكانات المحلية.

وتعكس مخرجات المؤتمر إدراكاً رسمياً متزايداً لخطورة أزمة الجفاف، ومحاولة للانتقال من المعالجات الظرفية إلى مقاربة أكثر شمولاً تقوم على التخطيط الوطني المتكامل. غير أن نجاح هذه الجهود يبقى مرهوناً بقدرة الدولة على تحويل التوصيات إلى سياسات تنفيذية ملموسة، وتأمين التمويل والدعم اللازمين، في بلد لا تزال هشاشته المؤسسية والأمنية تعقّد الاستجابة للأزمات المناخية المتفاقمة.