تفجرت أزمة واسعة داخل مجلس الدولة المصري، حيث يعاني المتقاضون من تصاعد الرسوم وتعقيد الإجراءات، ما أعاد أزمة رسوم التقاضي للواجهة ولم يفلح منشور جديد بحلها. وبدأت الأزمة عقب صدور المنشور الإداري رقم 4 لسنة 2026، قبل أن يتراجع عنه المجلس بعد 4 أيام فقط بإصدار المنشور رقم 5، في خطوة اعتبرها قضاة سابقون وقانونيون اعترافاً ضمنياً بخطورة القرار الأول وتسببه في أزمة وجدل.

هذه الأزمة لم تكن خلافاً إدارياً عابراً، بل تحولت سريعاً إلى حالة غضب داخل المجتمع القانوني، بعدما فرض المنشور قيوداً غير مسبوقة على حق الاطلاع والاستعلام عن القضايا، في وقت يعاني فيه المتقاضون من تصاعد الرسوم وتعقيد الإجراءات، فالمنشور رقم 4، الصادر عن أمين عام مجلس الدولة، حظر تصوير أجندات الأحكام، وألغى "الباركود" المستخدم للاستعلام، وقصر الاطلاع على طلبات مدفوعة عبر وحدات الوثائق المؤمنة، ما أحدث ارتباكا واسعا. ورغم تراجع المجلس جزئياً بإعادة الباركود، أبقى المنشور الجديد على قيود إضافية، اعتبرها قضاة وقانونيون تعميقا للأزمة وتكريسا لتقييد إجراءات التقاضي بدلاً من تيسيرها.

عبء مالي مستمر

في تعليقه على الأزمة، قال المستشار عصام رفعت، القاضي السابق بمجلس الدولة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن ما جرى "مؤثر وخطير لعدة أسباب"، على رأسها أن "كل جهة باتت تصدر قراراتها بالشكل والطريقة والأسلوب الذي تراه، دون العودة إلى القوانين المنظمة". وأوضح رفعت أن حق الاطلاع هو حق أصيل ومكفول لكل متقاض، ولكل إنسان رفع دعوى أمام القضاء، متسائلاً: "كيف يقال للمتقاضي إن الاطلاع محظور إلا بطلب رسمي؟".

وأشار إلى أن الطلب الرسمي نفسه يفرض أعباء مالية غير مبررة على الأفراد والشركات، موضحا أن تكلفة الطلب الأساسية 33 جنيهاً (نحو 0.7 دولار)، لكن بعد إضافة الدمغات والرسوم الأخرى يصل إلى نحو 70 جنيهاً (نحو 1.5 دولار)، متابعا: "من المستحيل أن يجبر المتقاضي على دفع 70 جنيهاً في كل مرة يريد فيها أن يعرف ما الذي حدث في قضيته". وأضاف القاضي السابق أن هذه الإجراءات لا تفرض مرة واحدة فقط، بل تتكرر على مستوى جلسات كثيرة جدا، وإجراءات عديدة طوال فترة المنازعة القضائية وإدارة الملف، ما يحول حق الاطلاع إلى عبء مالي مستمر.

وأوضح رفعت أن الشرارة الأساسية للأزمة كانت إلغاء "الباركود" بموجب المنشور رقم (4)، قائلا: "اللي حصل إن مجلس الدولة أصدر المنشور رقم 4، والذي تضمن إلغاء الباركود، وفرض على اللي عايز (من يريد أن) يعرف حاجة عن قضيته إنه ييجي (ياتي) ويدفع فلوس. وأضاف: "قامت الدنيا ولم تهدأ ، وأثار المنشور غضباً واستياءً شديدين، وأحدث أزمة كبيرة داخل المجلس"، مشيراً إلى أن هذا الغضب هو ما دفع المجلس للاجتماع سريعاً وإصدار المنشور رقم (5)، الذي أعاد الباركود وأعلن أن العمل جار على تطويره، في رسالة تهدئة واضحة.

المنشوران رقم 4 و5 من مجلس الدولة

لكن رفعت شدد على أن الأزمة لم تنته، معتبرا أن جوهر المشكلة ما زال قائماً، وهو "فرض قيود مالية وإدارية على حق السؤال والاستعلام عن القضايا". وأكد المستشار عصام رفعت أن ردات الفعل داخل مجلس الدولة نفسه كانت حادة، موضحاً أن كثيرين رأوا أنه "لا يمكن أن يكون السؤال عن القضايا والاستعلام عنها بمقابل مادي"، لأن "لا ضريبة ولا رسم إلا بنص قانوني أو قضائي".

وأضاف: "ما يحدث عبارة عن تحصيل أموال و قرارات من لا شيء، بلا سند تشريعي حقيقي"، معتبراً أن الأمر يمثل تجاوزاً خطيراً لمبدأ المشروعية. وضرب رفعت مثالا بما يحدث في هيئة قضايا الدولة، حيث أشار إلى وجود ما يعرف بـ"جواب عدم الممانعة"، والذي "المفترض أنه يصدر مجانا"، لكنه أصبح الآن مقابل رسوم تذهب لصالح نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة"، على حد قوله، معتبراً أن "كل ذلك كلام عبثي جدا".

تفاقم أزمة رسوم التقاضي

من جانبه، قال مصطفى علوان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "رايتس للاستشارات القانونية والتحكيم الدولي"، إن ما جرى في منشوري مجلس الدولة "يعكس حالة من التخبط الإداري والتصعيد غير المبرر ضد المتقاضين". وأضاف علوان، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "الأصل في العمل القضائي هو التيسير، لا التعقيد"، مشدداً على أن "المنشورين، سواء رقم 4 أو رقم 5، يمثلان عبئاً إضافياً على أزمة رسوم التقاضي المتفاقمة أصلا".

واعتبر أن قصر الاطلاع على طلبات مدفوعة، وربط المعرفة الإجرائية برسوم، يؤدي عملياً إلى حرمان شريحة واسعة من المتقاضين من حقهم في متابعة قضاياهم، وهو ما يشكل، بحسب قوله، مخالفة صريحة لنصوص الدستور التي تكفل حق التقاضي للجميع دون تمييز. وأضاف علوان أن القرارات الإدارية لا يجوز أن تنشئ رسوماً أو أعباء مالية من فراغ، معتبراً أن الاستمرار في هذا النهج يعمق الفجوة بين المواطن ومؤسسات العدالة.

وانتقد المحامي الحقوقي صالح حسب الله، المستشار القانوني السابق لحركة استقلال جامعة عين شمس، المنشورين الصادرين عن مجلس الدولة، معتبراً أنهما امتداد لسلسلة من القرارات الغريبة التي تصعب إجراءات التقاضي، بدلا من تيسيرها. وقال حسب الله لـ"العربي الجديد" إن فرض قيود إدارية ومالية على مجرد الاطلاع أو الاستعلام عن القضايا، يمثل اعتداء مباشر على حق الدفاع، ويمس جوهر العدالة. وأضاف أن الدستور المصري واضح في كفالة حق التقاضي، وفي منع فرض رسوم أو أعباء إلا بقانون، معتبراً أن ما يحدث يعزز من حرمان المتقاضين، خاصة محدودي الدخل، من اللجوء الفعلي للقضاء.

وأشار إلى أن الأزمة لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع لأزمة الرسوم القضائية، مؤكداً أن تراكم الرسوم والقرارات الإدارية المقيّدة يخلق بيئة طاردة للعدالة، ويحول التقاضي إلى رفاهية لا يقدر عليها الجميع. رغم تراجع مجلس الدولة عن بعض ما ورد في المنشور رقم 4، فإن الأزمة التي فجرها لم تغلق بعد، فالتساؤلات ما زالت مطروحة حول حدود سلطة القرارات الإدارية، ومدى التزامها بالدستور والقانون، وحول ما إذا كانت هذه المنشورات مجرد حلقة في سلسلة أوسع من الإجراءات التي تعيد تشكيل العلاقة بين المواطن والقضاء.

(الدولار= 47.5 جنيهاً مصرياً تقريباً)