أزمة محروقات وارتفاع أسعار في أحياء حلب

تشهد ثلاثة أحياء في محافظة حلب شمالي سورية أزمة حادة في المحروقات وارتفاعاً كبيراً في الأسعار، منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات الحكومية في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وكان مصدر عسكري قد أكد، أمس الاثنين، أن الجيش السوري بدأ استهداف مصادر إطلاق الطائرات المسيّرة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) شرقي حلب، بعد تحديد مواقع انطلاقها.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة ثلاثة عسكريين في هجوم بطائرات مسيّرة بريف حلب نُسب إلى "قسد"، في تصعيد جديد، رغم تأكيد الأخيرة استمرارها في التفاوض مع الحكومة السورية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، إن أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في محافظة حلب تخضع لحصار مشدد منذ اندلاع الاشتباكات.

وأشار إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات، حيث بلغ سعر ليتر المازوت 12 ألف ليرة سورية، والبنزين 20 ألف ليرة، فيما وصلت أسطوانة الغاز المنزلي إلى 270 ألف ليرة. وأضاف المرصد أن الأحياء الثلاثة لا تزال من دون كهرباء حتى الآن، في حين تعمل المولدات الكهربائية لمدة ثلاث ساعات فقط يومياً نتيجة نقص الوقود. ويأتي ذلك بالتزامن مع منع إدخال المحروقات إلى هذه المناطق، ما فاقم معاناة السكان.

وأكد أحد أصحاب الأفران في حي الشيخ مقصود، أن "الحصار المفروض أدى إلى نقص حاد في الطحين والوقود والمواد الأساسية الأخرى، ما انعكس بشكل كبير على قدرة الأفران على تلبية احتياجات الأهالي". وكان اتحاد غرف التجارة والصناعة في الشيخ مقصود والأشرفية قد أدان، الأسبوع الماضي، الحصار المفروض على الأحياء الثلاثة، داعياً إلى رفعه، ومحمّلاً الجهات المعنية في الحكومة المسؤولية.

وأشار الاتحاد، في بيان صحافي، إلى معاناة التجار والصناعيين نتيجة الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تسبّب بها الحصار، ما أدى إلى تدمير النشاطين التجاري والصناعي وارتفاع معدلات البطالة. ووفقاً للبيان، تسبب الحصار في توقف عدد كبير من المعامل وورشات العمل، الأمر الذي أثر سلباً على الاقتصاد المحلي وعلى حركة التبادل التجاري مع باقي المناطق، معتبراً أن ما يجري يتنافى مع مبادئ العدالة وحقوق المواطنين في العمل والعيش الكريم.

كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الأحياء الثلاثة تشهد انقطاعاً تاماً للكهرباء منذ أكثر من عشرة أيام، موضحاً أن اللجان الفنية المختصة لم تتمكن من صيانة خطوط الكهرباء نتيجة الحصار ومنع إدخال المحروقات ومواد البناء اللازمة لأعمال الترميم والصيانة. تعكس أزمة المحروقات وارتفاع الأسعار في أحياء حلب المحاصَرة هشاشة الواقع الاقتصادي في المناطق المتأثرة بالاشتباكات المسلحة، حيث يؤدي انقطاع سلاسل الإمداد إلى ارتفاع سريع في تكاليف الطاقة والنقل، ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية والخدمات. ويشكّل الوقود عنصراً محورياً في تشغيل الأفران والمولدات ووسائل النقل، ما يجعل أي قيود على دخوله عاملاً مضاعفاً للأزمة المعيشية.

كما يفاقم الحصار حالة الركود الاقتصادي المحلي، عبر تعطيل الأنشطة الصناعية والتجارية وحرمان آلاف العمال من مصادر دخلهم، الأمر الذي يوسع دائرة الفقر ويضعف القدرة الشرائية للسكان. وفي ظل غياب بدائل مستقرة للطاقة، تتحول الأحياء المحاصَرة إلى بؤر ضغط اقتصادي واجتماعي متزايد. وفي ظل استمرار الاشتباكات والحصار المفروض على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد، تتعمق الأزمة المعيشية لسكانها مع تفاقم نقص المحروقات وارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء. ومع تعطل النشاط الاقتصادي المحلي، تبقى هذه الأحياء عرضة لمزيد من الضغوط، ما لم تُتخذ خطوات عاجلة لتأمين الإمدادات الأساسية وتخفيف تداعيات الحصار على حياة المدنيين واقتصادهم اليومي.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)