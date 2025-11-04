أزمة "كوبونات الطعام" تفضح الفقر والجوع في أميركا... أرقام صادمة

- تفاقمت أزمة الجوع في الولايات المتحدة بسبب الإغلاق الحكومي ورفض الرئيس ترامب شروط الديمقراطيين لتمرير الموازنة، مما أدى إلى توقف برامج دعم الفقراء مثل SNAP، وحرمان 42 مليون أميركي من المساعدات الغذائية، مما يثير مخاوف من اضطرابات اجتماعية. - اتهم الديمقراطيون ترامب باستخدام الجوع كسلاح سياسي، وتدخلت المحاكم لضمان استمرار برنامج SNAP، لكن الحكومة قلصت المساعدات الغذائية، مما أثر على 42 مليون أميركي في نوفمبر. - تعود أزمة الجوع إلى سياسات فيدرالية قصيرة المدى، ويقترح الخبراء تحويل تمويل SNAP إلى آليات تلقائية وتوسيع دعم الأسر منخفضة الدخل، مع التركيز على التخطيط طويل الأمد لحل مشكلة التشرد.

كشفت إطالة أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتوقع استمرارها لأشهر بسبب رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب شروط الحزب الديمقراطي لتمرير الموازنة التي تتضمن دعماً لبرامج الفقراء، عن جانب مظلم في الداخل الأميركي يتمثل في اتساع رقعة الجوع والفقر والتشرد، وفقاً لبيانات حكومية حديثة. وتحولت الأزمة إلى جدل واسع حول "تجويع الأميركيين"، بعدما خرجت مظاهرات للعائلات منخفضة الدخل التي تعتمد على كوبونات شراء الطعام، إثر توقفها عن العمل، واحتمال إغلاق بنوك الطعام. كما حذرت صحف أميركية من أزمة غذاء داخلية واضطرابات اجتماعية محتملة إذا استمر الإغلاق.

وكشف تأخر الإفراج عن المخصصات المالية الفيدرالية، ومنها أموال برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) المعروف بكوبونات الطعام، أزمات أعمق تتعلق بزيادة أعداد الجوعى والمشردين في البلاد. وبحسب تقارير أميركية، فإن 42 مليون أميركي فقدوا المساعدات التي تقدمها الحكومة عبر برنامج "سناب" لأول مرة منذ تأسيسه عام 1939 لتلبية احتياجات الفقراء بعد الكساد الكبير. وفي السنة المالية 2024، خدم البرنامج نحو 41.7 مليون مشارك شهرياً بإنفاق فيدرالي بلغ 99.8 مليار دولار، بمتوسط فائدة يبلغ 187 دولاراً للفرد شهرياً، ما يعكس حجم ارتباط هذه الفئات بالفقر والبطالة وهشاشة الدخل، بحسب وزارة الزراعة الأميركية.

وتظهر بيانات الوزارة ومنظمة Feeding America أن 47 مليون أميركي، بينهم 13 مليون طفل، يعانون من انعدام الأمن الغذائي سنويا، فيما يلجأ ملايين آخرون إلى بنوك الطعام الخيرية رغم عدم انطباق تعريف "انعدام الأمن الغذائي" عليهم. كما تؤكد بيانات مكتب الإحصاء الأميركي أن 13.5% من الأسر الأميركية (أي نحو 18 مليون أسرة) تعاني من انعدام الأمن الغذائي، فيما يقدر عدد المشردين بـ771,480 شخصاً بسبب أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة، وفق "التحالف الوطني لإنهاء التشرد" لعام 2025. وفي تقرير حكومي بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول الماضي، كشف مكتب الإحصاء الأميركي أن 35.9 مليون أميركي يعيشون تحت خط الفقر الرسمي، رغم انخفاض المعدل إلى 10.6% عام 2024. لكن المقياس التكميلي الأوسع (SPM) أظهر معدلات أعلى بعد احتساب تكاليف السكن والضرائب، ما يعكس واقعا اقتصاديا أكثر قسوة. وتشير الأرقام إلى أن خط الفقر الفيدرالي لعام 2021 بلغ 27.5 ألف دولار سنويا لأسرة مكونة من أربعة أفراد، وهو مستوى لا يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ نمو الأجور.

ترامب متهم بـ"تجويع الأميركيين"

واتهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، الرئيس ترامب وحزبه الجمهوري بـ"استخدام الجوع سلاحاً"، في ظل الإغلاق الحكومي الذي عطل المساعدات الغذائية الأساسية لملايين الأميركيين من ذوي الدخل المنخفض. وقال لشبكة سي أن أن مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري: "دونالد ترامب والجمهوريون قرروا استخدام الجوع سلاحا، وحجب فوائد برنامج المساعدات الغذائية التكميلية، في انتهاك لقرارات فيدرالية تؤكد أنه لا يجوز لأي شخص أن يُحرم من مساعدته الغذائية." وأمرت محكمتان فيدراليتان إدارة ترامب باستخدام أموال الطوارئ لضمان استمرار برنامج "سناب"، وقد استجابت الحكومة جزئيا بعد تصاعد الغضب الشعبي والإعلامي، خاصة بعد انتقادات حادة لاحتفال ترامب بعيد "الهالوين" في منتجعه الفاخر بينما الملايين لا يجدون ما يأكلونه.

وقضت المحكمتان بأن الإدارة يجب أن تستخدم صندوق طوارئ بقيمة 4.65 مليارات دولار لتغطية جزء من تكاليف البرنامج المقدرة بـ9 مليارات دولار في نوفمبر، وفق موقع The Sun في 4 نوفمبر. وذكرت نيويورك تايمز وذا هيل أن الحكومة ستغطي فقط 50% من المخصصات الحالية للأسر المؤهلة ضمن البرنامج. وأعلنت إدارة ترامب، الاثنين الماضي، أن المساعدات الغذائية لنحو 42 مليون أميركي ستُخفض خلال نوفمبر بسبب استمرار الإغلاق الحكومي الذي تجاوز الشهر، وسط فشل المفاوضات بين الحزبين حول الموازنة الجديدة.

أزمة هيكلية لا أزمة تمويل

وترى تقارير ودراسات أميركية أن فشل الحكومات المتعاقبة في القضاء على الفقر والجوع والتشرد يعود إلى سياسات فيدرالية قصيرة المدى، تعتمد على حلول مؤقتة ومقيدة بالانتخابات. وبحسب مركز أولويات الميزانية والسياسات (CBPP)، فإن برامج الدعم تتوسع أحيانا ثم تتقلص لاحقا بتغير الإدارة السياسية، مما يخلق فجوات حماية واسعة بين الولايات. وتظهر تقارير وزارة الإسكان الأميركية أن الولايات ذات أنظمة دعم أسرع (مثل مدفوعات البطالة ودعم السكن المحلي) تسجل نسب فقر وتشرد أقل من الولايات التي تعتمد على تدخلات محدودة. كما يشير خبراء الاقتصاد إلى أن الفقر المزمن والجوع يقللان من رأس المال البشري والإنتاجية ويزيدان من تكاليف الصحة والطوارئ، إذ تضطر المدن لإنفاق مبالغ متزايدة لمعالجة آثار التشرد ونقص الغذاء.

ويقترح خبراء، بحسب تقرير نشره "بوليتيكو"، يوم الأحد، تحويل جزء من تمويل برامج مثل "سناب" إلى آليات تمويل تلقائية تعمل خارج نطاق الإغلاق الحكومي، لمنع توقف المساعدات في أوقات الأزمات. كما تدعو دراسات بروكينغز (2024) إلى توسيع برامج دعم الأسر منخفضة الدخل وإنشاء آليات رقابية تمكن الولايات الأضعف أداء من الحصول على دعم فني ومالي عاجل لتطوير برامجها. ووفق دراسة لمركز بروكينغز، فإن السبب الهيكلي للتشرد في الولايات المتحدة هو نقص يقارب 4.9 ملايين وحدة سكنية ميسّرة، وارتفاع الإيجارات بمعدلات تفوق نمو الدخل، ما يدفع ملايين الأسر إلى فقدان المأوى أو الإنفاق المفرط على السكن. وتخلص تقارير اقتصادية متعددة إلى أن المشكلة ليست نقص الموارد، بل ضعف الإرادة السياسية وتشتت البرامج بين المستويين الفيدرالي والولائي، وأن الحل يكمن في التخطيط طويل الأمد لتفادي تكرار أزمات الإغلاق الحكومي التي تحوّل الخلافات السياسية إلى معاناة معيشية لملايين الأميركيين.