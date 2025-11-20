أزمة "كاش" في ليبيا... طوابير أمام المصارف

- يعاني الليبيون من أزمة سيولة حادة تتجلى في الطوابير الطويلة أمام المصارف وماكينات السحب الآلي، بسبب سحب مصرف ليبيا المركزي لمبالغ ضخمة من التداول وضعف انتشار الخدمات الإلكترونية. - الأزمة النقدية في ليبيا هيكلية، تتداخل فيها عوامل سياسية ومصرفية، مع نقص في البنية التحتية الحديثة واعتماد كبير على الدفع النقدي المباشر. - يفتقر القطاع المصرفي إلى خطة إصلاح شاملة لتحسين الخدمات وتحديث البنية التكنولوجية، مما يزيد من تفاقم الأزمة ويعيق التعافي الاقتصادي.

في مشهد بات مألوفًا لليبيين منذ سنوات، وقف الليبي محمد التائب، البالغ من العمر سبعين عامًا، أكثر من سبع ساعات أمام مصرف الجمهورية – فرع جامعة طرابلس، على أمل سحب ألفي دينار، ما يعادل 363 دولارًا فقط. وعند وصول دوره، فوجئ بأن التعليمات تغيّرت: السحب المتاح أصبح ألف دينار لا غير، ما يعادل 181 دولارًا فقط.

يقول التائب لـ"العربي الجديد"، وهو يبدو مرهقًا من ساعات الانتظار، إن أعصابه لم تعد تتحمل هذا النوع من المعاملة، مضيفًا: "السيولة تأتي يومين فقط في الشهر، وبقية الأيام يكون المصرف فارغًا. لا أفهم كيف أصبح الأستاذ الجامعي يبحث عن نقود ولا يجدها؟".

الوضع لا يختلف كثيرًا أمام ماكينات السحب الآلي قرب ميناء طرابلس. يروي فاتح التاورغي (45 عامًا) أنه قضى "يومًا كاملًا بين محاولات الوصول إلى ماكينة تعمل. وقفت في الطابور طويلًا دون أن أسحب أي مبلغ".

يقول التاورغي لـ"العربي الجديد" إن "ماكينات مصرف التجاري الوطني تعمل أحيانًا، وفي الغالب تتوقف دون أسباب، ولا يوجد كاش، وإن وجد لا يتعدى ألف دينار لا غير".

ويفسّر المحلل المالي عبد الحكيم عامر جانبًا من الأزمة بقوله إن مصرف ليبيا المركزي سحب نحو 45 مليار دينار من التداول خلال الأشهر الماضية، ما تسبب في نقص السيولة المتاحة داخل المصارف. ويضيف لـ"العربي الجديد" أن انتشار الخدمات الإلكترونية لم يعوّض هذا النقص، إذ ما زالت شريحة واسعة من السوق – من محلات تجارية وورش ومخابز ومصحات خاصة وحتى معاملات العقارات – تعتمد بشكل شبه كامل على الدفع النقدي المباشر.

ويحذر عبد الحكيم من أن الأزمة قد تستمر، حتى مع عودة ضخ السيولة من المركزي، لأن المشكلة – بحسب تعبيره – "هيكلية وليست ظرفية".

وتشهد المصارف في عدة مدن ليبية تكرار المشهد نفسه: طوابير طويلة، سقوف سحب منخفضة، وماكينات صراف آلي تتوقف أكثر مما تعمل.

ويرى أستاذ اقتصاد بالجامعات الليبية، جمعة المنتصر، أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد حالة مرتبطة بسوء الإدارة، بل انعكاسًا لأزمة نقدية أعمق تتداخل فيها عوامل سياسية ومصرفية ونقدية، وتحدّ من قدرة الاقتصاد الليبي على الدوران بشكل طبيعي. وأوضح لـ"العربي الجديد" أن أزمة السيولة تتقاطع مع تدهور جودة الخدمات المصرفية في البلاد. فإلى جانب نقص الأموال، يعاني المواطنون من بطء شديد في إنجاز المعاملات، وتعطل الأنظمة الإلكترونية، والاكتظاظ اليومي أمام الشبابيك.

وقال إن المشكلة "لا تتعلق بالسيولة فقط، بل بغياب بنية مصرفية حديثة قادرة على استيعاب الطلب المتزايد". ويرى أن معظم الفروع "تعتمد على أنظمة تقليدية، وتفتقر إلى مراكز بيانات مستقرة، ما يجعلها عرضة للتوقف عند أي خلل بسيط".

يقول المصرفي أحمد الغرياني إن غياب خريطة إصلاح مصرفي يزيد من تفاقم الأزمة، موضحًا أن "المصرف المركزي لم يعلن حتى الآن خطة شاملة لتحسين الخدمات أو تحديث البنية التكنولوجية، ما يعني أن المواطنين سيظلون أمام واقع الطوابير لفترة أطول". وأعرب في حديثه لـ"العربي الجديد" عن أن تحسين الخدمات المصرفية لا يقل أهمية عن حل أزمة السيولة نفسها، معتبرًا أن "إنهاء الاعتماد على النقد" وإعادة الثقة في الأنظمة البنكية يشكلان ركيزة أساسية لأي تعافٍ اقتصادي حقيقي في ليبيا.