أزمة في إمدادات المياه بعدن... ما السبب؟

- تعاني عدن ومدن يمنية أخرى من أزمات حادة في الخدمات العامة بسبب انعدام الوقود، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه، حيث خرج المواطنون للاحتجاج على هذه الأوضاع المتدهورة. - أعلنت مؤسسة الكهرباء في عدن عن جهود لإعادة تشغيل المحطات، بما في ذلك تشغيل محطة شمسية، لكن الأزمة ما زالت تؤثر بشدة على الحياة اليومية للسكان، مع ارتفاع تكاليف شراء المياه بنسبة 50%. - شهدت عدن مظاهرات ليلية احتجاجاً على انقطاع الكهرباء والمياه وتوقف صرف الرواتب، مما زاد من تفاقم الأزمات المعيشية.

تعاني عدن ومدن يمنية تحت إدارة الحكومة المعترف بها دولياً من أزمات متعدّدة في الخدمات العامة، على إثر انعدام الوقود الذي تسبب بمشكلة كبيرة لا تتوقف عند حدود انقطاع الكهرباء، مع وصول الأمر إلى المياه، إذ تتفاقم مشكلة إمدادات كبيرة منذ أيام في ظل استنفار تام للجهات المعنية لمواجهتها.

يأتي ذلك رغم إعلان المؤسّسة العامة للكهرباء في عدن، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر/ تشرين الأول، عن جهود حكومية لإعادة تشغيل المحطات، إذ سارعت المؤسّسة بهذا الإعلان عقب ليلة مظلمة وساخنة شهدت خروج المواطنين إلى الشوارع وحرق الإطارات للاحتجاج على انقطاع الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات.

وفي السياق ذاته، قالت مؤسّسة الكهرباء إنه جرى تشغيل المحطة الشمسية وإدخالها إلى الخدمة بعد استقرار مركز الأحمال واستكمال الإجراءات الفنية اللازمة.

المواطن الخمسيني عدنان سالم من سكان عدن، تحدث لـ"العربي الجديد"، عن أنّ المياه انعدمت في منزله الذي يضمّ ستة أفراد نصفهم أطفال، ما تسبب بأزمة كبيرة دفعته وثلاثة من أطفاله للخروج إلى الشارع للبحث عن المياه من المنازل المجاورة في حال كانت لا تزال تحتفظ بمخزون منها، أو في حال كان هناك "سبيل" خزان مياه على جنبات أحد الشوارع لتعبئة المياه منه.

من جانبه، يقول المواطن يحيي الحوشبي، من سكان عدن، لـ"العربي الجديد"، إنّ السكان يعتمدون كلياً على المياه التي توفرها المؤسسة العامة للمياه، والتي تضخ المياه إلى غالونات المنازل الأرضية، وبالتالي يعمل السكان على رفعها إلى الخزانات في أسطح المنازل، حسب الحاجة اليومية لها، وكل ذلك يحتاج إلى الكهرباء التي في حال انقطاعها تحصل أزمة كبيرة تشمل المياه والصرف الصحي وخدمات أخرى. وتوضح المؤسّسة العامة للمياه أنّ توقف خدمة الكهرباء في عدن سيؤدي إلى انقطاع الطاقة الكهربائية في حقول إنتاج وضخ المياه.

شلل خدمات المياه

الناشط الاجتماعي في عدن وضاح أحمد، يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن الحياة شبه متوقفة في عدن بسبب أزمة الوقود والكهرباء الخانقة، والتي ألقت بتبعات جسيمة على مختلف الخدمات، أهمها المياه وتوقف ضخها من الحقول الرئيسية إلى قنوات التوزيع ومنها إلى المنازل، مشيراً إلى أن ذلك ضاعف من تكاليف شراء المياه من المواطنين بنحو 50%، إذ تحتاج الأسرة الواحدة المكونة من خمسة أفراد إلى ما لا يقل عن خمسة آلاف ريال لشراء المياه، سواءً للشرب أو للاستخدامات اليومية.

يتفق بائع في متجر تجزئة للمواد الغذائية في منطقة الشيخ عثمان جنوبي عدن، وديع عبدالله، مع ما طرحه أحمد، بالقول لـ"العربي الجديد"، إنّ هناك إقبالاً كبيراً على شراء المياه المعدنية التي تتصدر المبيعات في مثل هذه المتاجر خلال الأيام الحالية.

وكانت عدن قد شهدت مظاهرات ليلية ساخنة الأسبوع الماضي للاحتجاج على استمرار الانقطاع الكلي للكهرباء، وتوقف ضخ المياه وتصريف الصرف الصحي، مع أزمات معيشية متفاقمة أخرى نتيجةً لتوقف صرف رواتب الموظفين من الحكومة.