- تراجعت أرباح فولكسفاغن بنسبة 32.9% في الربع الثاني من العام الحالي بسبب المنافسة الصينية، ضعف الطلب على السيارات الكهربائية، وارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، مع تكاليف إضافية لتوقف إنتاج "آي دي.4" في الولايات المتحدة. - تواجه فولكسفاغن تحديات في السوق الأوروبية مع ارتفاع حصة الشركات الصينية، مما دفعها لخفض توقعات المبيعات ودراسة تغييرات في نموذج العمل، بما في ذلك خفض الأجور وتسريح العمال، وسط معارضة من النقابات والحكومة. - شهدت الشركة احتجاجات عمالية كبيرة، واتفقت الإدارة مع النقابات على إلغاء 35 ألف وظيفة في ألمانيا بحلول 2030 عبر التقاعد المبكر والمغادرة الطوعية، مع تجنب التسريح الإجباري، وسط شكوك حول التزام الإدارة بالخطة.

أعلنت مجموعة فولكسفاغن الألمانية، اليوم الجمعة، تراجع أرباحها الصافية بنسبة 32.9% خلال الربع الثاني من العام الحالي، تحت ضغط المنافسة الصينية وضعف الطلب على السيارات الكهربائية وارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية.

وبلغ صافي أرباح المجموعة 1.54 مليار يورو، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، مقارنة بنحو 2.3 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجع الربح التشغيلي بنسبة 9.5% إلى 3.5 مليارات يورو، فيما بلغت إيرادات المجموعة 82.4 مليار يورو خلال الربع الثاني. وتحمّلت النتائج نفقات بقيمة 500 مليون يورو، بسبب توقف إنتاج السيارة الكهربائية "آي دي.4" في الولايات المتحدة وآثار تشغيلية سلبية أخرى.

خفض توقعات المبيعات

خفضت فولكسفاغن توقعاتها للعام الحالي، وأصبحت تنتظر استقرار المبيعات أو تراجعها بنسبة تصل إلى 3%، بعدما كانت تتوقع نموها بالنسبة نفسها. وتراجعت أسهم المجموعة عند افتتاح التداولات في بورصة فرانكفورت، وسط مخاوف المستثمرين من استمرار ضعف الأرباح وارتفاع تكاليف إعادة الهيكلة.

وقال المدير المالي للمجموعة أرنو أنتليتس، خلال اتصال مع المستثمرين والصحافيين، إن "فولكسفاغن تحتاج إلى تغيير جذري في نموذج عملها، ووصف نتائج النصف الأول بأنها إنذار جديد يفرض التحرك".

المنافسة الصينية تنتقل إلى أوروبا

ارتفعت حصة مصنّعي السيارات الصينيين في السوق الأوروبية إلى 11% العام الماضي، مقارنة بنحو 3% قبل ثلاث سنوات، وفقاً لمجموعة "داتافورس" المتخصصة في بيانات السيارات.

وتواجه فولكسفاغن الشركات الصينية داخل سوقها الأوروبية، بالتزامن مع تراجع حصتها في الصين وارتفاع تكاليف الإنتاج في ألمانيا. كما تتعرض المجموعة لضغط الرسوم الجمركية الأميركية، وسبَّبت القيود المفروضة على بعض المكونات تعطيلَ إنتاجِ السيارة الكهربائية "آي دي.4" في الولايات المتحدة.

أزمة المصانع الألمانية

بدأت أزمة فولكسفاغن الصناعية تتصاعد في سبتمبر/أيلول 2024، عندما ألغت المجموعة ضمانات وظيفية كانت تحمي العاملين في ستة مصانع ألمانية حتى عام 2029. ثم طرحت الإدارة خفض الأجور بنسبة 10% وتسريح عشرات الآلاف من العمال وإغلاق مصانع في ألمانيا للمرة الأولى في تاريخ الشركة. وبررت الشركة هذه الإجراءات بارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الطلب في أوروبا ووجود طاقة إنتاجية زائدة تعادل نحو 500 ألف سيارة سنويا.

ووفقاً لـ"رويترز" في سبتمبر/أيلول 2024، فتح إلغاء الضمانات الوظيفية الباب أمام عمليات تسريح محتملة، وأعلن مجلس العاملين ونقابة آي جي ميتال رفضهما خطط الإدارة.

واستبعد الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكسفاغن، أوليفر بلومه، إغلاق أي من مصانع الشركة بحلول عام 2030. وقال خلال مؤتمر هاتفي حول نتائج الربع الثاني اليوم الجمعة "لدينا طرازات قيد الإنتاج في مصانعنا الحالية، ولا سيما في ألمانيا، ونحن في حاجة إلى هذه الطرازات... ليس من الواقعي الحديث عن إغلاق مصانع بحلول عام 2030"، مؤكداً مجدداً تصريحاته السابقة بأن هناك وسائل أكثر جدوى من إغلاق المصانع، مشيراً إلى أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين القدرة التنافسية، والتي ستنبثق عنها بقية الخطوات.

وسبق أن أغلقت "آودي"، التابعة لفولكسفاغن، مصنعها في بروكسل في 28 فبراير/شباط 2025، بعد تراجع الطلب على السيارة الكهربائية الفاخرة "كيو 8 إي ترون". وأدى الإغلاق إلى فقدان نحو 3000 وظيفة، بعدما فشلت الشركة في العثور على مستثمر يتولى تشغيل المصنع. ومثّل ذلك أول إغلاق لمصنع تابع لمجموعة فولكسفاغن في أوروبا منذ نحو أربعة عقود.

خطة لإلغاء 100 ألف وظيفة

وفي خضم الأزمة التي تتعرض لها المجموعة، تدرس فولكسفاغن رفع عدد الوظائف المستهدفة بالإلغاء إلى 100 ألف وظيفة خلال السنوات المقبلة، أي ضعف الخطة السابقة تقريبا. وتشمل المقترحات إغلاق مصانع هانوفر وتسفيكاو وإمدن، إضافة إلى مصنع "آودي" في نيكارسولم، ما قد يهدد أكثر من 45 ألف وظيفة. لكن الخطة لم تحصل بعد على موافقة نهائية من مجلس الإشراف، وتواجه رفضاً من مجلس العاملين ونقابة "آي جي ميتال" وحكومة ولاية ساكسونيا السفلى المساهمة في المجموعة. في وقت تريد الإدارة أيضاً تقليص عدد الطرازات إلى النصف وبيع أصول غير أساسية وخفض تكاليف التطوير والإنتاج.

أكبر احتجاجات في تاريخ المجموعة

شارك نحو 100 ألف عامل في جولتين من الإضرابات خلال ديسمبر/كانون الأول 2024، في أكبر تحرك عمالي تشهده فولكسفاغن. وشملت الإضرابات تسعة مصانع للسيارات والمكونات في ألمانيا، وتوقفت خطوط التجميع لساعات احتجاجاً على خطط إغلاق المواقع وتسريح العمال وخفض الأجور. وبعد مفاوضات استمرت نحو 70 ساعة، توصلت الإدارة والنقابات في ذات الشهر إلى اتفاق يقضي بإلغاء أكثر من 35 ألف وظيفة في ألمانيا حتى نهاية 2030. واتفق الطرفان على تنفيذ الخفض من خلال التقاعد المبكر والمغادرة الطوعية، مقابل تجنب التسريح الإجباري والإغلاق الفوري للمصانع. لكن لا تزال الشكوك تحوم حول التزام الإدارة بهذه الخطة أو توسّع العدد لاحقاً.