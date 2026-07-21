أزمة غير متوقعة... أميركا تواجه نقصاً تاريخياً في العمالة

- يتوقع ستيفن راغلز نقصًا حادًا في العمالة بالولايات المتحدة خلال العقد المقبل بسبب التحولات الديموغرافية وتقاعد جيل "طفرة المواليد"، مما سيؤدي إلى تقلص القوة العاملة بنحو 2.7 مليون عامل بين 2030 و2040. - التحولات الديموغرافية قد تحسن الأجور وظروف العمل نتيجة انخفاض المنافسة، والذكاء الاصطناعي قد يعوض جزءًا من النقص في العمالة، مع تعزيز إنتاجية الشركات دون استبدال العنصر البشري في قطاعات مثل الرعاية الصحية والبناء والتعليم. - تجدد الاهتمام بالمهن الفنية والحرفية مثل الكهربائيين والسباكين واللحامين، حيث يصعب أتمتتها وارتفاع الطلب عليها، مما يجعلها أكثر أهمية في سوق العمل.

بينما تتزايد المخاوف من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى القضاء على ملايين الوظائف، حذر خبير أميركي في الدراسات السكانية من أن التحدي الأكبر الذي سيواجه سوق العمل في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل لن يكون البطالة، وإنما النقص الحاد في العمالة نتيجة التحولات الديموغرافية وتسارع تقاعد جيل "طفرة المواليد". ووفق تقرير نشرته شبكة "CBS News" الأميركية، توقع ستيفن راغلز، أستاذ التاريخ والدراسات السكانية في جامعة مينيسوتا ومؤسس قاعدة بيانات IPUMS، أكبر قاعدة بيانات سكانية في العالم، أن يشهد الطلب على العمال الشباب انفجارا خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، في وقت يتراجع فيه عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

وأوضح راغلز أن موجة تقاعد جيل طفرة المواليد ستتزامن مع دخول أعداد أقل من الشباب إلى سوق العمل، ما سيؤدي إلى تقلص القوة العاملة للمرة الأولى في التاريخ الاقتصادي الأميركي، بحيث يفوق عدد المغادرين لسوق العمل عدد الداخلين إليه. ويستند هذا التقدير إلى تحليل لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي وتوقعات مكتب الموازنة في الكونغرس، والتي تشير إلى انكماش القوة العاملة بنحو 2.7 مليون عامل، أو 1.3%، خلال الفترة بين عامي 2030 و2040، بعد نمو محدود لا يتجاوز 9.1 ملايين شخص بين عامي 2020 و2030، وهو أدنى مستوى لصافي الداخلين إلى سوق العمل منذ ستينيات القرن الماضي.

وقال راغلز: "يعتقد البعض أن الذكاء الاصطناعي سيقضي على جميع الوظائف، لكن الحقيقة أنه سيكون هناك عدد قليل جدا من الأشخاص الباحثين عن عمل مقارنة بحجم الاقتصاد". وتشير بيانات مكتب الإحصاء الأميركي إلى أن نحو 10 آلاف شخص من جيل طفرة المواليد يبلغون سن الخامسة والستين يوميا خلال الفترة بين عامي 2011 و2029، فيما سجل عام 2025 رقما قياسيا بدخول 4.18 ملايين أميركي هذه الفئة العمرية، بما يعادل أكثر من 11.4 ألف شخص يوميا.

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ويرى راغلز أن هذه التحولات قد تصب في مصلحة العاملين، إذ ستؤدي إلى تحسن الأجور وظروف العمل نتيجة انخفاض المنافسة على الوظائف، متوقعا ارتفاع أجور الشباب وتعزيز قوة النقابات وتراجع مستويات عدم المساواة. وأضاف أن القلة التي ستدخل سوق العمل خلال السنوات المقبلة ستتمتع بفرص اقتصادية استثنائية، في ظل حاجة الشركات المتزايدة إلى العمالة. وفي المقابل، اعتبر أن الذكاء الاصطناعي قد يتحول إلى عامل داعم للاقتصاد الأميركي، من خلال المساهمة في تعويض جزء من النقص المتوقع في العمالة ورفع إنتاجية الشركات، بما يمكنها من تحقيق أرباح أكبر وتقديم أجور أعلى للعاملين.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي سيخفف من آثار التغيرات الديموغرافية على سوق العمل دون أن يكون بالضرورة بديلا عن العامل البشري، مشيرا إلى أن ارتفاع الإنتاجية سيمنح الشركات قدرة أكبر على مكافأة الموظفين. ورغم التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي في مجالات مثل كتابة النصوص وإنتاج الصور والبرمجة وأتمتة الأعمال الإدارية، أكد راغلز أن العديد من القطاعات ستظل تعتمد بصورة أساسية على العنصر البشري، وفي مقدمتها الرعاية الصحية والبناء والتعليم.

ولفت التقرير إلى أن هذا الواقع أدى أيضا إلى تجدد الاهتمام بالمهن الفنية والحرفية، إذ باتت وظائف مثل الكهربائيين والسباكين واللحامين والبنائين وفنيي التدفئة والتهوية وتكييف الهواء أكثر جذبا للشباب. وأشار راغلز إلى أن هذه المهن ستكون الأكثر تعرضا لنقص العمالة خلال العقود المقبلة، لأنها من الوظائف التي يصعب أتمتتها، ما سيجعل الطلب عليها مرتفعا وتكلفتها أعلى من غيرها، بحسب التقرير.