أزمة سوق الإسكان الإسرائيلي: هبوط المبيعات 24% وتراجع الأسعار

- انخفاض مبيعات الشقق بنسبة 24%: شهدت 9 شركات بناء بارزة في بورصة تل أبيب انخفاضًا بنسبة 24% في مبيعات الشقق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، متأثرة بالفائدة المرتفعة والقيود التمويلية والحرب المستمرة. - تراجع الأسعار بنسبة 9%: انخفض السعر المتوسط للشقق المبيعة بنسبة 9% منذ بداية العام، حيث تأثرت الأسعار بموقع المشاريع ونوعها، مما يعكس التباطؤ في السوق العقاري. - تحديات مستقبلية في السوق: يتوقع استمرار التباطؤ في المبيعات، خاصة في المناطق الغالية مثل تل أبيب الكبرى، مع تراجع عدد المستثمرين بسبب توفر بدائل في سوق الأسهم.

ساهمت الفائدة المرتفعة، والقيود المفروضة على عروض التمويل التي يقدمها المقاولون، والحرب المستمرة جميعها في انخفاض يقارب الربع في عدد الشقق التي باعتها 9 شركات بناء بارزة تُتداول في بورصة تل أبيب منذ بداية العام. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وصل الانخفاض إلى نسبة 24% في عدد الشقق المبيعة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في الربع الثالث، باعت شركات البناء التسع التي شملها المسح الذي نشره موقع "غلوبس" الإسرائيلي 1,254 شقة، بانخفاض بنسبة 28% مقارنة بالربع الموازي من العام الماضي. الاتجاه مشابه في الأشهر التسعة، إذ سجّلت جميع الشركات انخفاضًا ثنائي الرقم في عدد الشقق التي باعتها خلال الربع مقارنة بمثيله.

الهبوط في عدد الشقق التي باعها المقاولون انعكس أيضًا على السعر الذي دفعه المشترون. السعر المتوسط للشقة المبيعة منذ بداية العام انخفض بنحو 9%. ويشير العاملون في القطاع إلى أن سعر الشقة يتأثر بموقع المشاريع ونوعها.

"نحن نرى تباطؤًا في المبيعات، وهو ما اتسم به المقاولون منذ بداية العام. هذا اتجاه يأتي على خلفية الفائدة المرتفعة إلى جانب أسعار الشقق العالية التي تثقل قدرة الشراء لدى المشترين. لولا عروض التمويل من المقاولين، لربما كان الانخفاض أكثر حدّة. في النهاية، هذا وضع ينهش في نتائج المقاولين".

ويضيف زيف عين إيلي، محلل العقارات في بيت الاستثمار IBI، ما حدث في القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة في حديثه مع "غلوبس: "عام 2024 كان عامًا قياسيًا في بيع الشقق، لكن منذ بداية العام الحالي وقعت أحداث مختلفة أثرت بالقطاع. أذكّر أيضًا بأنه في نهاية العام الماضي، سعى المشترون لتقديم موعد شراء الشقق قبل رفع ضريبة القيمة المضافة (في بداية 2025)، ولذلك كان هناك موجة شراء في نهاية العام الماضي".

هذه الموجة، يوضح عين إيلي، أثّرت سلبًا ببيع الشقق في الربع الأول من هذا العام، "ثم جاءت القيود التي فرضها بنك إسرائيل في مارس على عروض التمويل. هذا أدى إلى تباطؤ في المبيعات، لأن المقاولين حاولوا فهم كيفية التعامل مع القيود. وفي نهاية الربع الثاني جاءت الحرب مع إيران، وكانت مواقع المبيعات ومكاتبها مغلقة".

في ما يتعلّق بالمستقبل، يقول يعقوب أتركتشي، صاحب المدير العام لإحدى أكبر شركات البناء في القطاع: "نرى هذا العام اتجاهًا نحو شراء أقل للشقق في المناطق الغالية مثل تل أبيب الكبرى. السوق يتأثر أكثر بوجود عدد أقل من المستثمرين، لأن لديهم بدائل في سوق الأسهم".