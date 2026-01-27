أزمة خبز خانقة تعمّق معاناة السوريين

- تعاني مدينة الشدادي من أزمة خدمية حادة بسبب انسحاب قوات سوريا الديمقراطية، مما أدى إلى نقص في الخبز والكهرباء والمياه، واضطرار السكان لشراء الخبز بأسعار مرتفعة. - بدأت الإدارة الجديدة بتنفيذ إجراءات إسعافية، مثل تأمين الطحين وتشغيل الأفران بكامل طاقتها، واعتماد خطة لتوزيع الخبز بشكل عادل بين السكان والنازحين. - في الحسكة، يثير نظام توزيع الخبز استياء السكان بسبب عدم كفاية الكميات، مما يدفعهم للجوء إلى الأسواق غير الرسمية، وسط مطالب بتحسين سياسات التوزيع والجودة.

تشهد مناطق الجزيرة السورية، ولا سيما مدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي، واحدة من أسوأ الأزمات الخدمية والمعيشية منذ سنوات، في ظل تراجع حاد في توافر الخبز والكهرباء والمياه، وتدهور واسع في البنية التحتية، عقب انسحاب (قوات سوريا الديمقراطية) "قسد" من عدد من المناطق، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما خلّف فراغاً خدمياً انعكس مباشرة على حياة المدنيين.

تبدأ الأزمة مع ساعات الفجر الأولى، إذ يصطف عشرات السكان يومياً أمام أفران مدينة الشدادي، في مشهد بات مألوفاً منذ سنوات، إلا أن حدّته ازدادت خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة النقص الحاد في مادة الطحين والمحروقات المخصصة للأفران. ويعود كثيرون إلى منازلهم من دون خبز بعد ساعات من الانتظار، وسط شكاوى من توقف الأفران بشكل مفاجئ أو نفاد مخصصاتها قبل تلبية الطلب.

في السياق، تروي رجاء الجبور، وهي مدرسة في الثلاثينيات من عمرها وأم لطفلين، تفاصيل يومها مع ما تصفه بالرغيف المر وتقول لـ"العربي الجديد" إنها تخرج من منزلها قبل شروق الشمس لتأمين ربطة خبز، لكنها كثيراً ما تعود خالية الوفاض، مضيفة: "أحياناً يُغلق الفرن قبل أن يصل دورنا، فنُجبر على شراء الخبز السياحي بأسعار لا نقدر عليها، أو نكتفي بوجبة واحدة في اليوم".

ولا تتوقف المعاناة عند الخبز، إذ تعيش المدينة انقطاعاً شبه كامل للتيار الكهربائي، ما أدى إلى توقف ضخ المياه، وشلل في الحركة التجارية، وانقطاع شبكات الاتصال والإنترنت، لتتحول الشدادي، وفق وصف سكانها، إلى مدينة معزولة عن العالم. ويربط مسؤولون محليون هذه الأزمة بتوقف حقول الغاز التي كانت تغذي المنطقة بالكهرباء.

في المقابل، يقول المسؤول المكلف بتسيير أمور مدينة الشدادي، عدنان الدرويش، إن الإدارة الجديدة باشرت فور تسلّمها مهامها بتنفيذ إجراءات إسعافية لمعالجة الانهيار الخدمي. ويؤكد لـ"العربي الجديد" أن الخطة شملت دعوة موظفي المؤسسات الخدمية للعودة إلى أعمالهم، تمهيداً لعقد اجتماع موسّع لوضع خريطة طريق تقنية تهدف إلى إنهاء ما وصفه بالترهل الخدمي المزمن. ويشير الدرويش إلى استجابة سريعة لتأمين مادة الطحين، مع صدور توجيهات بتشغيل أفران المنطقة بطاقتها القصوى على مدار الساعة، بما في ذلك أيام العطل، لسد الفجوة الكبيرة في إنتاج الخبز.

كذلك لفت إلى اعتماد خطة ثلاثية المحاور لتنظيم توزيع الخبز، تضمن العدالة بين السكان المحليين والنازحين، من خلال تخصيص مخبز محدد لتموين مخيم الهول حصرياً، وتشغيل فرن ناحية الهول بنظام الورديات الدائمة، مع إبقاء بعض الأفران كخيار تدخل إسعافي عند رصد أي نقص ميداني.

وفي السياق، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة إرسال كميات إضافية من المواد الأساسية إلى أفران محافظة الحسكة، شملت 367 طناً من الطحين، و20 ألف ليتر من المازوت، وطناً من الخميرة، إضافة إلى الملح وأكياس التعبئة، في محاولة لضمان استمرارية إنتاج الخبز. وقالت الوزارة في بيان صحافي إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك لتأمين الخبز من دون انقطاع، ومتابعة واقع الأفران وفق الأولويات.

بدوره، شدد المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز، محمد الصيادي، على ضرورة ضمان استمرارية الإنتاج وتحسين جودة الخبز، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أهمية تشديد الرقابة على توزيع الدقيق وآليات التشغيل بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. وأشار إلى توزيع نحو أربعة آلاف ربطة خبز إسعافية في الشدادي، وتأهيل أكثر من 33 مخبزاً في محافظات عدة بتمويل سعودي ودعم أممي، إضافة إلى تركيب 21 خط إنتاج جديداً دخل معظمها الخدمة بالفعل.

في المقابل، لا تبدو الصورة أفضل في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة قسد، حيث أثار تطبيق نظام التوزيع اليومي للخبز في مدينة الحسكة موجة استياء واسعة. ويقضي النظام بتخصيص ربطة واحدة يومياً للعائلات التي تضم بين شخص وخمسة أشخاص، وربطتين للعائلات الأكبر، بسعر 3000 ليرة سورية للربطة، عبر 144 "كومينة" تشرف عليها لجان تابعة للإدارة الذاتية.

بينما، يقول أرام الحسينو، من سكان مدينة الحسكة، إن القرار الذي تفرضه الإدارة الذاتية لا يعكس الواقع الفعلي لاستهلاك العائلات، معتبراً أن تخصيص ربطة خبز واحدة يومياً لعائلة من خمسة أفراد غير كافٍ إطلاقاً، ولا سيما في ظل رداءة جودة الخبز. من جانبه، يشير أبو خالد إلى تفاوت واضح في آلية التوزيع بين الكومينات، ما يعكس، برأيه، خللاً في الرقابة، متسائلاً عن أسباب استمرار ارتفاع سعر الربطة رغم تأمين القمح والمازوت، ومؤكداً أن القرار بصيغته الحالية بحاجة إلى مراجعة فورية.

ومع دخول النظام حيز التنفيذ، بدأت تظهر تداعياته سريعاً على الحياة اليومية، حيث اضطر كثير من السكان إلى اللجوء إلى الأسواق غير الرسمية لشراء الخبز بأسعار أعلى، ما زاد من أعبائهم الاقتصادية وتسبب بازدحام متزايد أمام بعض الكومينات. في ظل هذه المعطيات، تتصاعد مطالب الأهالي بإعادة النظر العاجلة في سياسات توزيع الخبز، ورفع الكميات المخصصة بما يتناسب مع حجم العائلات، إلى جانب تحسين الجودة وتعزيز الشفافية والرقابة. وبين وعود الإدارات المتعاقبة وخططها الإسعافية، يبقى الخبز في الجزيرة السورية عنواناً لأزمة أعمق، تتقاطع فيها السياسة بالأمن والخدمات، وتدفع ثمنها يومياً آلاف العائلات.