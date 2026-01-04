- قامت تشكيلات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن بقطع الطرق، مما أدى إلى أزمة نقل خانقة وتعطيل حركة النقل بين تعز وعدن، وتأخير المسافرين عن رحلاتهم الجوية. - أصدرت السفارة الأمريكية تحذيراً لمواطنيها بعدم السفر إلى اليمن بسبب تقارير عن إغلاق وتحويل مسار الرحلات الجوية، مع الإشارة إلى سيطرة المجلس الانتقالي على سقطرى. - وصفت رئاسة الجمهورية اليمنية إجراءات المجلس الانتقالي بأنها انتهاك للدستور واتفاق الرياض، داعية إلى رفع القيود فوراً واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة.

أقدمت تشكيلات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن المُتخذة عاصمة مؤقتة من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، على قطع كل الطرق المؤدية إليها، خاصةً من جهة محافظة تعز جنوب غربي اليمن، متسببةً في أزمة نقل خانقة وتكدس للمسافرين وباصات شركات النقل الجماعي وشاحنات نقل البضائع على امتداد الطرق المؤدية إلى عدن.

وقالت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، اليوم الأحد، إن وزارة الخارجية الأميركية تلقت تقارير عن إغلاق وإلغاء وتحويل مسار رحلات جوية تجارية من وإلى جزيرة سقطرى إلى مطارات قريبة. ودعت السفارة مواطنيها إلى "مراجعة التحذير من السفر ذي المستوى الرابع الذي يُوصي بعدم السفر إلى اليمن، بما في ذلك سقطرى". وتخضع سقطرى، وهي جزيرة نائية في المحيط الهندي، لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني المدعوم من الإمارات والذي اشتبك مع الحكومة اليمنية في محافظتَي حضرموت والمهرة.

ووصفت رئاسة الجمهورية اليمنية، اليوم الأحد، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، ما أقدمت عليه تشكيلات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بفرض قيود على حركة المواطنين القادمين من عدد من المحافظات إلى العاصمة المؤقتة عدن، بأنها انتهاك جسيم للدستور ومخالفة لاتفاق الرياض. وقال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية لوكالة "سبأ"، إنّ "القيود شملت منع المرور عبر مداخل رئيسية للمدينة"، مشدداً على أن "ذلك يخالف مرجعيات المرحلة الانتقالية، ولا سيّما اتفاق الرياض الذي ينص على حقوق المواطنة المتساوية ونبذ التمييز المناطقي".

وأضاف المصدر أن "فرض قيود على حرية التنقل واحتجاز مسافرين، بينهم عائلات ومرضى وطلاب، يمثل مخالفة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويقوض السلم الاجتماعي ويزيد من المعاناة الإنسانية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة".

ورصد "العربي الجديد"، قيام قوات ما يسمى بالحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي في عدن بقطع الطرق المؤدية إلى العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من ثلاثة خطوط باتجاه تعز، تتمثل في "خط الفرشة - طور الباحة بلحج - عدن"، و"خط الساحل الغربي - باب المندب - المخاء - عدن"، إضافة إلى الخط الرابط بين عدن ومحافظة تعز من الجهة الشرقية بمنطقة "الحوبان - الراهدة - طور الباحة في لحج".

وتسبب قطع الطرق في أزمة تنقل كبيرة للمواطنين وحركة نقل شاحنات تنقل البضائع بين تعز وعدن، إذ أفاد مواطنون لـ"العربي الجديد"، بأنهم تخلّفوا عن اللحاق برحلاتهم الجوية من مطار عدن الدولي الذي جرى استئناف رحلات الخطوط الجوية اليمنية منه ابتداءً من اليوم الأحد بعد يومين من التوقف.

وأكد عاملون وموظفون في شركات باصات النقل الجماعي "أنها ستوقف رحلاتها التي كانت مجدولة ومستعدة للتحرك من تعز باتجاه عدن، وذلك بعد توقف عدد من الباصات التابعة لها وصلت منذ يومين إلى 10 باصات على امتداد الطرق في مدخل مدينة عدن".

وأكدت رئاسة الجمهورية اليمنية بحسب وكالة "سبأ" أنها تلقت بلاغات بشأن اعتقالات واختطافات في عدن، موضحة أنها جرت بتوجيهات من قيادة قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، معتبرةً ذلك "انتهاكاً للحق في الحرية الشخصية ومخالفة للضمانات القانونية التي تحظر الاحتجاز خارج إطار القضاء"، ودعت إلى "رفع القيود فوراً ودون شروط، واحترام اختصاصات مؤسّسات الدولة، وتجنب الإجراءات الأحادية التي تمسّ المصالح العامة"، مؤكدةً أن "الدولة ستتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية المدنيين وضمان حرية التنقل وسيادة القانون".