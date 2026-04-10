أزمة الوقود في بريطانيا أعمق من "هرمز"

- تأثير الهدنة على أسعار النفط والوقود: تراجع أسعار خام برنت لم ينعكس فوراً على أسعار الوقود في بريطانيا، حيث ارتفعت أسعار البنزين والديزل بشكل ملحوظ. توقعات انخفاض الأسعار تعتمد على استمرار التهدئة وظهور أثر التراجع في أسعار الجملة. - التأثير الاقتصادي الأوسع للنزاع: حذر بنك إنجلترا من استمرار الضغوط التضخمية بسبب اضطراب إمدادات النفط والغاز، مما يؤثر على كلفة النقل وسلاسل الإمداد. توقعات التضخم ارتفعت إلى 3.5%. - التحديات في قطاع الشحن البحري: رغم الهدنة، تواجه شركات الشحن تحديات كبيرة مع بقاء ألف سفينة عالقة. العودة للتشغيل الطبيعي قد تستغرق من ستة إلى ثمانية أسابيع، مع كلفة إضافية كبيرة.

هدأت المواجهة العسكرية عند مضيق هرمز، لكن ارتداداتها الاقتصادية لا تزال تتفاعل في بريطانيا. الهدنة التي تتضمن فتح مضيق هرمز التي دفعت خام برنت إلى التراجع لما دون مئة دولار للبرميل خففت شيئاً من توتر الأسواق، لكنها لم تتحول تلقائياً إلى انفراجة عند مضخات الوقود، إذ هبطت الأسعار إلى 94 دولاراً بعد إعلان الهدنة، قبل صعودها إلى 98 دولاراً، أمس الخميس، بسبب خرق شروط الهدنة وعودة التشنج، ما أبقى على قلق الأسواق التي خفّضت رهاناتها على استمرار الإغلاق لفترة طويلة واتساع الحرب، من دون أن تستعيد ثقتها الكاملة بعودة الاستقرار.

وفي تعليق لـ"العربي الجديد"، قال جاك كوزنز، رئيس سياسات الطرق في الجمعية البريطانية للسيارات، إن أسعار البنزين ارتفعت منذ بداية النزاع بنحو 25 بنساً للتر، فيما زادت أسعار الديزل بما لا يقل عن 45 بنساً. وأوضح أن القاعدة التقريبية المعمول بها في سوق الوقود تشير إلى أن كل تغير بمقدار دولارين في سعر النفط يقابله، عند ثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الإسترليني، تغير بنحو بنس واحد في سعر الوقود عند المضخة.

وبناء على ذلك، قدّرت الجمعية أن تراجع خام برنت من 110 دولارات إلى 94 دولاراً للبرميل قد يترجم إلى انخفاض يقارب 8 بنسات للتر الواحد في أسعار البنزين خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع، إذا استمرت التهدئة وبدأت الكلفة الأقل بالوصول إلى محطات الوقود. وأضاف كوزنز أن الصورة الأدق لن تتضح إلا مع ظهور أثر التراجع في أسعار الجملة للبنزين والديزل، ثم مع اتضاح سرعة تمرير هذا الانخفاض من جانب تجار الوقود إلى السائقين والشركات، محذراً من السلوك السوقي الذي ترتفع فيه الأسعار بسرعة، ثم تتراجع ببطء. قراءة نادي السيارات الملكي البريطاني جاءت أكثر تحفّظاً، وإن لم تناقض جوهر هذا التقدير.

ففي بيان تلقته "العربي الجديد" قال المسؤول في النادي، سايمون وليامز، إن متوسط سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص بلغ 157.71 بنساً، مرتفعاً بنحو 25 بنساً منذ اندلاع الحرب، فيما وصل متوسط سعر لتر الديزل إلى 190.62 بنساً، بزيادة تقارب 48 بنساً منذ 28 فبراير/شباط، لتبلغ الأسعار بذلك أعلى مستوياتها منذ أواخر 2022.

ورأى وليامز أن إعلان الهدنة المشروطة ربما خفف بعض الضغط عن أسعار النفط العالمية، إلا أن التوقعات بالنسبة إلى السائقين في المملكة المتحدة لا تزال شديدة الضبابية. وأشار إلى أن أفضل ما يمكن التعويل عليه في الأمد القصير هو توقف الأسعار عن الارتفاع بالوتيرة نفسها، وربما بلوغها ذروتها خلال الأيام المقبلة، لا حدوث انخفاضات كبيرة وسريعة، مشدداً على أن أي تراجع فعلي وملموس في كلفة الوقود يحتاج إلى انخفاض مستدام في أسعار النفط على مدى أسابيع، لا إلى هبوط عابر لبضعة أيام فقط. هنا تكمن المفارقة الأوضح: السوق البريطانية سريعة في التقاط الصدمة، وأبطأ كثيراً في تمرير الانفراج.

وقد حذّر بنك إنجلترا في ملخصه النقدي لشهر مارس/آذار 2026 من أن اضطراب إمدادات النفط والغاز المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط قد يبقي الضغوط التضخمية مرتفعة، ويؤخر عودة التضخم إلى مستواه المستهدف. كما أظهرت بيانات لجنة صانعي القرار لدى البنك أن توقعات الشركات للتضخم ارتفعت إلى 3.5% في مارس، في حين أفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن مؤشر أسعار المستهلك في بريطانيا سجل 3% في الاثني عشر شهراً المنتهية في فبراير/شباط 2026، مع بقاء النقل من بين المكونات المؤثرة في حركة الأسعار.

وهذا يعني أن أي صدمة في سوق الطاقة لا تصل فقط إلى خزانات السيارات، بل تمتد أيضاً إلى كلفة النقل والتوصيل وسلاسل الإمداد وتشغيل الأعمال، ثم إلى الجدل الأوسع حول التضخم، وسعر الفائدة، وكلفة المعيشة. ويزداد المشهد تعقيداً عند إضافة عامل الشحن البحري، لأن تراجع النفط لا يعني تلقائياً عودة الملاحة إلى طبيعتها.

وبحسب ما أوردته رويترز في 8 إبريل/نيسان 2026، قالت شركة "ميرسك" إن الهدنة قد تتيح بعض فرص العبور، لكنها لا توفر بعد "يقيناً بحرياً كاملاً"، فيما أشارت "هاباغ لويد" إلى أن العودة إلى التشغيل الطبيعي قد تحتاج من ستة إلى ثمانية أسابيع إذا استقر الوضع، مع كلفة إضافية تتراوح بين 50 و60 مليون دولار أسبوعياً.

كما أفادت "رويترز" بأن أكثر من ألف سفينة بقيت عالقة في المنطقة، بينها 187 ناقلة محملة بنحو 172 مليون برميل من النفط، مع تقديرات بأن إزالة الاختناق قد تستغرق أكثر من أسبوعين حتى في ظروف تشغيل طبيعية.

ورحّبت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، في بيان رسمي صدر في 8 إبريل/نيسان، بالهدنة المؤقتة بوصفها خطوة ضرورية لاستئناف حركة الشحن الدولي ودفع الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن تسوية سريعة للحرب هي أيضاً السبيل الأفضل لمساعدة من يتأثرون في بريطانيا بارتفاع تكاليف المعيشة. كما أشارت إلى أن لندن ستواصل العمل مع قطاعات الشحن والتأمين والطاقة لاستعادة الثقة في المسار البحري بأسرع وقت ممكن.