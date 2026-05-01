أزمة الوقود تجبر الخطوط اليمنية على تقليص أوزان الأمتعة

- أعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن تقليل أوزان الأمتعة مؤقتًا بسبب أزمة الوقود، لضمان تزويد الطائرات بكميات كافية للذهاب والعودة بأمان، مع تشغيل رحلات خاصة لنقل الأمتعة. - حذرت شركة النفط اليمنية من قرب نفاد وقود الطيران نتيجة الحرب، مما أدى إلى تعثر وصول الشحنات، ودعت الخطوط الجوية لتزويد الطائرات بالوقود من مطارات مجاورة، مع اعتماد وزارة النقل آلية جديدة لتوفير الوقود. - تواجه الخطوط الجوية اليمنية مشكلات بسبب الأوزان الزائدة والغرامات، وتفرض إجراءات مشددة، داعية المسافرين للالتزام بالأوزان المحددة وتقدير الظروف الاستثنائية.

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الجمعة، عن تقليل أوزان الأمتعة المنقولة على متن طائراتها، وهو إجراء مؤقت خارج عن إرادتها بسبب أزمة الوقود التي تواجهها لتشغيل طائراتها.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أن "إعلان شركة النفط اليمنية عن شحّ الوقود دفع اليمنية إلى تخفيف الأوزان على متن الرحلات والتزوّد بكميات وقود تكفي للذهاب والعودة مع هامش أمان، بخلاف ما كان معمولاً به سابقاً".

ونقلت الوكالة الحكومية تصريحات للناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية اليمنية، حاتم الشعبي، أكد فيها أنّ "هذا الاجراء من قبل شركة النفط انعكس على أوزان الأمتعة مما استدعى تقليلها بشكل مؤقت على أن تتم معالجة هذا الإجراء عبر تشغيل رحلات خاصة لنقل الأمتعة، كما حدث سابقاً في رحلات القاهرة وأديس أبابا".

وكانت شركة النفط اليمنية في عدن، قد حذرت في 27 إبريل/ نيسان، من قرب نفاد وقود الطيران (JET A-1)، بسبب انعكاسات الحرب في المنطقة، مخليةً مسؤوليتها من أيّ تداعيات تترتب على ذلك. ودعت الشركة في مذكرة بعثتها إلى الخطوط الجوية اليمنية، إلى تزويد طائراتها بالوقود من مطارات الدول المجاورة ابتداءً من الساعة 12:01 صباحًا من يوم الاثنين الموافق 27 إبريل/ نيسان 2026، إلى حين وصول الشحنة إلى مخازن الشركة، إذ يأتي ذلك مع تعثر وصول الشحنات المتعاقد عليها، ما أدى إلى توقف الإمدادات المعتادة. وأقرّت وزارة النقل على إثر ذلك آلية جديدة لتوفير وقود الطائرات وفق السعر الجديد، بما يتواكب مع المتغيرات الحالية في المنطقة، ويسهم في الحفاظ على استقرار خدمات النقل الجوي وتفادي أي اضطرابات محتملة في حركة الطيران.

وتشهد رحلات الخطوط الجوية اليمنية الخارجية مشكلات وأزمات يومية بين المسافرين والموظفين في مطار عدن بسبب الأوزان الزائدة ومبالغ الغرامات، حيث يرفض مسافرون دفع مبالغ الغرامة في حال كان لديهم وزنٌ زائد عن المسموح من قبل الخطوط الجوية اليمنية.

في السياق، قال المواطن عمار الصلوي لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك حيلاً عديدة يلجأ إليها مسافرون لتجنب غرامات الوزن الزائد في مطار عدن، حيث يعمل مسافرون على توزيع الكمية الزائدة على مسافرين آخرون لديهم أوزان قليلة ولم يتجاوزوا الكمية المسموح بها". بينما قال المواطن وليد مقبل لـ"العربي الجديد"، أنّ "الوزن الزائد أخر عليه رحلات عبر الخطوط الجوية اليمنية من مطار عدن، وذلك بسبب رفضه دفع مبلغ الغرامة للوزن الزائد المسموح بها، والسبب أنّ الزيادة قليلة جداً وبالإمكان تجاوزها، حيث لا تزيد في بعض الأحيان عن كيلو أو نصف كيلوغرام".

وتفرض الخطوط الجوية اليمنية إجراءات مشددّة على أوزان الأمتعة، حيث تبلغ الأوزان المسموح بها عبر رحلات اليمنية نحو 30 كيلوغراماً و7 كيلوغرامات باليد، إضافة إلى 30 كيلوغراماً للطفل و10 كيلوغرامات للرضيع. ويكلف الكيلوغرام الزائد في مطار عدن مبلغاً مالياً يراوح بين 5000 و7000 ريال يمني، ويختلف السعر في ما يخص شركات الطيران الخارجية.

ودعت شركة الخطوط الجوية اليمنية عبر ناطقها الرسمي، المسافرين إلى تقدير الظروف الاستثنائية التي تعمل بها الشركة والالتزام بالأوزان المحددة في التذاكر وأحجام القطع المسموح بها، مؤكدةً أنّ الجهود مستمرة لتجاوز هذه الظروف في أقرب وقت ممكن.