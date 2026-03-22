أزمة الوقود تتمدد عالمياً: دول ترفع الأسعار وأخرى تعدل الميزانية

- كوريا الجنوبية والفلبين: استجابات متنوعة لأزمة الوقود تشمل إعداد ميزانية تكميلية بقيمة 25 تريليون وون في كوريا الجنوبية، واستخدام وقود أقل نقاءً في الفلبين مع تقصير أسبوع العمل ودعم أسعار الوقود. - ماليزيا وباكستان: ماليزيا رفعت الدعم الحكومي إلى 3.2 مليارات رينغيت لمواجهة ارتفاع أسعار النفط، بينما شهدت باكستان ارتفاعًا في أسعار تذاكر الطيران بنسبة تصل إلى 80% بعد عيد الفطر. - سريلانكا: رفعت أسعار الوقود بنسبة 25% وطبقت إجراءات تقنين صارمة مثل إغلاق المدارس والجامعات والمكاتب الحكومية أيام الأربعاء لمواجهة الأزمة.

أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز، على خلفية الحرب الدائرة في المنطقة منذ ثلاثة أسابيع، إلى تمدد أزمة الوقود عالمياً، مما دفع عدداً من الدول لاتخاذ قرارات عاجلة لمواجهة تداعيات الأزمة.

وهذه أبرز القرارت في عدد من الدول لمواجهة الأزمة:

كوريا الجنوبية تتجه لإعداد ميزانية إضافية

في كوريا الجنوبية، قال متحدث باسم الحزب الحاكم، اليوم الأحد، إن بلاده ستضع ميزانية تكميلية تبلغ حوالي 25 تريليون وون (16.61 مليار دولار) لدعم المتضررين من ارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع في الشرق الأوسط. وأضاف المتحدث بعد اجتماع بين الحزب الديمقراطي الحاكم والحكومة وفقاً لوكالة رويترز، أنه سيتم إعداد خطة إنفاق حكومية إضافية في أقرب وقت ممكن، وستستخدم الإيرادات الضريبية الفائضة المتوقعة لهذا العام دون إصدار سندات خزانة لتقليل أي تأثير على السوق.

الفيليبين تسمح مؤقتاً باستخدام وقود أقل نقاء

وفي الفيليبين، سمحت الحكومة بالاستخدام المؤقت والمحدود لنوع من الوقود أرخص ثمناً، لكنه أكثر تلويثاً للبيئة، وذلك لضمان الإمدادات في وقت تبحث فيه عن سبل للتعامل مع تداعيات أزمة الشرق الأوسط. وقالت وزارة الطاقة، وفقاً لرويترز، إن المركبات من إنتاج 2015 وما قبله والحافلات التقليدية ومحطات توليد الكهرباء والمولدات وقطاعي الملاحة البحرية والشحن هي المسموح لها فقط باستخدام المنتجات البترولية المتوافقة مع معيار يورو-2.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "هذا الإجراء يهدف إلى المساعدة في الحفاظ على إمدادات وقود مستمرة وكافية ومتاحة، مع السماح بمرونة محدودة للقطاعات التي قد تتضرر". ووجهت وزارة الطاقة شركات النفط التي ستقدم وقوداً متوافقاً مع معيار يورو-2 بالحفاظ على الفصل بينه وبين الوقود المتوافق مع معيار يورو-4 في أنظمة التخزين والنقل والبيع بالتجزئة.

وفي الأسبوع الماضي، نزل آلاف سائقي الحافلات التقليدية إلى الشوارع في أنحاء البلاد للاحتجاج على ارتفاع أسعار الديزل المحلية بأكثر من الضعف بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وعلى غرار عدد من دول جنوب شرق آسيا، اتخذت الفيليبين خطوات مثل تقصير أسبوع العمل وتطبيق دعم على أسعار الوقود لمواجهة تأثير ارتفاع التكاليف. ومنح الكونغرس الفيليبيني الرئيس صلاحيات طارئة لتعليق أو تخفيض ضرائب الوقود.

وقال الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس، في رسالة بالفيديو اليوم الأحد، إن الحكومة تجري محادثات مع الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وبروناي بشأن ترتيبات محتملة لتوريد الوقود. ومن المقرر أن تستورد البلاد، التي تعتمد بشكل كبير على النفط من الشرق الأوسط لتلبية احتياجاتها من الوقود، نفطاً روسياً هذا الشهر للمرة الأولى منذ خمس سنوات.

ماليزيا ترفع الدعم الحكومي لمواجهة ارتفاع أسعار النفط

وفي ماليزيا، أعلن رئيس الوزراء أنور إبراهيم اليوم، أن الحكومة رفعت حجم الدعم المالي من حوالي 700 مليون رينغيت (نحو 178 مليون دولار) إلى 3.2 مليارات رينغيت بأقل من أسبوع، في أعقاب الارتفاع الكبير بأسعار النفط العالمية الناجم عن الصراع في غرب آسيا. وقال إن حماية رفاهية المواطنين والتجار تبقى أولوية للحكومة في ظل حالة عدم اليقين، مشيراً، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى أن الدعم يتيح للماليزيين دفع أقل من أسعار السوق الكاملة.

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط مرتبط بتعطل مضيق هرمز، أحد الطرق الرئيسة لنقل النفط العالمي. كما أشار أن ماليزيا، رغم كونها دولة منتجة للنفط، تتأثر بالأزمة، لأنها تستورد كميات أكبر من النفط مما تصدر، مع مرور نحو 50٪ من إمدادات النفط الماليزية عبر مضيق هرمز.

ارتفاع أسعار تذاكر الطيران في باكستان

وفي باكستان، شهدت أسعار تذاكر الطيران، سواء كانت للرحلات الداخلية أو الدولية، ارتفاعاً حاداً خلال الفترة التي تأتي عقب عيد الفطر، مدفوعة بزيادة الطلب الموسمي وارتفاع أسعار الوقود. ونقلت صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية، اليوم الأحد، عن مصادر في قطاع الطيران أن أسعار التذاكر ارتفعت بشكل ملحوظ ليلة العيد وخلال فترة العيد، إذ ارتفعت أسعار الرحلات الداخلية بنسبة تتراوح بين 15% و20% بالمقارنة مع الأسعار المعتادة في اليوم الذي سبق حلول العيد. وفي بعض الحالات، اشترى المسافرون تذاكر أغلى بنسبة تصل إلى 30%.

وأرجعت المصادر الارتفاع في الأسعار إلى إقبال المسافرين على رحلات الطيران خلال فترة العيد، بالإضافة إلى الارتفاع الأخير في أسعار وقود الطائرات. ووُصف ارتفاع أسعار وقود الطائرات بأنه أحد التحديات الكبرى، ما أدى إلى زيادة تكاليف التشغيل، إذ تضاعفت الأسعار في أوروبا، كما ارتفعت في آسيا بنسبة 80% تقريباً منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير/شباط الماضي.

سريلانكا ترفع أسعار الوقود بنحو 25%

وفي سريلانكا، قررت الحكومة رفع أسعار الوقود بنحو 25%، موضحة أن القرار جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، وتراجع المخزون المتاح في البلاد بسبب هلع الشراء في الأسابيع الأخيرة. وبعد الزيادة الأخيرة، وهي الثانية خلال أسبوعين، ارتفعت أسعار الوقود المحلية بنحو الثلث منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

كما اتخذت الحكومة وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، إجراءات أخرى، من بينها اتباع نظام تقنين صارم للوقود، وإغلاق المدارس والجامعات والمكاتب الحكومية أيام الأربعاء من كل أسبوع. ولا تزال السيارات تنتظر في طوابير طويلة أمام محطات التزود بالوقود في أنحاء البلاد.

(رويترز، قنا، أسوشييتد برس، العربي الجديد)