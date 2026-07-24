أزمة الممرات تعيد للذهب بريقه في تركيا

ازدحمت أسواق الذهب في تركيا خلال اليومين الماضيين بالمشترين، مع تزايد الإقبال على المعدن الأصفر مع تصاعد التوقعات بموجة صعودية جديدة للأسعار التي ارتفعت أمس الخميس بأكثر من 2% عن سعر الاثنين الماضي، وسجل الغرام من عيار 24 قيراطاً، 6,269 ليرة تركية أو ما يعادل 133 دولاراً تقريباً. وتستند توقعات ارتفاع أسعار الذهب على مؤشرين، أولهما تصاعد الأزمة بالشرق الأوسط بعد دخول الحوثيين على خط الحرب وبدء استهداف الناقلات السعودية إلى جانب التوتر وعودة القصف الأميركي على إيران. والثاني، قرار مجلس الاحتياطي الأميركي بشأن أسعار الفائدة المرتقب الأسبوع المقبل.

وارتفع سعر الأونصة في الأيام الماضية ليتراوح أمس حول 4120 دولاراً بعد سلسلة من الخسائر عن سعر الذروة الذي تم تسجيله في يناير/كانون الثاني الماضي، حين وصلت أونصة الذهب إلى نحو 5600 دولار.

ويؤكد صاحب محل الصياغة في حي الفاتح بإسطنبول، متين بيوك سيل، عودة الإقبال على شراء الذهب، خلال اليومين الماضيين، بعد تردد وحركة مبيع أكثر من الشراء خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، موضحاً أن الشراء يتركز على السبائك الصغيرة "من غرام حتى عشرين غراماً" وعلى ربع الليرة، أكثر من شراء الذهب المصنّع الذي يضاف لسعره "أجر الشغّل" خلال الشراء ويخسر تلك الإضافة أثناء المبيع.

ويرى بيوك سيل، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن توقعات ارتفاع الأسعار والخوف من زيادة التضخم، هما وراء عودة الإقبال على الذهب، فواقع الليرة التركية المتراجع سعرها باستمرار (47.2 مقابل الدولار شراء ونحو 47.5 ليرة مبيع) يخيف المدخرين بالليرة والذين خسروا 20% من مدخراتهم عام 2024 ونحو 17% العام الماضي. ويقول المحلل والأكاديمي التركي، وهبي بايصان، إن "الأتراك يحاولون تعديل خسائرهم اليوم" لأن الشراء خلال الأشهر الماضية كان على أشده، وبعد تراجع سعر الذهب خسر الكثيرون، لذا، نرى ردة فعل اليوم، لتعويض الخسائر عبر زيادة الشراء.

ويضيف بايصان لـ"العربي الجديد" أن الشعب التركي "تاريخياً" يحب الذهب أو يعتبره ملاذاً آمناً و"ضمان للمستقبل" ومعروف أن ما يُسمى "الذهب تحت الوسائد"، أي الذي يمتلكه الشعب، يزيد عن 5 آلاف طن، الأمر الذي "أغرى الحكومة" أخيراً لاستثمار مدخرات المواطنين من الذهب المكتنز المجمد، فأصدرت سندات مباشرة بفائدة سنوية، إلى جانب نظام شهادات الإيجار الشهري، بهدف الاستفادة من تلك الكتل الكبيرة وإدخال الذهب الذي يمتلكه الشعب، ضمن النظام المالي الرسمي.

وحول أثر زيادة إقبال شراء الذهب أخيراً على سعر صرف الليرة التركية، يشير المحلل التركي إلى أنه كبير، وقد تشهد الأسواق تراجعاً إضافياً لسعر الصرف، لأن كتلاً نقدية جديدة وكبيرة من الليرة تُضخ بالأسواق، معتبراً أن سعر الفائدة 37% لم يعد مغرياً للمدخرين بالإيداع المصرفي، لأن التضخم يأكل سعر الفائدة وليس من أفق واضحة لمصير الليرة. ولم يسلم قطاع الذهب من الغش والاحتيال والتزوير إذ ظهرت حالات خلط المعدن بمعادن أخرى أو تزوير عيار الذهب، ما دفع السلطات إلى تكثيف حملات الملاحقة لتطاول عشر ولايات الشهر الماضي وإلقاء القبض على 71 مشتبهاً، بحسب تصريح سابق لوزير العدل، آكين غورلك.

وطاولت الحملة المستمرة قطاع الأحجار الكريمة ضمن المشغولات الذهبية، إذ فرضت وزارة التجارة التركية قواعد جديدة على بيع الأحجار الكريمة المنتجة في المختبرات أو المصنعة والطبيعية، ملزمة الصاغة والباعة باستخدام عبارات تدل على المصدر الحقيقي للحجر من قبيل "اصطناعي، منتج معملياً، مصنع صناعياً".

وتُعدّ تركيا من بين أكبر خمس أسواق للمجوهرات في العالم، وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في إنتاج المشغولات الذهبية، وبلغت صادرات قطاع المجوهرات التركي 7.9 مليارات دولار بنهاية عام 2025 وفق وكالة "الأناضول"، فيما يتم إنجاز 80% من المبيعات الدولية للقطاع من خلال معرض اسطنبول للمجوهرات (IJS) الذي يُقام سنوياً.

كما وصل موقع المصرف المركزي التركي للمرتبة 11 عالمياً ضمن قائمة أكبر حائزي الذهب، بعد أن بلغ احتياطي الذهب مطلع العام الجاري، بين 580 إلى 641 طناً ما يعادل بين 108 إلى 136 مليار دولار، وهو ما أوصل كامل الاحتياطي التركي من ذهب وعملات إلى الأعلى بتاريخه في يناير الماضي، وهو نحو 200 مليار دولار، وذلك قبل أن يبيع المصرف المركزي نحو 60 طناً من الذهب، لدعم الليرة.