أزمة الكهرباء تخنق الاقتصاد الليبي... فما هي أكثر القطاعات تضرراً؟

- تأثير أزمة الكهرباء على الاقتصاد والخدمات: انقطاع الكهرباء في ليبيا يعطل محطات الوقود ويؤثر على حركة النقل، مما يعيق تقديم الخدمات العامة والخاصة ويهدد إمدادات المياه، مما يزيد الأعباء الاقتصادية والاجتماعية. - التداعيات الاقتصادية والاجتماعية: يضعف انقطاع الكهرباء الإنتاجية الاقتصادية، خاصة في الزراعة والصناعة، مما يزيد تكاليف الإنتاج ويرفع معدلات التضخم، ويؤثر بشكل كبير على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. - التأثير على الأسواق والقطاع الصحي والمالي: انقطاع الكهرباء يهدد تخزين المنتجات في الأسواق، ويؤثر على استمرارية الخدمات الطبية بسبب نقص الوقود، ويعطل العمليات المالية الإلكترونية، مما يزيد تحديات السيولة ويحد من تدفق الاستثمارات.

لم تعد أزمة الكهرباء في ليبيا تُقاس بعدد ساعات طرح الأحمال أو حجم القدرة الإنتاجية المفقودة، بل باتت تُقرأ من زاوية أوسع تتعلق بتأثيرها المباشر في الاقتصاد والخدمات العامة والاستقرار الاجتماعي؛ في ظل تحذيرات من أن الانقطاع الواسع للتيار قد يطلق سلسلة من التداعيات المتلاحقة، على غرار ما يُعرف اقتصادياً بـ"تأثير الدومينو"، وفق مراقبين.

شهدت معظم مناطق ليبيا انقطاعاً واسعاً للتيار الكهربائي في الفترات الأخيرة، رغم الجهود التي بذلتها السلطات في هذا الإطار. وكانت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة المكلفة من البرلمان، قد أعلنت في بيان سابق أنّ الشبكة تعرضت لـ"حالة إظلام تام" في معظم مناطق البلاد، إثر خروج محطات توليد رئيسية، بينها محطتا الخليج ومصراتة، عن الخدمة فجأة.

في هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي محمد أبو سنينة لـ "العربي الجديد" إن الكهرباء تمثل البنية التحتية التي تعتمد عليها مختلف الأنشطة الاقتصادية، محذراً من أن انهيارها قد يقود إلى تعطّل قطاعات حيوية بصورة متسلسلة، تبدأ بالوقود ولا تنتهي عند الأمن والخدمات الأساسية.

ويرى أن أولى حلقات الأزمة تتمثل بتوقف محطات توزيع الوقود التي لا تمتلك مولدات كهربائية، الأمر الذي يؤدي إلى نقص الإمدادات وظهور طوابير أمام المحطات، ويحد من قدرة المواطنين على التنقل والوصول إلى أماكن العمل، في بلد يعتمد بشكل شبه كامل على السيارات الخاصة بسبب محدودية وسائل النقل العام. ومع تعطل حركة النقل، تتراجع قدرة المؤسسات العامة والخاصة على الاستمرار في تقديم خدماتها، بينما يزداد الضغط على سلاسل الإمداد، وهو ما ينعكس على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

ويرى أبو سنينة أن المخاطر الناجمة عن أزمة الكهرباء تؤكد أهمية وجود خطط وطنية لاستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات، تضمن استمرار عمل المرافق الحيوية حتى في حالات الانقطاع الشامل.

خروج آبار المياه عن الخدمة

وتعزز التطورات الميدانية هذه المخاوف، بعدما أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي خروج جميع آبار المياه في حقلي السرير وتازربو عن الخدمة، إثر انقطاع التيار الكهربائي صباح الجمعة، في رابع حادثة من نوعها خلال أسبوع.

وأوضح الجهاز أن انقطاع الكهرباء، الناجم عن فصل الدوائر الكهربائية بين أجدابيا وجالو، أدى إلى توقف جميع الآبار في الحقلين، محذراً من أن تكرار هذه الانقطاعات يؤثر بإمدادات المياه إلى المدن والمشروعات ويهددها. وأضاف أن التيار الكهربائي عاد لاحقاً إلى الحقلين، وبدأت فرق التشغيل في إعادة تشغيل الآبار تدريجياً بعد استقرار الجهد الكهربائي.

من جانبه، يقول أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية عادل المقرحي لـ"العربي الجديد" إن توقف آبار المياه لا يمثل فقط أزمة خدمية، بل يحمل تكلفة اقتصادية مباشرة؛ إذ يضطر القطاع العام إلى زيادة الإنفاق على إجراءات الطوارئ والصيانة وإعادة تشغيل المرافق، بينما تتحمل الأسر والقطاع الخاص تكاليف إضافية لتوفير بدائل، مثل شراء المياه أو الاعتماد على مصادر طاقة مستقلة.

وأضاف: "المخاطر لا تتوقف عند الجانب الاقتصادي، إذ إن اضطراب إمدادات المياه قد يتحول إلى ضغط اجتماعي، بخاصة في المدن والمناطق التي تعتمد بشكل كبير على منظومات النقل والإمداد المركزية، ما يجعل استقرار قطاع الكهرباء جزءاً من منظومة الأمن الاقتصادي والاجتماعي".

إضعاف الإنتاجية الاقتصادية

ويحذر المقرحي من أن تكرار انقطاعات الكهرباء قد يؤدي إلى إضعاف الإنتاجية الاقتصادية، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على استقرار الطاقة، مثل الزراعة والصناعة والخدمات؛ حيث إن توقف المياه يؤثر بالإنتاج الزراعي، فيما يؤدي اضطراب الخدمات الأساسية إلى زيادة كلفة ممارسة الأعمال.

ويرى المحلل الاقتصادي أحمد المبروك أن انقطاع الكهرباء يرفع مباشرةً تكاليف الإنتاج، إذ تضطر الشركات والمصانع والمتاجر إلى تشغيل مولدات الديزل، بما يزيد الإنفاق على الوقود والصيانة، ويرفع تكلفة السلع والخدمات. ويقول لـ"العربي الجديد" إن هذه الزيادات تنتقل تدريجياً إلى المستهلك النهائي، الأمر الذي يغذي معدلات التضخم ويزيد الضغوط على القوة الشرائية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الليبي من تحديات مرتبطة بتراجع قيمة الدينار وارتفاع فاتورة الواردات.

ويضيف المبروك أن أكثر المتضررين هم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين غالباً لا يملكون القدرة المالية على توفير مصادر طاقة بديلة، ما يدفع بعضهم إلى تقليص الإنتاج أو إغلاق أنشطتهم مؤقتاً، مع ما يترتب على ذلك من خسائر في الوظائف والدخول.



معاناة الأسواق الكبرى والمصحات

ولا تقتصر التداعيات على النشاط الاقتصادي، إذ تعتمد الأسواق الكبرى ومخازن الأغذية على الكهرباء لحفظ المنتجات المبردة والمجمدة، بينما تحتاج المخابز إلى الوقود لتشغيل معداتها. ويقول تاجر الجملة بسوق الكريمية فرحات المسلاتي لـ"العربي الجديد" إن استمرار الانقطاع قد يؤدي إلى تلف السلع الغذائية، واضطراب الإمدادات، وارتفاع الأسعار، إلى جانب احتمال حدوث نقص في بعض المنتجات الأساسية.

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من جانبه، يقول مصطفى الشريف، وهو صاحب مصحة خاصة، لـ"العربي الجديد"، إن المستشفيات والمراكز الطبية تعتمد على مولدات احتياطية، إلا أنّ استمرار تشغيلها يتطلب إمدادات مستقرة من وقود الديزل. يضيف: "في حال تعطُّل توزيع الوقود، قد تواجه المرافق الصحية صعوبات في تشغيل أقسام العناية الفائقة وغرف العمليات وأجهزة حفظ الأدوية، بما يهدد استمرارية الخدمات الطبية".

ويؤكد المصرفي معتز هويدي، أن انقطاع الكهرباء قد ينعكس أيضاً على القطاع المالي، حيث تعتمد المصارف على أنظمة إلكترونية وشبكات اتصال تعمل باستمرار. ويوضح: "يؤدي تعطل الفروع أو أجهزة السحب الآلي إلى زيادة الطلب على النقد، وإرباك عمليات الدفع الإلكتروني، في وقت تعاني فيه السوق الليبية أصلاً من تحديات مرتبطة بالسيولة". ويشير خلال حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أنّ استقرار الكهرباء يُعَدّ أحد المؤشرات الأساسية التي يقيم المستثمرون من خلالها بيئة الأعمال، موضحاً أن استمرار الانقطاعات يرفع كلفة الاستثمار ويزيد من مستوى المخاطر، ما يحدّ من تدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.