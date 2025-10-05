أزمة "الفكة" تعمّق معاناة الفلسطينيين في غزة

- في ظل أزمة السيولة في غزة، تراجع استخدام العملات الصعبة مثل الدولار والدينار الأردني، بينما ارتفع الطلب على الشيكل الإسرائيلي، خاصة فئة 200 شيكل، لتصبح الأكثر طلبًا في الأسواق بسبب شح السيولة ومنع الاحتلال إدخال النقد. - فئة 200 شيكل أصبحت شرطًا أساسيًا لإتمام عمليات البيع والشراء، مما زاد من تعقيدات الحياة الاقتصادية، حيث تحولت إلى عنصر حاسم في السوق، وأصبحت عمليات "التكييش" شائعة مقابل عمولات مرتفعة. - الطلب المتزايد على فئة 200 شيكل يعكس الخلل في النظام النقدي، حيث انخفض المعروض النقدي من الشيكل بأكثر من 45%، مما يفتح الباب أمام تضخم غير متحكم فيه ويزيد الأعباء المعيشية.

تراجعت مكانة العملات الصعبة مثل الدولار الأميركي والدينار الأردني في غزة بينما صعد الشيكل الإسرائيلي ليصبح العملة الأكثر طلبا في الأسواق بفعل شح السيولة ومنع الاحتلال إدخال النقد. ووسط هذه الأزمة برزت الورقة الزرقاء من فئة 200 شيكل (60 دولاراً) لتتصدر المشهد، بعدما تحولت إلى المحرك الأساسي للتعاملات التجارية والمالية، حيث بات توفرها شرطا لتمكين التجار والأفراد من إتمام عمليات البيع والشراء وتسيير الأعمال اليومية. ووفق بيانات بنك إسرائيل، فإن هذه الفئة وحدها تشكّل نحو 80% من إجمالي قيمة النقد الذي يحتفظ به الجمهور، غير أن حجم المعروض منها في غزة يظل غير واضح في ظل تعمد إسرائيل سحب كميات كبيرة من السيولة ورفضها ضخ بديل عنها، ما عمّق حالة الاضطراب في السوق المحلية.

وفي هذا الصدد، قال الصراف الفلسطيني حسام حمدان من سوق البريج، وسط القطاع، إن من يملك الشيكل الجديد وخصوصا فئة الـ200 شيكل هو الذي يسيطر على سوق الصرف، مشيرا إلى أن الباعة لم يعودوا يقبلون الدولار أو الدينار خياراً أول بل يفضلون الشيكل الذي يستخدم أيضا في "التكييش"، أي بيع السيولة النقدية مقابل عمولات مرتفعة. وأضاف حمدان، في حديث لـ"العربي الجديد": "هذا النقص الحاد بالسيولة جعل عمليات التبادل النقدي تتسم بالندرة والغلاء، حتى أن السوق تشهد أسعارا متباينة للعملة ذاتها وفق حالتها وفئتها، وهو ما زاد تعقيدات الحياة الاقتصادية للمواطنين"، وأشار إلى أن فئة الـ200 شيكل تحولت إلى عنصر حاسم في السوق، إذ باتت قيمتها تحدد بشكل مباشر قدرة التجار والمواطنين على إدارة معاملاتهم اليومية، خاصة في ظل القيود الصارمة المفروضة على دخول السيولة وحركة الأموال.

بدوره، قال يوسف صلاح، وهو أحد العاملين في التكييش بمنطقة مواصي خانيونس، جنوبي قطاع غزة: "الطلب الكاسح اليوم هو على الشيكل الأزرق، الغزيون عند سحب السيولة من حساباتهم البنكية يصرون على الحصول على هذه الفئة تحديدا، لأنها الأكثر طلبا في عمليات البيع والشراء ولا يمكن رفضها في السوق كما يحدث مع فئات أخرى كالعشرين شيكل مثلا". وأوضح صلاح متحدثاً لـ"العربي الجديد"، أن لكل فئة نقدية تسعيرا مختلفا في عملية التكييش، ففئة 200 شيكل الجديدة تصل عمولتها إلى 40%، بينما تصل عمولة الطبعة القديمة منها إلى 15%، وفي بعض الفترات تهبط إلى 10%، "في تفاوت يوضح حجم السيطرة التي تفرضها العملة الزرقاء على السوق".

وفي المقابل، لا تفرض أي عمولات على العملات التالفة أو الممزقة أو حتى فئة 20 شيكلاً، التي أصبحت غير مرغوبة سواء لدى المواطنين أو التجار، وفق حمدان. وهذا يعني أن السوق تعيش حالة فرز داخلي بين عملة مطلوبة وأخرى مرفوضة، رغم أن قيمتها الاسمية واحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفوارق الكبيرة في نسب "التكييش" تعكس مستوى التشوهات النقدية التي أحدثتها الحرب والتي لا تقتصر آثارها على التجار، بل تمتد إلى جميع فئات المجتمع.

خلل عميق في السيولة بقطاع غزة

من جهته، يرى المختص في الشأن الاقتصادي محمد بربخ أن الطلب المتزايد على فئة 200 شيكل يرتبط بمصالح متعددة، أبرزها حركة التكييش التي تحولت إلى قناة ربحية للبعض في ظل أزمة السيولة. وقال بربخ في حديث لـ"العربي الجديد"، إن هذه الظاهرة تحمل أبعادا ربوية واضحة، لكنها تعكس بالأساس عمق الخلل في النظام النقدي داخل القطاع. وأضاف: "من الناحية النظرية، كان من المفترض أن يؤدي شح الشيكل إلى تعزيز الطلب على العملات الأجنبية كالدولار أو الدينار، إلا أن الواقع أثبت العكس، والسبب الرئيس يكمن في أن التعاملات اليومية سواء في الأسواق الشعبية أو المتاجر الكبرى تتم بالشيكل، ما يجعل أي عملة أخرى أقل قدرة على تلبية الحاجات المباشرة للمواطن".

وقدّر بربخ أن المعروض النقدي من الشيكل في غزة انخفض بأكثر من 45% منذ بداية الحرب، نتيجة إخراج كميات كبيرة منها عبر أذرع إسرائيلية ومنع دخول السيولة وتلف الأوراق النقدية المتداولة، "هذا الانخفاض الحاد أوجد حالة ندرة تضاعف قيمة الورقة الزرقاء مقارنة بأي فئة أخرى"، وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تشوهات أعمق في الاقتصاد الغزي ويزيد الاعتماد على قنوات غير رسمية لإدارة النقد، بما يفتح الباب أمام تضخم غير متحكم فيه ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين. ولعل هذا الواقع يُظهر كيف أن فئة نقدية واحدة فقط استطاعت أن تغيّر شكل الحركة الاقتصادية في غزة، فلم يعد الأمر مرتبطاً بالسياسات النقدية الرسمية بل بمدى توفر السيولة المطلوبة وقدرة الغزيين على الحصول عليها.