أزمة الغاز المنزلي تتمدد إلى صنعاء... ما السبب؟

- أزمة الغاز المنزلي في صنعاء: أغلقت محطات التعبئة بشكل مفاجئ، مما أدى إلى طوابير طويلة وقلق المواطنين من استمرار الأزمة لأكثر من 10 أيام، وتأثيرها على الحياة اليومية. - تأثير الأحداث الإقليمية: تأثرت إمدادات الغاز بالأحداث في البحر الأحمر وباب المندب، مما أدى إلى شح المعروض وارتفاع الأسعار، حيث وصل سعر الأسطوانة في صنعاء إلى 6500 ريال، مما زاد من معاناة المواطنين. - جهود تنظيم الإمدادات: عقدت محافظة حضرموت اجتماعاً طارئاً لتنظيم حركة مقطورات الغاز، وأقرت الشركة اليمنية للغاز لائحة جديدة لضمان تلبية احتياجات السكان، مع تأثير اضطراب ممرات النقل البحري على تكاليف الشحن.

تمددت أزمة الغاز المنزلي في اليمن لتشمل العاصمة صنعاء الواقعة مع غالبية محافظات شمال اليمن تحت سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيون)، وسط إغلاق مفاجئ لكثير من محطات التعبئة، واصطفاف المواطنين في طوابير طويلة أمام محطات أخرى، رغم تطمينات شركة الغاز العامة للمواطنين بعدم القلق أو الانجراف وراء الشائعات وافتعال الأزمات دون مبرر.

وفي الوقت الذي تحفظ فيه عاملون في بعض المحطات التي زارتها "العربي الجديد" عن ذكر السبب، لمّحت مصادر إلى أزمة إمدادات وشح في المعروض. ومن جانبها، أكدت الشركة اليمنية للغاز في صنعاء، في بيان، أن لديها كميات كبيرة واحتياطياً من الغاز يكفي لتلبية احتياجات جميع القطاعات التي تعتمد على الغاز، وأهابت بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو رفع للأسعار من قبل المحطات.

وأبدى مواطنون من صنعاء قلقاً واضحاً لدى حديثهم مع "العربي الجديد" بخصوص استفحال أزمة الغاز في ظل ظروف وأوضاع مجهولة ومضطربة، إذ قال المواطن علي الحرسي لـ"العربي الجديد" إن الأزمة مستمرة منذ 10 أيام، حيث بدأت بعض المحطات بتقنين كميات التعبئة والتأخير في تعبئة أسطوانات المواطنين على غير ما اعتادوا طوال الفترة الماضية. كما أفاد مواطنون بأنهم قضواً جزءاً كبيراً من وقتهم أمام محطات التعبئة انتظاراً لتوفر الغاز.

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وحسب مصادر تحدثت لـ"العربي الجديد"، أثرت الأحداث المشتعلة في اليمن والبحر الأحمر وباب المندب على توفر غاز المنازل ما انعكس على الأسواق والمواطنين، وسط حالة ترقب مصحوبة بالقلق من مسارات وتصاعد الأحداث الأخيرة.

وأفاد المواطن عبد الكريم منصور، في حديث لـ"العربي الجديد"، بأن هناك معاناة إضافية سببها عدم قدرة المواطنين على توفير مخزون مناسب من الغاز المنزلي بسبب شح السيولة. وأوضح منصور أن لديه أربع أسطوانات للغاز المنزلي مخزنة في البيت واعتاد تعبئتها كلها، بحيث يضع ثلاثاً منها في المخزن للاحتياج الطارئ أو تحسباً لحصول أزمات في المعروض، فيما يبقي أسطوانة للاستهلاك اليومي، مشيراً إلى أن سعر تعبئة الأسطوانة 20 لتراً يصل إلى 6500 ريال في صنعاء، فيما يصل إلى الضعف في عدن ومناطق الحكومة المعترف بها دولياً.

وتركزت أزمة الغاز المنزلي في اليمن طوال الفترة الماضية في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بسبب الاعتماد الكلي على إمدادات شركة الغاز اليمنية في مأرب التي واجهت صعوبة بالغة في تلبية احتياجات المحافظات مع زيادة الاستهلاك للغاز المنزلي. وتواصل ارتفاع الأسعار لتسجل الأسطوانة الواحدة أرقاماً قياسية تجاوزت 15000 ريال.

ويصل سعر الدولار في عدن ومناطق الحكومة اليمنية إلى نحو 1590 ريالاً، في حين يصل في صنعاء إلى 333 ريالاً للدولار الواحد.

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وعقدت قيادة محافظة حضرموت في هذا الخصوص اجتماعاً طارئاً، الأحد الماضي، لمناقشة أزمة الغاز المنزلي، وتنظيم حركة مقطورات الغاز المنطلقة من شركة صافر والإشراف على سيرها حتى وصولها إلى وجهاتها في مختلف المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية، بما يضمن انسيابية الإمدادات واستقرار التموين بالغاز المنزلي للمواطنين، حيث تتعرض باستمرار لاعتراض سيرها ولتقطعات في خطوط السير ببعض المناطق أثناء تحركها نحو المحافظات.

وكانت الشركة اليمنية للغاز في مأرب قد أقرت أخيراً لائحة جديدة تحدد المدد الزمنية لنقل الغاز المنزلي إلى المحطات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، مع فرض غرامات وعقوبات على المقطورات والمحطات المخالفة لضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السكان. وحددت اللائحة الجديدة فترات النقل من محطة التحميل المركزية في "صافر" بـ24 ساعة لمأرب، وثلاثة أيام لشبوة ووادي حضرموت، وأربعة أيام لعدن والمكلا، وأسبوعاً لبقية المحافظات، مع إلزام المحطات بتفريغ الشحنات خلال 24 ساعة من وصولها.

وكان الخبير اليمني في الشحن التجاري سامي شمسان قد أوضح في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن أزمة الشحن التجاري في تصاعد مستمر بسبب ما يحدث في هرمز وباب المندب، واضطراب ممرات النقل البحري، مشيراً إلى أن اليمن كغيره من الدول يتحمل تبعات واسعة جراء ذلك في تكاليف الشحن والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد.