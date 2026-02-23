أزمة السيولة تهدّد رواتب العراقيين... ومخاوف من خيارات مالية صعبة

- تواجه الحكومة العراقية أزمة سيولة مالية بسبب اعتمادها على سحب مبالغ كبيرة من المصارف الحكومية لتغطية التزاماتها الشهرية، مما يضع ضغطاً على التدفقات النقدية ويؤثر على مواعيد صرف الرواتب. - أشار عضو مجلس النواب جمال كوجر إلى أن الخلل يكمن في هيكل الموازنة وآلية إدارة الإنفاق، محذراً من خيارات مالية صعبة مثل تعديل سعر صرف الدينار، وداعياً لمراجعة بنية الإنفاق العام. - أكد المستشار المالي مظهر محمد صالح أن الحكومة ملتزمة بصرف الرواتب في مواعيدها، مشيراً إلى أن الأزمة تتعلق بإدارة التدفقات النقدية وتحسين كفاءة الإنفاق.

تتعمّق أزمة السيولة المالية في العراق وسط تحذيرات من صعوبة تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال المرحلة المقبلة، بعد لجوء الحكومة إلى سحب مبالغ كبيرة من المصارف الحكومية لتغطية التزاماتها الشهرية، في خطوة تعكس ضغطاً متزايداً على التدفقات النقدية للخزينة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحتاج فيه الدولة إلى ما يقارب ستة إلى سبعة تريليونات دينار شهرياً لتغطية رواتب أكثر من أربعة ملايين موظف ومتقاعد ومستفيد من الرعاية الاجتماعية، ما يجعل أي خلل في السيولة التشغيلية ينعكس مباشرة على مواعيد الصرف.

ورغم امتلاك العراق احتياطيات أجنبية تقارب 108 مليارات دولار، فإنّ الأزمة الحالية لا ترتبط بحجم الموارد الكلي بقدر ما تتعلق بإدارة النقد داخلياً؛ فإجمالي العملة المحلية المصدرة يُقدّر بنحو مئة تريليون دينار عراقي، إلّا أن ما يقارب خمسة وسبعين في المئة من الكتلة النقدية متداول خارج الجهاز المصرفي، فيما لا يتجاوز النقد المتاح داخل المصارف نحو عشرين إلى خمسة وعشرين تريليون دينار فقط.

هذا الاختلال في توزيع النقد يضع ضغطاً مباشراً على المصارف الحكومية، خصوصاً مع اعتماد يفوق تسعين في المئة من الإيرادات العامة على النفط، وتضخم الإنفاق التشغيلي الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من الموازنة، ما يجعل إدارة التدفقات النقدية وتوقيتاتها عاملاً حاسماً في استقرار ملف الرواتب خلال الأشهر المقبلة.

ضغوط مالية

في السياق، حذّر عضو مجلس النواب العراقي جمال كوجر، من تفاقم الضغوط على المالية العامة، مؤكداً أن العراق لا يواجه أزمة موارد بقدر ما يمر بأزمة سيولة نقدية تؤثر في قدرة الحكومة على إدارة التزاماتها الشهرية، وفي مقدمتها ملف الرواتب.

وقال كوجر لـ"العربي الجديد"، إنّ الاحتياطيات النقدية للبلاد مستقرة ولا تعاني الدولة من نقص في مصادر الدخل، إلّا أن الخلل يكمن في هيكل الموازنة وآلية إدارة الإنفاق، بخاصة بعد أن تحوّل العجز المخطط في موازنة السنوات الثلاث إلى عجز فعلي مع استمرار ارتفاع النفقات التشغيلية وتراجع أسعار النفط.

وأضاف أن استمرار الضغوط الحالية قد يدفع الحكومة إلى خيارات مالية صعبة، مبيناً أن من بين السيناريوهات التي تُطرح في النقاشات الاقتصادية تعديل سعر صرف الدينار، رغم حساسية هذا الخيار وتأثيره المباشر في القوة الشرائية للمواطنين. وأوضح كوجر أن معالجة الأزمة لا ينبغي أن تكون عبر تحميل المواطن أعباءً إضافية، سواء من خلال رفع الأسعار أو فرض ضرائب جديدة، داعياً إلى مراجعة جدية لبنية الإنفاق العام، بما في ذلك تقليص الامتيازات العليا والرواتب المرتفعة في الدرجات الخاصة، بدلاً من المساس بالشرائح المتوسطة والفقيرة.

حكومة العراق تبدّد القلق

من جهته، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح أن الحكومة ملتزمة بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في مواعيدها المحددة، نافياً وجود مشاكل كبيرة تمنع الدولة من الإيفاء بالتزاماتها.

وأوضح صالح لـ"العربي الجديد" أن رواتب موظفي الدولة مؤمّنة بالكامل ضمن التخصيصات المالية في الموازنة العامة، ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن القدرة على تمويلها، مبيناً أن ما حصل من تأخير في بعض الأشهر كان نتيجة إجراءات تنظيمية تتعلق بإدارة السيولة النقدية، وليس بسبب نقص في الموارد المالية.

وأضاف أن وزارة المالية تعمل على تنظيم التدفقات النقدية بما ينسجم مع حجم الالتزامات الشهرية، مشيراً إلى أن الحكومة تعتمد آليات مالية لضمان استدامة الصرف، خصوصاً في ظل التذبذب في أسعار النفط وتزايد حجم الإنفاق التشغيلي.

وبيّن صالح أن الدولة ما زالت تتمتع بقدرة مالية مستقرة، وأن إدارة السياسة المالية تركز حالياً على تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية لتقليل الضغوط على الخزينة العامة.

أزمة السيولة وسبل المعالجة

من جانبه، أكد الخبير المصرفي عبد الرحمن الشيخلي أن أزمة تأخر صرف الرواتب في العراق ترتبط بمشكلة سيولة نقدية مؤقتة، وليست مؤشراً على انهيار مالي شامل أو عجز تام في موارد الدولة.

وقال الشيخلي إن التأخير الحاصل في صرف الرواتب سببه أزمة سيولة، موضحاً أن الضغوط التي تواجهها المصارف الحكومية ناتجة عن ارتفاع حجم الالتزامات الشهرية مقارنة بالتدفقات النقدية المتاحة في التوقيت ذاته، ما انعكس على مواعيد الصرف خلال الفترة الماضية.

وأضاف لـ"العربي الجديد" أن الأزمة المالية الحالية لا تصل إلى حد حرمان الشعب من قوت يومه أو من رواتب العاملين، مؤكداً أن الدولة ما زالت تمتلك موارد مالية، لكن الإشكالية تكمن في إدارة التدفقات النقدية وتوقيتاتها، خصوصاً مع تضخم فاتورة الرواتب والرعاية الاجتماعية التي تستنزف الحصة الأكبر من الموازنة التشغيلية.

وحذر الشيخلي من أن استمرار الضغوط دون معالجة هيكلية قد يفاقم أزمة الثقة بين المواطن والحكومة في حال تكرار التأخير، كما قد يضعف أوضاع المصارف الحكومية نتيجة السحب المتكرر من ودائعها لتغطية الإنفاق الجاري، ويزيد من الاعتماد على أدوات الاقتراض الداخلي، بما يضغط على السيولة المتاحة للقطاع الخاص ويؤثر في فرص التمويل والاستثمار، وأوضح أن استمرار الاختلال بين الإنفاق الجاري والإيرادات غير النفطية قد يكرّس هشاشة المالية العامة ويجعلها أكثر عرضة للصدمات، وبين الشيخلي أن الحل يكمن في إصلاح مالي متدرج يقوم على ضبط الإنفاق، وتحسين إدارة السيولة، وتنويع مصادر الإيرادات لضمان استدامة الاستقرار المالي.