أزمة الحافلات الصينية تهز الأمن الجيوـاقتصادي الأوروبي

- شهدت أوروبا تحولاً في نظرتها إلى الصين، حيث أصبحت تُعتبر مصدر خطر وسبب للاعتماد، خاصة في قطاع النقل العام، مع التركيز على أزمة الحافلات الكهربائية الصينية ومنتجات شركة يوتونغ. - بدأت الأزمة في النرويج مع مخاوف من أنظمة التحكم عن بُعد في الحافلات الصينية، مما أثار قلقاً أمنياً امتد إلى الدنمارك وبريطانيا، وسط دعوات لإعادة تقييم الاعتماد على المعدات الصينية. - تعكس الأزمة صراعاً اقتصادياً حول السيطرة على قطاع النقل والطاقة الخضراء، مع مخاوف من استخدام التقنيات الصينية لجمع معلومات حساسة، مما قد يؤدي إلى إعادة تقييم عقود التوريد وتشديد معايير الأمن السيبراني.

تعيش أوروبا في السنوات الأخيرة تحوّلاً في نظرتها إلى الصين. فبعد أن كانت بكين تُعتبر شريكاً اقتصادياً رئيسياً لها في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المستدامة، باتت تنظر إليها اليوم بوصفها مصدراً مزدوجاً للخطر والاعتماد. وتُعدّ أزمة الحافلات الكهربائية الصينية، وعلى رأسها منتجات شركة يوتونغ (Yutong)، نموذجاً جديداً لهذا التداخل بين الاقتصاد الأخضر والأمن القومي الأوروبي. فلم يعد الخوف من التجسس الرقمي أو النفوذ السياسي الصيني مقتصراً على الهواتف الذكية وشبكات الجيل الخامس، بل امتد إلى وسائل النقل العامة التي تتحرك يومياً في شوارع أوروبا.

توسّع دائرة الشك.. من النرويج إلى الدنمارك وبريطانيا

بدأت الأزمة في النرويج، عندما كشفت شركة النقل العام روتر (Ruter) أن الحافلات الصينية التي تشغّلها، وعددها نحو 300 وحدة، تحتوي على أنظمة تحكم وبرمجيات يمكن الوصول إليها عن بُعد من قبل الشركة المصنّعة. ورغم أن الهدف المعلن لهذه البرمجيات هو الصيانة وتحديث الأنظمة، فإن احتمال التحكم في الحافلات عن بُعد أثار قلقاً واسعاً لدى السلطات الأمنية، خصوصاً أن هذه الحافلات جزء من خطط الإخلاء الوطنية في حالات الطوارئ. وقد أُجري التحقيق بسرّية تامة داخل منجم مغلق الإشارات لتفادي أي تدخل خارجي، وأظهر أن إمكانية الوصول عن بُعد حقيقية وإن كانت محدودة، ما دفع وزارة النقل النرويجية إلى فتح مراجعة شاملة لمخاطر امتلاك حافلات صينية.

في الدنمارك، حيث تمتلك شركة موفيا (Movia) أكثر من 260 حافلة من نوع يوتونغ، تعالت الأصوات السياسية والإعلامية للمطالبة بإعادة تقييم الاعتماد على المعدات الصينية. وفي بريطانيا، دعا أعضاء في البرلمان من حزب العمال المحافظ إلى تحقيق حكومي بشأن "مخاطر الأمن السيبراني" المرتبطة بالحافلات الصينية، بحسب تقرير "فاينانشال تايمز".

الرد الصيني.. دفاع اقتصادي وهجوم إعلامي

ردت الصين بسرعة عبر صحيفة غلوبال تايمز شبه الرسمية، ووصفت الاتهامات بأنها نظريات مؤامرة تعبّر عن القلق الاستراتيجي الأوروبي، وتكشف عن "ضعف الثقة بالنفس في الغرب" أمام صعود الصين الصناعي، وأكدت أن الحديث عن إمكانية إيقاف الحافلات عن بُعد يفتقر للأدلة، وأن أنظمة الاتصال المستخدمة شائعة في المركبات العالمية بما فيها الأوروبية.

ورأت بكين أن هذه الاتهامات ليست أمنية بل حمائية اقتصادية تهدف لحماية الصناعات الأوروبية من المنافسة الصينية منخفضة الكلفة، مشيرة إلى أنها صدّرت أكثر من 200 مليون مركبة كهربائية إلى 70 دولة دون حوادث أمنية تُذكر، كما ذكّرت بأن صناعات صينية أخرى، مثل الخلايا الشمسية والطائرات المسيّرة، تتعرض لانتقادات مماثلة.

التنافس الصناعي تحت غطاء الأمن

تكشف الأزمة عن صراع اقتصادي أعمق حول السيطرة على قطاع النقل والطاقة الخضراء. فالصين اليوم هي اللاعب الأكبر في سوق المركبات الكهربائية بفضل الدعم الحكومي وسلاسل التوريد الرخيصة وتكاملها الصناعي في البطاريات والبرمجيات. وقد أدى هذا إلى انتشار واسع لحافلات يوتونغ في أوروبا بأسعار تقل بنسبة 30–40% عن نظيراتها الأوروبية. وترى بروكسل أن كل حافلة كهربائية صينية في شوارعها تمثل اختراقاً اقتصادياً واستراتيجياً يعكس تغلغل الصين في البنية التحتية الأوروبية.

وتكشف الأزمة عن بروز مفهوم جديد هو الأمن السيبراني الصناعي، حيث تخشى أوروبا أن تُستخدم تقنيات صينية لجمع معلومات حساسة عن الحركة والبنية التحتية الحيوية. ورغم عدم ثبوت أي تدخل صيني مباشر، فإن مجرد احتمال الوصول إلى البيانات التشغيلية كان كافياً لإثارة الذعر السياسي والإعلامي. وتتكرر هذه المخاوف في ملفات أخرى مثل هواوي وتيك توك، حيث تختلط اعتبارات الخصوصية بالأمن القومي.

الانعكاسات السياسية والاستراتيجية

تأتي الأزمة في سياق تراجع الثقة بين الصين وأوروبا منذ تبني الاتحاد الأوروبي سياسة تقليل المخاطر (De-risking) عام 2022 لتخفيف الاعتماد على الصين في القطاعات الحيوية دون قطع العلاقات بالكامل. ومن المتوقع أن تؤدي الأزمة إلى إعادة تقييم عقود التوريد والنقل العام، وتشديد معايير الأمن السيبراني في المشتريات الحكومية، وزيادة الدعم للصناعة الأوروبية في مجالات الحافلات والمركبات الكهربائية.

في المقابل، ستستغل الصين الجدل للتأكيد على ازدواجية المعايير الأوروبية ومحاولات الغرب لكبح صعودها. وتكتسب القضية أهمية أكبر مع توسع حصة الصين في السوق الأوروبية، وبلوغ المبادلات التجارية بين الجانبين أكثر من 800 مليار يورو في 2024. وقد تُعجّل الأزمة بفرض رسوم جمركية أوروبية على المركبات الكهربائية الصينية، ما يعني احتمال اندلاع نزاع تجاري فعلي قريباً.

الاقتصاد في خدمة الأمن

لا تتعلق القضية بالحافلات الكهربائية فحسب، بل بصراع أكبر حول من يحدد قواعد الاقتصاد الرقمي في القرن الحادي والعشرين. تسعى الصين لتأكيد نفسها باعتبارها قوة صناعية خضراء، بينما ترى أوروبا أن أمنها الاقتصادي والتكنولوجي مهدد بتزايد النفوذ الصيني في بنيتها التحتية. وبينما تصف بكين الانتقادات بأنها قلق استراتيجي، يرى الأوروبيون أن ما يجري هو اختبار لمفهوم السيادة التكنولوجية الأوروبية. وتُظهر أزمة حافلات يوتونغ أنّ العلاقة بين الصين وأوروبا باتت مزيجاً معقداً من التعاون والشك، حيث تتلازم الاعتبارات الاقتصادية والأمنية والسياسية بشكل لا يمكن تفكيكه.