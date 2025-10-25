أزمة التمور التونسية: جدل بعد استثناء المغرب من الصادرات

أثار قرار استثناء السوق المغربية من صادرات التمور التونسية جدلاً كبيراً داخل الأوساط الاقتصادية في البلدَين، رغم تأكيد المهنيين التونسيين على رفع كل العقبات أمام تدفق التمور التونسية نحو السوق المغاربية التي تستأثر سنوياً بنحو 25% من صادرات هذا المنتج الزراعي.

وتفجر الجدل بشأن صادرات التمور التونسية نحو المغرب بعد إصدار المجمع المهني المشترك للتمور التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية، قراراً ورد فيه استثناء السوق المغربية من التصدير دون تحديد المدة.

وأعلن بلاغ المجمع عن "افتتاح موسم تصدير التمور لموسم 2025 /2026 ابتداءً من 13 أكتوبر/تشرين الأول الحالي باستثناء السوق المغربية"، الأمر الذي أثار غضب مهنيي التمور في المغرب، الذين هاجموا جودة المنتج التونسي داعين إلى اتخاذ إجراءات حمائية لتعزيز تنافسية التمور المغربية.

لكن عضو غرفة مصدّري التمور التونسية نجاح الهادفي قال إنّ البلاغ الصادر عن المجمع المهني المشترك صمت عن تقديم توضيح بشأن موعد انطلاق التصدير للسوق المغربية، باعتبار أن موسم التصدير لهذه السوق ينطلق بعد أسابيع من التصدير نحو أسواق أخرى.

الاستعداد لموسم تصدير التمور

وأوضح الهادفي في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ أغلب التمور التي تصدر إلى السوق المغربية هي من صنف "دقلة النور" الرفيعة التي تنضج متأخراً مقارنة بباقي الأصناف، واصفاً الجدل الحاصل بـ"زوبعة في فنجان". وأضاف: "يتواصل مصدّرو التمور التونسية دائماً مع شركائهم في السوق المغربية الذين تفهّموا الخطأ الحاصل في بلاغ المجمع المهني المشترك للتمور"، مشيراً إلى أن الاستعدادات لموسم تصدير التمور التونسية نحو المغرب تسير بنسق عادي، إذ جرى التعاقد مع شركات النقل لبدء عملية التصدير مطلع الشهر القادم.

ووفق الهادفي، تجد التمور التونسية رواجاً كبيراً في السوق المغربية نظراً لجودتها، إذ تستأثر المغرب بنحو 25% من الصادرات أي ما يتراوح بين 20 و30 ألف طناً سنوياً. وتظهر بيانات المرصد الوطني للفلاحة التونسي أن صادرات التمور التونسية خلال الفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى أغسطس/آب 2025 بلغت نحو 132.1 ألف طن.

ووفق ذات البيانات، تهيمن "دقلة النور" على الصادرات بنسبة 83.6% من إجمالي الكميات، بما يعادل 110.5 آلاف طن، بعائدات قدرها 784.3 مليون دينار (270 مليون دولار)، ومتوسط سعر بلغ 7.10 دنانير للكيلوغرام. وبلغت القيمة الإجمالية لعائدات التمور التونسية نحو 841 مليون دينار (290 مليون دولار)، بمتوسط سعر عام قدره 6.37 دنانير للكيلوغرام.

وتصدر التمور التونسية إلى ثلاث قارات، فتستحوذ دول الاتحاد الأوروبي على الحصة الأكبر بنسبة 44.5% من إجمالي الصادرات، تليها الأسواق الأفريقية بنسبة 22.7%، ثم الآسيوية بنسبة 20.4%. ويقول الهادفي إنّ عملية التصدير نحو السوق المغربية ستنطلق خلال الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني القادم، مشيراً إلى أن عمليات التصدير تستمر على امتداد أشهر السنة، غير أن 70% من الكميات تُسوق في الفترة بين نوفمبر وبداية شهر رمضان من كل عام، تابع: "تسير كامل عمليات التصدير بحراً بمعدل 2500 طن في كل شحنة".

وقدَّر المتحدث محصول التمور هذا العام بنحو 400 ألف طن، مؤكداً أن الموسم الحالي يسجل محصولاً قياسياً لم تبلغه تونس منذ سنوات بسبب تأثير مواسم الجفاف الماضية. وتنتج تونس نحو 200 نوع من التمور، من أهمها "دقلة نور"، "الفطيمي"، "لخوات"، "الكنتة"، و"العليق"، وتمتد غابات النخيل في جنوب تونس على أكثر من 40 ألف هكتار وتضم 5.4 ملايين نخلة، منها 3.5 ملايين نخلة منتجة للأصناف الجيدة.

لكن عبد البر بلحسان، رئيس الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور، شكك في تصريح لصحيفة "هسبريس" المغربية في جودة التمور التونسية، واصفاً إياها بـ"التمور المعدلة وضعيفة القيمة الغذائية"، مشيراً إلى أن "المصدّرين التونسيين يصدرون إلى المغرب تموراً من الدرجة الثالثة غير صالحة للاستهلاك البشري".

من جانبه، ادعى عبد السلام ماجد، منتج التمور بمنطقة زاكورة، أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن بعض التمور التي تحمل علامة تونسية ليست كلّها تونسية المنشأ، إذ يلجأ المصدرون التونسيون غالباً إلى استيراد التمور من الجزائر، ثم يقومون بمعالجتها وإعادة تغليفها لتصدر مجدّداً إلى المغرب".

ولا تعد محاولة إقصاء المهنيين المغاربة للسلع التونسية من سوقهم الأولى من نوعها، إذ سبق أن اتخذت السلطات المغربية قبل نحو خمس سنوات قرارها بفرض الرسوم على الكراس التونسي بناءً على نتائج في مكافحة الإغراق منذ مايو/أيار 2017 بشأن واردات الورق التونسي، والتي أثبتت أن لهذه الواردات تأثيراً سلبياً على القطاع عامّة.

وخسر المصنعون التونسيون حينها جولتين من التظلّم لدى منظمة التجارة العالمية بشأن قرار رفع الرسوم الجمركية الذي فرضته المغرب على سلعهم، بعدما اتهمتهم في وقت سابق بإغراق السوق. وتُسيّر العمليات التجارية بين تونس والمغرب في إطار اتفاقية أغادير التي وقعت عليها الدول الأعضاء في يناير/كانون الثاني 2004، لإقامة منطقة للتبادل الحرّ في مرحلة أولى بين تونس ومصر والأردن والمغرب.