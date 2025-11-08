- رفض مجلس الشيوخ الأميركي تشريعاً لاستئناف دفع الرواتب للموظفين الفيدراليين خلال الإغلاق الحكومي، مما يعكس الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول إعادة فتح الحكومة، حيث يعارض الديمقراطيون منح الرئيس ترامب سلطة تقديرية مفرطة. - يطالب الديمقراطيون بتمويل الرعاية الصحية كجزء من أي مشروع قانون، بينما يطالب الجمهوريون بإقرار التمويل لإعادة فتح الحكومة. أدى الإغلاق إلى تسريح 750 ألف موظف وإيقاف المساعدات الغذائية. - حذر وزير النقل من تقليص الرحلات الجوية بنسبة 20% بسبب الإغلاق، مما أدى إلى تأخير الرحلات وزيادة الضغط على شركات الطيران.

رفض مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الجمعة، تشريعاً من شأنه استئناف دفع الرواتب لمئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين خلال الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، في ظل استمرار الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول كيفية إعادة فتح الحكومة. وحصل الإجراء على 53 صوتاً مؤيداً مقابل 43 صوتاً معارضاً في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أي أقل من 60 صوتاً مؤيداً اللازمة لإقراره.

وصوّت معظم الديمقراطيين ضد مشروع القانون، الذي اعتبروا أنه سيمنح الرئيس الجمهوري دونالد ترامب

سلطة تقديرية مفرطة، حيث اختار دفع رواتب القوات العسكرية ومسؤولي الهجرة خلال فترة الإغلاق، بينما هدد بحجب رواتب عمال آخرين. وصوّت ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون. وحثت النقابات العمالية المشرعين على إقرار مشروع القانون، مشيرة إلى أن الإغلاق الحكومي الذي بدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سبّب صعوباتٍ للأميركيين العاديين.

وقال رئيس اتحاد موظفي الحكومة إيفريت كيلي، في رسالةٍ إلى أعضاء مجلس الشيوخ، إنّ "كل راتبٍ مفقود يُعمّق الفجوة المالية التي يجد الموظفون الفيدراليون وعائلاتهم أنفسهم فيها". وقال السيناتور الديمقراطي غاري بيترز من ميشيغين إنّ مشروع القانون منح ترامب سلطة تقديريةً واسعة للغاية لحجب رواتب بعض الموظفين الفيدراليين.

ولم تكن هناك أي إشارةٍ إلى أن الجانبين اقتربا من كسر الجمود الذي أدّى إلى الإغلاق الحكومي في المقام الأول. ويقول الديمقراطيون إنّ أي مشروع قانون من شأنه استعادة التمويل الحكومي، يجب أن يُموّل أيضاً دعم الرعاية الصحية لـ 24 مليون أميركي، الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية العام الجاري 2025. بينما يطالب الجمهوريون، الكونغرس بإقرار مشروع قانون التمويل والسماح للحكومة بإعادة فتح أبوابها.

وطرح بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ حلاً وسطاً يقضي بإعادة فتح الوكالات الفيدرالية مؤقتاً وتمويل بعض البرامج طوال السنة المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر الماضي. وردّ الديمقراطيون، الجمعة، باقتراح يقضي أيضاً بتمديد إعانات الرعاية الصحية المنتهية لعام آخر وتشكيل لجنة مشتركة بين الحزبين لدراسة إصلاحات صحية طويلة الأجل. لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت أي من الخطتين ستحظى بالأصوات الستين اللازمة لإقرارها في المجلس المكون من 100 مقعد.

وتساءل السيناتور الجمهوري جون كينيدي من لويزيانا بعد فشل تصويت الجمعة، قائلاً: "سيستمر هذا الإغلاق لفترة طويلة. ما الذي سيخرجنا منه؟". وقال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي من كونيتيكت: "هناك قصة واحدة فقط هنا، وهي أنهم (الجمهوريون) لن يجلسوا معاً لحل هذه المشكلة". وأدى الإغلاق الحكومي إلى تسريح نحو 750 ألف موظف فيدرالي، وإجبار آلاف آخرين على العمل دون أجر، وإيقاف المساعدات الغذائية ودعم برنامج "هيد ستارت" عن ملايين الأميركيين، بمن فيهم الأطفال.

ومن المتوقع أن تُفتح نقطة ضغط جديدة في الأيام المقبلة، حيث تستعد المطارات الأميركية الرئيسية لخفض رحلات الطيران بسبب نقص رواتب مراقبي الحركة الجوية.

تحذير من تقليص الرحلات الجوية 20% في أميركا بسبب الإغلاق الحكومي

في السياق، حذر وزير النقل الأميركي شون دافي، أمس الجمعة، من أنه قد يجبر شركات الطيران على خفض رحلاتها الجوية بما يصل إلى 20% إذا استمر الإغلاق الحكومي، في وقت تتسابق فيه شركات الطيران الأميركية لتطبيق تخفيضات غير مسبوقة في الرحلات استجابة لتوجيهات الحكومة. وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنها أمرت شركات الطيران أمس، بخفض الرحلات الجوية 4% في 40 مطاراً رئيسياً بسبب الإغلاق الحكومي، على أن ترتفع النسبة إلى 10% بحلول 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وعلى صعيد منفصل، أدى غياب مراقبي الحركة الجوية إلى تأخير مئات الرحلات في 10 مطارات، من بينها أتلانتا وسان فرانسيسكو وهيوستن وفينيكس وواشنطن ونيوآرك. وأفاد موقع فلايت أوير الإلكتروني الذي يتتبع الرحلات الجوية، أنه بحلول الساعة 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (11.30 بتوقيت غرينتش)، وصل عدد الرحلات المتأخرة إلى أكثر من 5300 رحلة.

وخلال فترة الإغلاق الحكومي القياسية المستمرة منذ 38 يوماً، أُجبر 13 ألف مراقب للحركة الجوية و50 ألفاً من موظفي أمن المطارات على العمل دون أجر، ما أدى إلى زيادة التغيب عن العمل. وقال دافي للصحافيين إنه قد يطلب لاحقاً خفض الرحلات 20% إذا ساءت الأمور وتغيب المزيد من المراقبين عن العمل. وأضاف: "أقيّم البيانات... سنتخذ القرارات بناءً على ما نراه في المجال الجوي".

وبدأ تقليص عدد الرحلات عند الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش، ويشمل نحو 700 رحلة تديرها أكبر أربع شركات طيران أميركية، وهي أميركان إيرلاينز ودلتا إيرلاينز وساوث وست إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز. ومن المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 6% يوم الثلاثاء ثم 10% بحلول 14 نوفمبر/ تشرين الثاني إذا لم ينتهِ الإغلاق الحكومي. ولا يشمل ذلك الرحلات الدولية.

(رويترز، العربي الجديد)