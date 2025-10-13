أزمات التوريد تكلف شركات الطيران 11 مليار دولار

- يواجه قطاع الطيران تحديات في سلسلة التوريد تؤدي إلى تأخير إنتاج الطائرات وزيادة التكاليف التشغيلية، مما يضطر الشركات لتشغيل الطائرات القديمة لفترات أطول، مع توقع زيادة التكاليف إلى 11 مليار دولار بحلول 2025. - يشهد الطلب على السفر الجوي ارتفاعاً بنسبة 10.4% في 2024، مما يفوق السعة المتاحة ويؤدي إلى مستويات قياسية في عامل الحمولة، بسبب النموذج الاقتصادي الحالي والاضطرابات الجيوسياسية ونقص المواد الخام. - يقترح التقرير تحسين سلسلة التوريد عبر تعزيز الشفافية، دعم شركات الصيانة، وتطوير القدرات في الإصلاح وقطع الغيار، مع التركيز على نهج استراتيجي مشترك بين جميع الجهات المعنية.

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أن تكلفة الوتيرة البطيئة في الإنتاج على قطاع الطيران تتجاوز 11 مليار دولار في عام 2025، واعتبر أن التحديات ضمن سلسلة التوريد في قطاع الطيران تؤدي إلى تأخير إنتاج الطائرات وقطع الغيار الجديدة، مما يدفع شركات الطيران إلى إعادة تقييم خططها المتعلقة بالأساطيل، وإبقاء الطائرات القديمة قيد التشغيل لفترات زمنية أطول في كثير من الحالات. وأوضح الاتحاد الدولي في تقرير أطلقه اليوم الاثنين، أن عدد الطلبات العالمية على الطائرات التجارية وصل إلى مستوى تاريخي تجاوز 17 ألف طائرة في عام 2024.

وأشار التقرير الذي أطلقه "إياتا" بالتعاون مع أوليفر وايمان، وهي شركة الاستشارات الإدارية التابعة لمجموعة شركات مارش ماك لينان المدرجة في بورصة نيويورك، إلى أن تكلفة الوتيرة البطيئة في الإنتاج على قطاع الطيران تتجاوز 11 مليار دولار في عام 2025، وعزا ذلك إلى أربعة عوامل رئيسية، أولها تكاليف الوقود الزائدة والبالغة نحو 4.2 مليارات دولار، إذ تُشغّل شركات الطيران طائرات أقدم وأقل كفاءة في استهلاك الوقود بسبب تأخر تسليم الطائرات الجديدة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الوقود، إلى جانب ارتفاع تكاليف الصيانة الإضافية بنحو 3.1 مليارات دولار، فالطائرات الأقدم تتطلب خدمات الصيانة بوتيرة أعلى وتكلفة أكبر.

وثالث العوامل هو أن تكاليف استئجار المحركات تبلغ 2.6 مليار دولار، فشركات الطيران تحتاج إلى استئجار عدد أكبر من المحركات نظراً لقضاء المحركات أوقات توقف أطول خلال الصيانة، كما ارتفعت أسعار استئجار الطائرات بنسبة 20–30% منذ عام 2019. وأخيراً تكاليف الاحتفاظ بالمخزون الفائض البالغة 1.4 مليار دولار، لأن شركات الطيران تخزن المزيد من قطع الغيار للتخفيف من أثر الاضطرابات غير المتوقعة في سلسلة التوريد، ما يزيد من تكاليف المخزون. بالإضافة إلى التكاليف المتزايدة، تعيق التحديات في سلسلة التوريد شركات الطيران عن نشر عدد كافٍ من الطائرات لتلبية الطلب المتنامي من المسافرين على الرحلات الجوية.

ففي عام 2024، ارتفع الطلب على السفر بنسبة 10.4%، ليتجاوز توسع السعة البالغ 8.7%، مما أدى إلى تسجيل عامل الحمولة مستوىً قياسياً بلغ 83.5%. ويشهد عام 2025 استمراراً في هذا الارتفاع في الطلب على السفر. وتعود جذور المشكلة، حسب التقرير، إلى مجموعة أسباب، بما في ذلك النموذج الاقتصادي الحالي لقطاع الطيران، والاضطرابات الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي، ونقص المواد الخام، وشح اليد العاملة. وفي ضوء هذه الأسباب، يقدم التقرير مبادرات رئيسية للشركات المصنّعة للمعدات الأصلية وشركات تأجير الطائرات والموردين، بدعم من شركات الطيران، لمواجهة اختلال التوازن بين العرض والطلب وتعزيز مستويات المرونة.

وقال المدير العام لـ"إياتا"، ويلي والش، إن شركات الطيران تعتمد على سلسلة توريد موثوق بها لتشغيل أساطيلها وتوسيعها بكفاءة، لافتاً إلى أن ما يحصل اليوم هو فترات انتظار غير مسبوقة للطائرات والمحركات وقطع الغيار، وجداول تسليم لا يُمكن التنبؤ بها. وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى ارتفاع التكاليف بشكل كبير، لتصل إلى ما لا يقل عن 11 مليار دولار لهذا العام، إضافة إلى القدرة المحدودة لشركات الطيران على تلبية الطلب المتنامي من المستهلكين. واعتبر والش أن حل هذه المشكلة ليس سهلاً، لكنه أشار إلى إجراءات يمكن اتخاذها للتخفيف من أثرها، موضحاً: "في البداية نحتاج إلى فتح سوق ما بعد البيع لمنح شركات الطيران خيارات أكبر وإمكانية وصول أوسع إلى قطع الغيار والخدمات، ويجب توفير مستوى أعلى من الشفافية حول حالة سلسلة التوريد، لمنح شركات الطيران البيانات التي تحتاج إليها للتخطيط لتجاوز التحديات، ومساعدة شركات تصنيع المعدات الأصلية على تجاوز العقبات الجوهرية".

بدوره، قال الشريك في قسم النقل والصناعات المتقدمة في شركة أوليفر وايمان، ماثيو بويتراس، "إن أسطول الطائرات اليوم أكبر وأكثر تقدماً وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، ومع ذلك، تؤثر تحديات سلسلة التوريد على شركات الطيران وشركات تصنيع المعدات الأصلية على حدٍ سواء. وأمامنا فرصة لتحسين أداء سلسلة التوريد بما يعود بالنفع على الجميع، ولكن ذلك يتطلب اتخاذ خطوات جماعية لإعادة تشكيل هيكلية قطاع الطيران والتعاون في مجالي الشفافية وتنمية المواهب".

وقدم التقرير مبادرات تساهم في تجاوز المشكلة، كفتح آفاق أفضل الممارسات لسوق ما بعد البيع، من خلال دعم شركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات لتكون أقل اعتماداً على نماذج الترخيص التجارية التي تتحكم بها شركات تصنيع المعدات الأصلية، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى مصادر بديلة للمواد والخدمات، وتعزيز شفافية سلسلة التوريد، من خلال رفع مستوى الشفافية في جميع مستويات الموردين لرصد المخاطر مبكراً، وتخفيف العوائق وأوجه القصور، واستخدام بيانات وأدوات أفضل لجعل السلسلة بأكملها أكثر مرونة وموثوقية.

كما دعا إلى تعزيز القدرات في مجالي الإصلاح وقطع الغيار، لتسريع الموافقات على الإصلاح، ودعم الحلول البديلة لقطع الغيار والمواد المستعملة الصالحة للاستخدام، واعتماد معايير التصنيع المتقدم لتخفيف العوائق. ولتنفيذ أي من هذه المبادرات، أكد التقرير أن الخطوة الأولى والأكثر أهمية للمعنيين في قطاع الطيران التجاري هي تطوير نهج استراتيجي بين جميع الجهات المعنية في سلسلة التوريد.