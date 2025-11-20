أرقام الوظائف الأميركية لا تعزز التوجه لخفض أسعار الفائدة

- شهدت الولايات المتحدة نموًا في الوظائف بزيادة 119 ألف وظيفة في سبتمبر، رغم ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4%، مما يعكس هشاشة سوق العمل ويعقد قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. - تأخر إصدار تقرير الوظائف بسبب الإغلاق الحكومي، مما أثر على توقيت البيانات، لكن التقرير أشار إلى أن سوق العمل لم يكن منهارًا قبل الإغلاق، وفقًا لبلومبيرغ. - من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر، رغم الانقسام بين أعضائه حول تأثير تباطؤ سوق العمل.

أفادت إحصاءات رسمية أميركية بنمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وهي إحصاءات كانت قد تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر لمدة 45 يوماً. لكن الأرقام نفسها أشارت إلى ارتفاع معدل البطالة وهو ما يعني أن حالة سوق العمل لا تزال هشة وأن ذلك قد يصعب من مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) في قرار حاسم بشأن أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة اليوم الخميس أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت بنحو 119 ألف وظيفة، بعد تعديل بيانات الشهر السابق إلى مستوى أقل. وارتفع معدل البطالة إلى 4.4%، وهو أعلى مستوى فيما يقرب من أربع سنوات، مع زيادة عدد السكان في قوة العمل.

وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، فإن هذه البيانات المتأخرة، بما في ذلك انخفاض 4 آلاف وظيفة في أغسطس/آب الماضي، تشير إلى سوق عمل غير متوازن عرفته الولايات المتحدة قبل أطول إغلاق حكومي في تاريخها. وكانت التقارير السابقة قد أظهرت تباطؤًا في التوظيف وسط بيئة تتسم بانخفاض معدلات التوظيف والفصل. ومنذ ذلك الحين، تزايدت الإعلانات عن عمليات تسريح، مما زاد من مخاوف الأميركيين بشأن الأمن الوظيفي.

وسيكون هذا آخر تقرير للوظائف يطلع عليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه في 9-10 ديسمبر، وسط انقسام أعضائه بشأن ما إذا كان تباطؤ سوق العمل يبرر خفضًا جديدًا لأسعار الفائدة. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي إن خفضًا جديدًا "ليس أمرًا محسومًا على الإطلاق وإن العديد من صانعي السياسة في أكتوبر/تشرين الأول قد عارضوا إجراء خفض آخر"، وفق محضر الاجتماع.

ونقلت بلومبيرغ عن نانسي فان دن هوتن، كبيرة الاقتصاديين في أوكسفورد إيكونوميكس قولها: "قد تكون بيانات سبتمبر متأخرة لكنها تقدم طمأنة بأن سوق العمل لم يكن منهارا قبل الإغلاق الحكومي. ولا يوجد شيء في البيانات يستدعي تغيير توقعاتنا بأن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر”.

وكان من المفترض أن يصدر تقرير سبتمبر في 3 أكتوبر، لكنه كان أول تقرير رئيسي يتأخر بسبب الإغلاق الحكومي. إلا أن مكتب الإحصاء كان قد أنهى جمع البيانات قبل بدء الإغلاق في الأول من أكتوبر، مما سمح بنشر التقرير بعد إعادة فتح الحكومة.

لكن المكتب قال يوم الأربعاء إن تقرير وظائف أكتوبر – الذي كان من المقرر نشره في 7 نوفمبر – لن يصدر، وسيتم إدراج بياناته في تقرير نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمقرر في 16 ديسمبر بعد اجتماع الفيدرالي. أما الإحصاءات الأساسية مثل معدل البطالة فلن تكون متاحة، لأن مسح الأسر لم يُجمع خلال الإغلاق ولا يمكن جمعه بأثر رجعي.

وحسب محللي بلومبيرغ، فإن قوة بيانات الوظائف لا تعزز احتمال خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر للاحتياطي الفيدرالي. ورغم ارتفاع معدل البطالة، فإنه ناجم عن زيادة المشاركة وليس ضعفًا في خلق الوظائف".