"أرض الصومال" تدشن مشروعاً للتنمية الزراعية بدعم من مؤسسة بريطانية

- أطلق رئيس إقليم أرض الصومال مشروعاً لتطوير الزراعة في وادي وجالي، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة، بمشاركة دولية ودعم من مؤسسة "فارو" البريطانية. - يركز المشروع على إدخال تقنيات زراعية حديثة، وإنشاء شبكات ري دائمة، وتطوير صناعة الأعلاف، مما يسهم في تحقيق اكتفاء غذائي مستدام وتوفير فرص عمل وحماية البيئة. - يُعتبر المشروع تحولاً استراتيجياً في سياسات التنمية، ويهدف إلى بناء حياة مستدامة تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا، مما يعزز مستقبل الإقليم الاقتصادي والاجتماعي.

دشن رئيس إقليم أرض الصومال (صوماليلاند غير المعترف بها دولياً) عبد الرحمن محمد عبد الله، اليوم الخميس، مشروعاً لتطوير قطاع الزراعة في وادي وجالي بالقرب من العاصمة هرجيسا، وذلك في احتفال رسمي حضره عدد من أعضاء حكومته ومسؤولي المؤسسات الدولية المشاركة. وفي كلمته خلال المراسم، عبّر عبد الرحمن عن "تقديره العميق" لجميع الجهات التي ساهمت في إطلاق هذا المشروع الطموح، واصفاً إياه بأنه “خطوة وطنية كبرى نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة والإنتاج في البلاد”.

كما وجّه عبد الرحمن محمد شكره إلى مؤسسة "فارو" البريطانية على دعمها لجهود التنمية في أرض الصومال، خاصة في مجالات التعليم والمياه والصحة والزراعة، مثنياً على "دورها الفاعل في تمكين المجتمعات المحلية". وأكد أن المشروع يمثل "تحولاً استراتيجياً في سياسات الحكومة المتعلقة بتنمية القطاعات الإنتاجية"، مشيراً إلى أنه "سيسهم في تحقيق اكتفاء غذائي مستدام، وتوفير فرص عمل، وتعزيز حماية البيئة".

ويتضمن مشروع تطوير وادي وجالي عدة مكونات رئيسية، من بينها إدخال تقنيات حديثة في الزراعة والري لزيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة، وإنشاء شبكات ري دائمة تضمن توافر المياه على مدار العام، بالإضافة إلى تطوير صناعة الأعلاف لتحسين تغذية الثروة الحيوانية، ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي والحفاظ على النظام البيئي في المنطقة.

وفي السياق، أكد مدير مؤسسة فارو البريطانية توم ميسون، في كلمة له في المناسبة، التزام المؤسسة بدعم التنمية المستدامة في وجالي، من خلال بناء السدود الصغيرة، وتوفير الأعلاف الحيوانية، وتوسيع خدمات التعليم والصحة. وأوضح أن الهدف الأساسي من المشروع هو "بناء حياة مستدامة تقوم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة وحماية البيئة، بما يضمن مستقبلاً أفضل لسكان المنطقة".

كما ألقى عدد من الوزراء وزعماء العشائر والمسؤولين المحليين كلمات خلال المناسبة، رحبوا فيها بالمبادرة ووصفوها بأنها "نقطة تحول تنموية" ستنعكس إيجاباً على مستقبل الإقليم، داعين الأهالي إلى "اغتنام الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي سيوفرها المشروع".

ويُعدّ هذا المشروع من أكبر المبادرات التنموية في قطاع الزراعة في أرض الصومال منذ أكثر من 65 عاماً. ومن المتوقع أن يغيّر المشروع وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية لآلاف الأسر في وجالي والمناطق المحيطة بها، عبر تعزيز الإنتاج الزراعي وخلق فرص عمل جديدة للسكان المحليين.