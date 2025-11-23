أردوغان يتعهد بمهاتفة بوتين لتفعيل ممر الحبوب عبر البحر الأسود

- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نيته إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث تفعيل اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود، في محاولة لتعزيز السلام بين روسيا وأوكرانيا. - تم توقيع اتفاقية ممر الحبوب في يوليو 2022 بين الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وأوكرانيا للحد من تأثير الحرب على أسعار الغذاء العالمية، لكنها توقفت بعد عام بسبب الخلافات. - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أهمية الاتفاقية لضمان الأمن الغذائي العالمي، مشيراً إلى محاولات أردوغان المتكررة لإحيائها.

أعلن اليوم الأحد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا الاثنين، لبحث تفعيل اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود. جاء ذلك في رده على سؤال عما إذا كانت هناك إمكانية لإقامة سلام بين روسيا وأوكرانيا، خلال مؤتمر صحافي عقده بختام مشاركته في قمة قادة دول مجموعة العشرين بمدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.

وقال أردوغان: "التقيت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأسبوع الفائت في أنقرة. وغدا سيكون لنا اتصال هاتفي مع بوتين". وأوضح أنه سيطلب مرة أخرى من بوتين خلال المحادثات الاثنين استئناف العمل باتفاق ممر الحبوب في البحر الأسود. وشدد على أن جهود أنقرة المتعلقة بممر شحن الحبوب عبر البحر الأسود كانت منصبة لشق طريق نحو السلام بين طرفي الصراع. وأعرب عن اعتقاده بأن إطلاق هذه العملية سيكون مفيدا جدا.

وفي يوليو/ تموز 2022، وقّعت الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وأوكرانيا اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود بهدف الحد من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار المواد الغذائية العالمية.

وفي مراسم أقيمت بإسطنبول يوم 22 يوليو/تموز 2022، وقعت الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وأوكرانيا اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود، بهدف الحد من تأثير الحرب الأوكرانية الروسية على أسعار المواد الغذائية العالمية، قبل أن يتوقف العمل بالاتفاق بعد نحو عام بسبب خلافات بين روسيا من جهة، وأوكرانيا ودول غربية من جهة أخرى.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مارس/آذار الماضي في حديث للقناة الأولى الروسية التلفزيونية إنّ "اتفاق الأمن البحري في البحر الأسود يهدف إلى إعادة موسكو إلى أسواق الحبوب والأسمدة التي يمكن التنبؤ بها، وهو ما يسمح بتحقيق الربح وضمان الأمن الغذائي العالمي". وأكد: "نريد أن تكون سوق الحبوب والأسمدة قابلة للتنبؤ، حتى لا يحاول أحد أن يمنعنا عنها".

وأضاف: "ليس فقط لأننا نريد أو أردنا تحقيق ربح مشروع في منافسة عادلة، ولكن أيضاً لأننا قلقون حيال وضع الأمن الغذائي في أفريقيا وبلدان أخرى في الجنوب العالمي". وشدد لافروف على ضرورة معالجة الغموض حول هذه القضية، مضيفاً: "نؤيد إعادة إطلاق مبادرة البحر الأسود بشكل أكثر قبولاً للجميع". وقال لافروف إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حاول إحياء اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود عدة مرات.

وسبق أن كشفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، عن استفادة كييف من تصدير أكثر من 10 ملايين طن متري من الحبوب إلى العالم حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بفضل اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، في وقت دعا فيه أردوغان إلى توسيع اتفاق هذا الممر ليشمل مواد غذائية أخرى.