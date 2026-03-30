- أطلقت تركيا حملة "صفر نفايات" في 2017 بقيادة أمينة أردوغان، ونجحت في إعادة تدوير 90 مليون طن من النفايات، مما أضاف 365 مليار ليرة للاقتصاد التركي، واعترفت بها الأمم المتحدة كيوم عالمي. - تهدف تركيا لرفع معدلات إعادة التدوير إلى 60% بحلول 2035 و70% بحلول 2053، واستضافت المنتدى الدولي لصفر نفايات بمشاركة 104 دول و118 منظمة لمناقشة إدارة النفايات والاقتصاد الدائري. - يركز مشروع "صفر نفايات" على تحويل النفايات إلى موارد اقتصادية وتقليل الاستيراد، وناقش المنتدى قضايا هدر الطعام بمشاركة منظمات دولية.

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن بلاده أعادت تدوير 90 مليون طن من النفايات منذ إطلاق حملة "صفر نفايات" في عام 2017، ليتم، بفضل ذلك، المساهمة بمبلغ 365 مليار ليرة، أو ما يناهز 8.28 مليارات دولار، في الاقتصاد التركي. وأعرب أردوغان خلال منشور على منصة "إكس"، عن ارتياحه لتقدم حملة "صفر نفايات"، التي انطلقت عام 2017 بقيادة زوجته أمينة أردوغان، خاصة بعد أن تجاوزت "صفر نفايات" الحدود، وتحوّلت إلى حركة بيئية عالمية، مشاركاً إنجازات المشروع خلال منشوره. (الدولار= 44.1 ليرة).

وأضاف أردوغان أنه وبفضل "صفر نفايات"، التي أطلقتها تركيا والتي تحولت الآن إلى حركة بيئية عالمية، جرى إعادة تدوير ما مجموعه 90 مليون طن من النفايات. وبفضل ذلك، ساهمنا بمبلغ 365 مليار ليرة في الاقتصاد التركي، ولكن الأمر لن يتوقف هنا، بل لدى تركيا أهداف استراتيجية للفترة المقبلة "إنهم سيرفعون مستوى معدلات إعادة التدوير"، ونهدف إلى زيادة معدل إعادة التدوير إلى 60% في عام 2035 وإلى 70% في عام 2053 مؤكداً بالوقت نفسه التزام تركيا بالتحول الأخضر والحساسية البيئية، وأن مكافحة تغير المناخ والتلوث البيئي ستستمر دون انقطاع وبحزم.

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle 2017 yılında kıymetli eşim @EmineErdogan öncülüğünde başlattığımız Sıfır Atık Hareketi’nin giderek büyümesi ve güçlenmesinden büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum.… pic.twitter.com/83nCAYiCSC — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 30, 2026

وأطلقت تركيا مشروع "صفر نفايات" عام 2017 بمبادرة من أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بهدف الحد من تأثير النفايات على البيئة، وتعزيز ثقافة إعادة التدوير، وصولاً إلى تحقيق نسبة إعادة تدوير 60% بحلول عام 2030. وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرار مشروع "صفر نفايات"، الذي قدمته تركيا بدعم من 105 دول، ليُعتمد تاريخ 30 مارس/آذار يوماً عالمياً لهذه المبادرة البيئية الرائدة.

ومع إحياء العالم لليوم العالمي لـ"صفر نفايات" في 30 مارس/آذار، تبرز تركيا لاعباً محورياً في هذا المجال، بعدما نجحت في تحويل مشروع محلي لإعادة التدوير إلى حركة بيئية عالمية معترف بها من قبل الأمم المتحدة. ويتعدى مشروع "صفر نفايات" بتركيا كونه حملة بيئية، فهو تحوّل لإدارة المواد والاقتصاد، جراء تركيزه على تحويل النفايات من عبء على المال والعمالة والأراضي الزراعية والبيئة، إلى مورد اقتصادي يقلل الاستيراد، من خلال إعادة الاستفادة من الورق والبلاستيك والمعادن.

يذكر أن تركيا استضافت العام الماضي فعاليات "المنتدى الدولي لصفر نفايات" تحت شعار "الإنسان، المكان، التحول" بالتعاون مع وزارتي "البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ"، و"الزراعة والغابات" التركيتين، وبرنامجي الأمم المتحدة للبيئة وللمستوطنات البشرية.

وناقش المنتدى قضايا إدارة النفايات والاقتصاد الدائري، مع التركيز على إيجاد حلول مستدامة للتحديات المناخية، بمشاركة ممثلين من 104 دول و118 منظمة دولية، إلى جانب رؤساء بلديات وسفراء وشخصيات رفيعة من منظمات دولية كالأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما ناقش الخطوات المشتركة التي يجب اتخاذها على نطاق عالمي في مجالات البيئة والاستدامة والاقتصاد الدائري والتحول الأخضر وإدارة النفايات ومكافحة تغير المناخ.

وجاء هدر الطعام وفقد الأغذية، من المحاور المهمة التي تطرق لها المنتدى خلال ندوة أدارها رئيس مكتب تنسيق الأمم المتحدة المقيم في تركيا، توم ديلرو، وشارك فيها كل من نائبة ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في تركيا عائشة غول سيل إشيق، وممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تركيا أنجيلا لي روسي، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في تركيا مريم أ. خان.