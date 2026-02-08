أرخص السيارات التي يمكن شراؤها في بريطانيا عام 2026

- تشهد السوق البريطانية في 2026 تحولاً في فئة السيارات الأرخص، حيث تزداد المنافسة لتقديم سيارات صغيرة متكاملة الأداء بأسعار معقولة، مدعومة ببرامج حكومية تشمل خيارات وقود متعددة مثل الكهرباء. - تبرز داسيا سانديرو كخيار مميز بسعر 18,456 دولاراً، مع جودة مقصورة وتجربة قيادة محسنة، رغم ضوضاء المقصورة وتصنيف الأمان المنخفض. بينما تقدم ليب موتور T03 تجهيزات قياسية ومساحة جيدة، لكنها تعاني من صندوق خلفي صغير. - في فئة السيارات الكهربائية، تبرز "بي واي دي" دولفين سيرف بمدى طويل وتصميم عملي، رغم ركوبها الصاخب على الطرق الوعرة.

تشهد السوق البريطانية في 2026 تحولاً ملحوظاً في فئة السيارات الأرخص، حيث تزداد المنافسة بين الشركات المصنعة، وأصبح من الصعب تقديم سيارات منخفضة التكلفة بمستوى تقني ضعيف. ووفقاً لمجلة "أوتو إكسبرس" (Auto Express) البريطانية، يمكن للمستهلك الحصول في المملكة المتحدة، على سيارات صغيرة متكاملة الأداء، مجهزة تجهيزاً جيداً، مع خيارات متعددة من الوقود، بما في ذلك الكهرباء، بفضل برامج الدعم الحكومية.

في مقدمة هذه الفئة، وفق تصنيف المجلة، تبرز داسيا سانديرو بسعر يعادل 18,456 دولاراً أميركياً، مقدمة جودة مقصورة أفضل وتجربة قيادة محسنة مقارنة بفئتها. ومع ذلك، يعاني المحرك من قوة متقطعة وتبرز فيها ضوضاء داخلية، فيما تصنيف الأمان لا يتجاوز نجمتين وفق اختبارات "يورو نكاب" (Euro NCAP). كذلك، توفر داسيا سبرينغ، بسعر 19,988 دولاراً، كفاءة ممتازة للمدينة ومساحة رحبة مع قائمة تجهيزات طويلة، إلا أن استخدام الشاشة اللمسية قد يكون مزعجاً، وأنظمة المساعدة تتدخل أحياناً بطريقة غير مرغوبة، مع ارتفاع تكاليف التأمين.

ومن السيارات الجديدة أيضاً، تأتي ليب موتور T03 بسعر 19,994 دولاراً، مع مساحة مقاعد خلفية جيدة وتجهيزات قياسية كثيرة، لكنها تعاني من صندوق خلفي صغير ومقعد خلفي قطعة واحدة، وجودة ركوب أقل راحة مقارنة بالمنافسين. وتتميز داسيا سانديرو ستيبواي بسعر 20,019 دولاراً بتصميم أنيق وتقنيات بسيطة وتكاليف تشغيل منخفضة، بينما لا تزال ضوضاء المقصورة وقوة المحرك المحدودة من أبرز سلبياتها. أما كيا بيكانتو الكورية الجنوبية بسعر 20,931 دولاراً، فتجمع بين قيادة ممتعة وتجهيزات واسعة لمقاعد سيارة أكبر، على الرغم من أن المحرك الأساسي 1.0 بطيء والنسخة 1.2 متاحة فقط بالطرز الأغلى.

وتقدّم MG3 بسعر 21,556 دولاراً قيادة ممتعة ونسخة هجينة قوية، مع مقصورة لا تبدو رخيصة، لكن نظامها الهجين أحياناً متأخر، وشكاوى الملاك عن رضا العلامة مرتفعة. كما تأتي رينو كليو الفرنسية بسعر 22,494 دولاراً بتصميم جديد لافت وتجهيزات غنية وأداء ممتع، إلا أن المساحة الخلفية محدودة، وصوت المحرك مزعج في النسخ الهجينة، والنسخة البنزين بطيئة. وتمثل الكورية هيونداي i10 بسعر 22,938 دولاراً خياراً كفئاً، مع أداء سريع وتكاليف تشغيل منخفضة، لكن المقاعد الخلفية ضيقة والعملية الداخلية محدودة، ولم تعد الأرخص في فئتها.

وفي فئة السيارات الكهربائية، تبرز الصينية "بي واي دي" (BYD) دولفين سيرف بسعر 23,344 دولاراً، مع مدى طويل ومساحة لأربعة ركاب وصندوق عملي، بينما يُعاب عليها التصميم الأقل عصرية وركوب صاخب على الطرق الوعرة، وفرملة متجددة خفيفة. وفي المرتبة الأخيرة، تقدّم فيات غراند باندا بسعر 23,744 دولاراً تصميماً مرحاً، بمقصورة ممتازة وسعراً منطقياً، لكن ثبات السيارة على السرعات العالية محدود، كما أن المحرّك أقل قوة وشاشة المعلومات محدودة الوظائف.