- الأردن: قررت الحكومة تخفيض أسعار المشتقات النفطية لشهر يناير 2026 بعد اجتماع لجنة تسعير المشتقات النفطية، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي دون تغيير. - قطر والإمارات: أعلنت قطر للطاقة والإمارات تخفيض أسعار الوقود لشهر يناير 2026، حيث حددت قطر أسعار البنزين والديزل، بينما أقرت الإمارات تخفيض أسعار البنزين بأنواعه والديزل. - المغرب: شهدت أسعار الوقود تراجعاً للمرة الثانية في أسبوعين، مما يؤثر على تكاليف النقل بسبب استهلاك السولار المرتفع.

أعلنت اليوم الأربعاء كل من قطر والأردن والإمارات تخفيضات في أسعار الوقود المحلي ومشتقاته لشهر يناير/ كانون الثاني 2026 تماشياً مع انخفاض أسعار النفط، بحكم أنها تعتمد آليات مراجعة دورية مرتبطة بالسوق الدولية.

الأردن

وقرّرت الحكومة الأردنية تخفيض سعر المشتقات النفطية وسعر بيع "الكاز" اعتباراً من غداً الخميس. وجاء القرار عقب اجتماع لجنة تسعير المشتقات النفطية الشهري، المخصص لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (من 1 إلى 31 يناير/ كانون الثاني)، حيث خُفِّض سعر "الكاز" ليصبح 590 فلساً للتر بدلاً من 620 فلساً. واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وقارنتها بمثيلاتها لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً على أسعار بيع البنزين بنوعيه (90 و95) والسولار.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية، تبيّن للجنة انخفاض سعر "البنزين 90" بمقدار 20 فلساً للتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار 25 فلساً للتر، وانخفاض سعر السولار بمقدار 60 فلساً للتر، لتقرر بناءً على هذه المعطيات تخفيض سعر بيع البنزين "أوكتان 90" ليصبح 830 فلساً للتر بدلاً من 850 فلساً، وتخفيض سعر بيع البنزين "أوكتان 95" ليصبح ديناراً و55 فلساً للتر بدلاً من دينار و80 فلساً، وتخفيض سعر بيع السولار ليصبح 645 فلساً للتر بدلاً من 705 فلوس. كذلك قرّرت اللجنة الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي 12.5 كيلوغراماً دون تغيير عند 7 دنانير للأسطوانة.

(الدينار الأردني = 1.41 دولار).

قطر

وفي قطر، أعلنت شركة قطر للطاقة تخفيضها لأسعار الوقود في الدولة لشهر يناير/ كانون الثاني 2026، استناداً إلى التغيرات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية خلال ديسمبر.

وحددت قطر للطاقة لتر "البنزين 95" (سوبر) بريالين عوض 2.05 ريال في ديسمبر، ولتر "البنزين 91" (الجازولين) بـ1.95 ريال عوض ريالين، وسعر لتر الديزل بريالين عوض 2.05 ريال.

(الريال القطري = 0.27 دولار).

الإمارات

وفي الإمارات، أقرت لجنة متابعة أسعار البنزين والديزل في البلاد، أسعار البنزين بأنواعه والديزل لشهر يناير، شاملة ضريبة القيمة المضافة (5%)، لتطبيقها بدءاً من غد الخميس. وخفضت اللجنة سعر لتر "بنزين 98" (ممتاز) من 2.7 درهم إلى 2.53 درهم، وسعر "بنزبن 95" (خصوصي) من 2.58 درهم إلى 2.42 درهم، وسعر "بنزين 91" (إي بلس) من 2.51 درهم إلى 2.34 درهم، وسعر الديزل من 2.85 درهم إلى 2.55 درهم.

(الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار).

المغرب

وفي المغرب، واصلت أسعار الوقود تراجعها للمرة الثانية في ظرف أسبوعين، إذ شهد سعر السولار منذ بداية الأسبوع الجاري انخفاضاً إلى ما دون 10 دراهم لأول مرة منذ سنوات، حيث يراوح سعره في محطات الوقود ما بين 9.19 و9.95 دراهم. وراوحت قيمة الانخفاض في اللتر الواحد ما بين 0.35 إلى 0.65 درهم، بينما انخفض سعر لتر البنزين الممتاز إلى أقل من 12 درهماً في بعض محطات الوقود. ويعتبر السولار الأكثر استهلاكاً في المغرب، حيث إن ارتفاع سعره يمكن أن يدفع أصحاب حافلات نقل المسافرين أو شاحنات نقل السلع إلى تطبيق زيادة في الأجرة النهائية للخدمة التي يقدمونها.

(الدرهم المغربي = 0.11 دولار)