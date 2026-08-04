أرباح HSBC ترتفع 27% ويستأنف إعادة الشراء

- شهد بنك HSBC البريطاني زيادة في أرباحه قبل الضرائب بنسبة 23% في النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت 19.5 مليار دولار، مدفوعة بنمو قوي في قسم إدارة الثروات وارتفاع صافي دخل الفوائد المصرفية. - أعلن البنك عن استئناف برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى مليار دولار، بعد توزيع أرباح مؤقتة ثانية، رغم الخسائر الائتمانية المتوقعة التي بلغت 2.4 مليار دولار. - في إطار إعادة الهيكلة العالمية، باع البنك وحدات أعمال في أسواق غير أساسية، مما يعزز تركيزه على الأسواق الرئيسية، ويشمل ذلك بيع أصول في أستراليا وسنغافورة ومصر.

أعلن بنك HSBC البريطاني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أرباحه قبل حساب الضرائب بنسبة 23% خلال النصف الأول من عام 2026، بواقع زيادة قدرها 3.7 مليارات دولار لتصل إلى 19.5 مليار دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع صافي الربح المنسوب للمساهمين بنحو 27% ليصل إلى 14.6 مليار دولار خلال الأشهر الستة حتى يونيو/حزيران، ارتفاعاً من 11.5 مليار دولار في العام السابق. كما قفز الربح قبل الضريبة بنسبة 60% على أساس سنوي ليصل إلى 10.1 مليارات دولار في الربع الممتد من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، مدفوعاً بنمو قوي في قسم إدارة الثروات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي ساهمت في نمو قسم إدارة الثروات في HSBC؟ ما هي الآثار المتوقعة لبرنامج إعادة شراء الأسهم على سعر سهم HSBC؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال البنك إن النمو يعود إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد المصرفية وزيادة دخل الرسوم، خصوصاً المرتبط بخدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية، مضيفاً أن أرباح قطاع البنوك ارتفعت بمقدار 1.4 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي جورج إلهدري في بيان: "أصبحت HSBC البنك الأقوى الذي قررنا بناءه. نحن ننفذ أولوياتنا الاستراتيجية بسرعة ودقة وانضباط". وفي إشارة إلى الثقة، أعلن البنك أنه سيستأنف برنامج إعادة شراء الأسهم، معتزماً إعادة شراء ما يصل إلى مليار دولار أميركي، بعد أن وافق مجلس إدارته على توزيع أرباح مؤقتة ثانية بقيمة 0.10 دولار للسهم.

وتُعد هذه أول عملية إعادة شراء منذ أن أوقفها البنك لمدة ثلاثة أرباع متتالية أثناء إعادة بناء رأس المال، عقب الإعلان عن خصخصة بنك هانغ سينغ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومع ذلك، تم تعويض هذه الأخبار الإيجابية جزئياً بخسائر ائتمانية متوقعة بلغت 2.4 مليار دولار، أي أعلى بمقدار 400 مليون دولار مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. وقال البنك إنه خسر 400 مليون دولار في قضية احتيال تتعلق براعٍ مالي بريطاني، و200 مليون دولارفي قطاع العقارات التجارية في هونغ كونغ.

أعمال وشركات HSBC يخطط لأكبر عملية استحواذ مصرفي في هونغ كونغ منذ عقد

كما عدّلت الشركة هدف التوفير الإجمالي ليصل إلى 2 مليار دولار، بعد أن كان الهدف المحدد سابقاً 1.5 مليار دولار. وسيواصل البنك تبسيط نموذج تشغيله وتحديثه، عبر تنفيذ برنامج متعدد السنوات يقوده الذكاء الاصطناعي لتبسيط سير العمل.

وأضاف إلهدري أن HSBC أعلنت عن 15 عملية خروج من أعمال أو أسواق منذ العام الماضي، في إطار سلسلة من الصفقات لبيع وحدات الأعمال أعلن عنها البنك في الأسابيع الأخيرة، ضمن إعادة هيكلة عالمية للتركيز على أسواقه الأساسية. وتشمل هذه الصفقات بيع دفتر قروض عقاري أسترالي بقيمة 25.3 مليار دولار لشركة بلاكستون، وشركة تأمين سنغافورية بقيمة 2.1 مليار دولار لشركة أليانز الألمانية، إضافة إلى الإعلان يوم الأحد عن بيع أعمال البنك المصرفية للأفراد في مصر.

أرباح HSBC في النصف الأول من عام 2026 أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وقالت الشركة إن هذه العمليات سوف توفر قدرة استثمارية لدفع نمو الامتياز في مجالاتها الاستراتيجية. ومنذ توليه منصبه في عام 2024، أغلق إلهدري أعمال بنك HSBC الاستثماري في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا. وقد كسر سعر سهم HSBC أعلى مستوى له على الإطلاق هذا الشهر، حيث تداولت الأسهم في هونغ كونغ فوق 160 دولاراً هونغ كونغياً للسهم.

(فرانس برس، العربي الجديد)