أرباح ناقلات القطرية تقفز إلى 120 مليون دولار

ارتفعت أرباح شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات والمدرجة في بورصة قطر، بنسبة 1.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 438.87 مليون ريال (120.5 مليون دولار)، مقابل 433.2 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، رغم توقف الحركة الملاحية عبر مضيق هرمز منذ 28 فبراير/شباط الفائت.

وأظهرت البيانات المالية للشركة، على موقع البورصة اليوم الثلاثاء، استقراراً لربحية السهم عند 0.08 ريال للأشهر الثلاثة مقابل ذات القيمة للربع الأول من العام 2025. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ناقلات"، عبدالله السليطي، إنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية التي واجهتها الشركة خلال الربع الأول من 2026، فقد حافظت على أدائها التشغيلي من خلال اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لترشيد المصاريف والحد من الآثار السلبية عبر مختلف قطاعات أعمالها، لا سيما في مرافق الحوض الجاف التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التشغيل.

وأكد أن ناقلات واصلت العمل على مدار الساعة لضمان تحقيق مستويات عالية من الموثوقية لأسطولها، وترسيخ ثقافة السلامة، إلى جانب التزامها الواضح بالتركيز على تقديم خدمة عملاء متميزة في جميع الأوقات والظروف". وكانت "قطر للطاقة" قد أعلنت في الرابع من مارس/ آذار الماضي، حالة "القوة القاهرة" وسبقه قرار وقف إنتاج الغاز الطبيعي، جراء تعرض منشآت في "رأس لفان" و"مسيعيد" الصناعيتين، لهجمات صاروخية ومسيّرة من جانب إيران.

و"ناقلات" هي شركة نقل بحري قطرية تأسست في عام 2004، وتمتلك أحد أكبر الأساطيل لنقل الغاز الطبيعي المسال في العالم ويضمّ 69 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال وسفينتين لنقل غاز البترول المسال، فضلاً عن وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الطبيعية، وتسعى لرفع العدد الإجمالي إلى 112 ناقلة، جيث تسلمت "قطر للطاقة" في مايو/ أيار 2025، أول ناقلة من أصل 12 ناقلة من طراز "كيو-فليكس" (Q-Flex) من شركة "تشاينا إل إن جي شيبينغ" بسعة تبلغ 174 ألف متر مكعب.

كما دشّنت الشركة في سبتمبر/ أيلول 2024 أول ناقلة غاز من الحجم التقليدي، سُميت "ريكس تيلرسون"، وفي الشهر ذاته، وقعت عقداً مع مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن، بقيمة ستة مليارات دولار، لبناء 18 ناقلة متطورة من فئة "كيو سي-ماكس" (Q-Max)، وهي من الأكبر عالمياً، ضمن مشروع بناء يتم بالكامل داخل الصين.

وتقدم ناقلات خدمات شاملة لإصلاح السفن وتصنيع الهياكل البحرية، لتصنيع الهياكك، وتقدم خدمات الوكالات الملاحية لجميع موانئ قطر من خلال شركة ناقلات للوكالات الملاحية المحدودة، بالإضافة إلى خدمات السحب وخدمات الدعم البحري الأخرى كما تقدم وحدة دعم السفن التابعة للشركة خدمات الإمداد والتخزين والخدمات اللوجستية للسفن العاملة في المياه القطرية.