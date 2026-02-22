أرباح مليارية للاتصالات والنقل في بورصة قطر وهبوط جماعي للمؤشر

- أداء قوي لقطاعي الاتصالات والنقل في قطر: حققت شركات الاتصالات أرباحاً إجمالية بلغت 4.570 مليارات ريال في 2025، بنمو 14.5%، مع زيادة أرباح "أُريدُ" و"فودافون قطر". قطاع النقل سجل أرباحاً تقارب 3.1 مليارات ريال، مع تميز "ملاحة" و"ناقلات" في النمو. - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر: رغم النتائج الإيجابية، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.60% متأثراً بمراجعة مؤشرات "فوتسي راسل" وتراجع السيولة وأحجام التداول. - مفارقة بين النمو والتراجع: تعكس الأرقام مفارقة بين نمو أرباح قطاعي الاتصالات والنقل وتراجع المؤشر العام، مما يشير إلى ضغوط فنية واستثمارية مؤقتة.

رسّخت نتائج قطاعات الاتصالات والنقل في بورصة قطر خلال عام 2025 صورة أداء مالي قوي ومتنام، في وقت أنهى فيه المؤشر العام جلسة اليوم الأحد على تراجع ملحوظ، متأثراً بمراجعة مؤشرات "فوتسي راسل" وتراجع السيولة.

وحققت شركات الاتصالات أرباحاً إجمالية قدرها 4.570 مليارات ريال (1.25 مليار دولار)، بنمو 14.5% مقارنة بعام 2024، مدفوعة بارتفاع أرباح مجموعة "أُريدُ" (ooredoo) إلى 3.9 مليارات ريال بنمو 12%، مع اقتراح توزيع 75 درهماً للسهم، وزيادة صافي ربح "فودافون قطر" (Vodafone Qatar) إلى أكثر من 700 مليون ريال بنمو يناهز 17% وتوصية بتوزيع 12 درهماً للسهم.

وفي موازاة ذلك، أكد قطاع النقل متانته بتحقيق أرباح إجمالية تقارب 3.1 مليارات ريال في 2025 بنسبة نمو تقارب 5%، إذ تصدرت شركة النقل البحري والخدمات اللوجستية "ملاحة" من حيث وتيرة النمو بصافي ربح بلغ 1.27 مليار ريال ونمو فاق 13%، مدعوماً بارتفاع الإيرادات التشغيلية إلى 3.33 مليارات ريال والأرباح التشغيلية إلى نحو 670 مليون ريال، مع توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 45% من القيمة الاسمية.

كما سجلت شركة النقل البحري "ناقلات" أعلى صافي ربح في القطاع بقيمة 1.69 مليار ريال، في انعكاس لاستقرار أعمال نقل الغاز وخطط النمو طويلة الأجل، مع توصية بتوزيع أرباح سنوية إجمالية بنحو 14.5 درهماً للسهم، بينما حققت الشركة الرائدة في تقديم الحلول اللوجستية وسلاسل الإمداد في قطر "الخليج للمخازن" صافي ربح قدره 120 مليون ريال بإيرادات 1.38 مليار ريال، وأرباح تشغيلية تجاوزت 230 مليون ريال، وتوصية بتوزيع 10% نقداً من القيمة الاسمية.

رغم هذه النتائج الإيجابية، أغلق المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم الأحد، منخفضاً بنسبة 0.60% فاقداً 67.64 نقطة عند مستوى 11161.42 نقطة، مع تراجع السيولة إلى نحو 236.6 مليون ريال، وانخفاض أحجام التداول إلى قرابة 90 مليون سهم، وتراجع عدد الصفقات إلى 14 ألف صفقة مقارنة بجلسة الخميس.

وجاءت هذه الضغوط في ظل المراجعة نصف السنوية لمؤشرات "فوتسي راسل"، التي شملت إدخال "زاد القابضة" إلى مؤشر الشركات الصغيرة، وخروج "الملاحة القطرية" من مؤشر الشركات المتوسطة، إلى جانب خروج "دلالة" و"إنماء القابضة" و"قطر وعُمان للاستثمار" من مؤشر الشركات الصغيرة، على أن يبدأ تنفيذ المراجعة مع افتتاح جلسة الاثنين في 23 مارس/آذار المقبل، وساهم تراجع خمسة قطاعات في ضغط المؤشر، يتصدرها قطاع النقل بهبوط 1.66%، في حين حدّ من الخسائر ارتفاع قطاعي التأمين والاتصالات بنسبتي 0.77% و0.30% على التوالي، في مشهد يعكس فجوة بين متانة الأساسيات التشغيلية لبعض القطاعات واتجاهات السيولة القصيرة الأجل المتأثرة بحركات إعادة الموازنة وجني الأرباح.

وتكشف الأرقام عن مفارقة لافتة بين نمو الأرباح المزدوجة في قطاعي الاتصالات والنقل، وبين تراجع المؤشر العام وانخفاض السيولة، ما يرجح أن الضغوط الحالية ذات طابع فني واستثماري.