أرباح قياسية لـ"دويتشه بنك" و"ستاندرد تشارترد" رغم اضطرابات المنطقة

- دويتشه بنك حقق أرباحًا شبه قياسية في الربع الثاني من 2026، بلغت 2.68 مليار يورو قبل الضرائب، مدفوعة بزيادة 60% في أرباح الخدمات المصرفية الاستثمارية، مع تخصيص 500 مليون يورو لإعادة شراء الأسهم. - ستاندرد تشارترد أعلن عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة مليار دولار بعد تحقيق أرباح قياسية بلغت 4.8 مليارات دولار في النصف الأول من 2026، مع زيادة كبيرة في إيرادات إدارة الثروات والخدمات المصرفية العالمية. - القطاع المصرفي الأوروبي يواجه تحديات بسبب رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، لكن قوة إيرادات الرسوم من إدارة الثروات والأصول ساعدت في تعويض الضغوط، مما انعكس في الأداء القوي للبنوك.

فاجأ مصرف "دويتشه بنك" الألماني الأسواق بأرباح شبه قياسية في الربع الثاني من عام 2026، مدفوعة بأداء قوي لقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية تجاوز توقعات الخبراء بوضوح. وأعلن البنك، المدرَج في مؤشر "داكس" للشركات الرائدة في البورصة الألمانية، اليوم الأربعاء، في فرانكفورت أن أرباحه قبل احتساب الضرائب بلغت 2.68 مليار يورو، وهو مستوى يقل بفارق طفيف فقط عن الأرباح المسجلة في الفترة ذاتها من عام 2007، الذي يُعد عاما قياسيا للبنك.

وبلغ صافي الأرباح 1.64 مليار يورو، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وإن جاء أقل قليلا من مستواه في 2007. ويعتزم البنك خلال النصف الثاني من العام تخصيص 500 مليون يورو إضافية لإعادة شراء أسهمه.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي ساهمت في الأداء القوي لقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في "دويتشه بنك"؟ ما هي خطط "ستاندرد تشارترد" للاستفادة من تنامي الثروات في الأسواق الناشئة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال الرئيس التنفيذي للبنك كريستيان زيفينج: "إلى جانب النتائج القياسية التي حققناها حتى الآن هذا العام، تعزز هذه التطورات ثقتنا في قدرتنا على تجاوز أهدافنا لعام 2028". وكان زيفينج، الذي تولى قيادة البنك في إبريل/نيسان 2018 بعد سنوات من الأزمات، قد حدد هدفا لرفع العائد على حقوق المساهمين إلى أكثر من 13%، وهو مؤشر يقيس مدى كفاءة البنوك في استثمار رؤوس أموالها لتحقيق الأرباح. وقد بلغ هذا العائد 11% خلال الربع الثاني.

وأكد زيفينج أن الذكاء الاصطناعي يفتح "فرصا جديدة لخلق قيمة مضافة لعملائنا وتحقيق مزيد من الوفورات". وشهدت وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية، التي تستمد إيراداتها من تمويل الشركات وتقديم الاستشارات لها، إضافة إلى إدارة عمليات الطرح في البورصة وإصدار الأوراق المالية، أداء قويا خلال الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 2026، إذ ارتفعت أرباحها قبل احتساب الضرائب نحو 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 1.3 مليار يورو.

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"ستاندرد تشارترد" يعتزم إعادة شراء أسهم بقيمة مليار دولار

من جهته، يعتزم بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني تعزيز عوائد المساهمين عبر برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة مليار دولار، بعد إعلانه عن أرباح أعلى، وذلك بعد أشهر من الكشف عن خطط لشطب نحو 7800 وظيفة في البنك، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا". وقال عملاق القطاع المصرفي الذي يتخذ من لندن مقرا له، إنه حقق أداء ماليا قياسيا خلال النصف الأول من عام 2026. وبلغت الأرباح قبل احتساب الضرائب 4.8 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بزيادة نسبتها 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وساهم قطاع إدارة الثروات التابع للبنك بشكل خاص في رفع إيراداته هذا العام، إذ ارتفعت عائداته بنسبة 38% على أساس سنوي، مع طرح البنك منتجات جديدة وبيعها لعملاء جدد. كما ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية العالمية بنسبة 19% على أساس سنوي، مستفيدة من زيادة إبرام الصفقات بين الشركات وارتفاع نشاط المستثمرين في الأسواق المالية. وسلّط "ستاندرد تشارترد" الضوء على الفرص المتاحة أمامه للاستفادة من تنامي الثروات في الأسواق الناشئة، ودعم المستثمرين في ظل التحولات التي تشهدها بيئة التجارة العالمية.

يأتي إعلان "دويتشه بنك" و"ستاندرد تشارترد" عن أرباح قياسية وسط بيئة نقدية متباينة بين الضفتين الأوروبية والبريطانية، إذ رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بواقع 0.25% في يونيو/حزيران 2026، لتصل فائدة الودائع والعمليات الرئيسية وفائدة الإقراض الهامشي إلى 2.25% و2.40% و2.65% على التوالي، بعد سلسلة تخفيضات سابقة كانت قد أوصلت الفائدة إلى 2.15%، وذلك في ظل مخاوف من أن الحرب الدائرة في المنطقة تولّد ضغوطا تضخمية قد ترفع متوسط التضخم إلى 3% خلال 2026.

وتندرج نتائج البنكين ضمن اتجاه أوسع للقطاع المصرفي الأوروبي، حيث جرى تعديل توقعات نمو أرباح القطاع لعام 2026 إلى 9% بدلا من 10% قبل اندلاع الحرب، بسبب مخاوف من تأثيره على سلاسل إمداد الطاقة والنمو الاقتصادي، لكن قوة إيرادات الرسوم من إدارة الثروات والأصول وعائدات التداول ساعدت في التعويض جزئياً عن هذه الضغوط، وهو ما ينعكس في الأداء القوي لقطاع الاستشارات الاستثمارية لدى "دويتشه بنك" وقطاع إدارة الثروات لدى "ستاندرد تشارترد".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)