أرباح شركات بورصة قطر تتجاوز 11 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025

- شهدت الشركات المدرجة في بورصة قطر نمواً في أرباحها بنسبة 2.45% بنهاية الربع الثالث من عام 2025، باستثناء شركة الفالح التعليمية القابضة. تراجع قطاع الصناعة بنسبة 3.25%، بينما حققت ستة قطاعات أخرى نمواً في الأرباح. - تميز القطاع العقاري بأعلى نسبة نمو في الربحية بلغت 44%، مدفوعاً بزيادة أرباح "إزدان القابضة". كما شهد قطاع الخدمات نمواً بنسبة 16.2%، واستقر القطاع المالي مع زيادات طفيفة في أرباح بعض البنوك. - توقعات إيجابية لمستقبل بورصة قطر مع نهاية عام 2025، بفضل تحسن المعنويات الاستثمارية ووفرة السيولة، وخفض أسعار الفائدة مما يعزز جاذبية الاستثمار.

قفزت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في بورصة قطر بنهاية الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 2.45 % لتبلغ 41.1 مليار ريال (11.29 مليار دولار)، مقابل 40.1 مليار ريال (11.01 مليار دولار) للفترة نفسها من العام الماضي، وذلك باستثناء شركة الفالح التعليمية القابضة التي لم تعلن عن نتائجها في 31 أغسطس/آب من كل عام.

ويندرج في بورصة قطر 53 شركة موزعة على سبعة قطاعات، هي البنوك والخدمات المالية 13 شركة، والصناعة 10 شركات، والعقارات أربع شركات، والنقل ثلاث شركات، وشركتان في الاتصالات، و14 شركة في قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية، ويضم التأمين سبع شركات. وقال مدير الاستثمار في شركة قطر للأوراق المالية، رمزي قاسمية، لـ"العربي الجديد"، إن ستة قطاعات من أصل سبعة حققت نمواً في أرباحها الفصلية، مشيراً إلى تراجع أرباح قطاع الصناعة لنحو 3.25% نتيجة انخفاض صافي أرباح شركة صناعات قطر بنحو 12% إلى 3.37 مليارات ريال (نحو 926 مليون دولار)، يضاف إليها تراجع أرباح الشركة الوطنية لصناعة الإسمنت بنسبة 40%، لتبلغ أرباحها 78.65 مليون ريال (21.5 مليون دولار)، مقابل 130 مليون ريال (35.7 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

القطاع العقاري والخدمات

وجاء القطاع العقاري أفضل القطاعات نمواً في الربحية بنسبة 44% وذلك بفعل نمو أرباح "إزدان القابضة" بأكثر من 1.8 مرة وبنسبة 187.76% لتتجاوز أرباحها 587.4 مليون ريال (161.3 مليون دولار)، مقابل 204.15 ملايين ريال (56 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجل قطاع الخدمات نمواً في صافي أرباحه بنسبة 16.2% وذلك مع صعود أرباح شركة "بلدنا" بشكل رئيسي بـ170% إذ تجاوز صافي الربح 381.3 مليون ريال (104.7 ملايين دولار)، وارتفعت أرباح مجمع شركات "المناعي" بنسبة 62% لتبلغ 101 مليون ريال (27.7 مليون دولار).

القطاع المالي

وأشار قاسمية إلى استقرار أرباح القطاع المالي التي تشكّل قرابة 57% من أرباح الشركات المدرجة، وزادت الأرباح الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني بنسبة 1% لتبلغ 12.82 مليار ريال (3.5 مليارات دولار)، وارتفعت أرباح مصرف قطر الإسلامي (المصرف) 5.8% عند مستوى 3.44 مليارات ريال (945 مليون دولار)، ونمت الأرباح الصافية لبنك الريان بنسبة 2.5% لتبلغ 1.32 مليار ريال (362.6 مليون دولار)، كما سجل قطاع النقل نمواً مقداره 4.9%، وذلك مع صعود أرباح شركة الملاحة بأكثر من 10% نتيجة تحقيق أرباح رأسمالية تجاوزت المليار ريال.

وحقق قطاع التأمين نمواً بنسبة 14% مع تحسّن أرباح الشركة العامة القطرية للتأمين وإعادة التأمين التي ارتفعت أرباحها إلى 93.1 مليون ريال (25.5 مليون دولار) في نهاية سبتمبر/ أيلول، قياساً بأرباح قدرها 46 مليون ريال (12.6 مليون دولار)، كذلك ارتفاع أرباح شركة قطر للتأمين قرابة 11% لتبلغ 573.32 مليون ريال (157.5 مليون دولار)، علماً بأن أرباحها تشكل 50% من أرباح القطاع.

مواصلة النمو

وتوقع محلل الأسواق المالية، يوسف بوحليقة، أن تشهد أسعار أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر مزيداً من الزخم والنمو مع اقتراب نهاية عام 2025، مدفوعة بتحسن المعنويات الاستثمارية، ووفرة السيولة، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.

وقال "إن خفض أسعار الفائدة من قبل مصرف قطر المركزي بالتوازي مع القرار نفسه من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي ستجعل من أسواق الأسهم والاستثمار في الذهب من أكبر المستفيدين من توجهات خفض أسعار الفائدة عالمياً". وألمح إلى أن الفترة المقبلة تبدو واعدة للشركات المدرجة، وسط مزيج من العوامل الإيجابية العالمية والمحلية التي قد تدفع المؤشرات إلى مستويات جديدة من النشاط والربحية.

يشار إلى أن أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر خلال النصف الأول من 2025 قفزت بنسبة 2.31% على أساس سنوي، لتصل إلى 26.67 مليار ريال (7.32 مليارات دولار)، مقابل 26.07 مليار ريال (7.16 مليارات دولار) للفترة نفسها من 2024.