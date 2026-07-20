أرباح "رايان إير" دون التوقعات رغم خفض أسعار تذاكر الصيف

- حذّرت شركة رايان إير من انخفاض طفيف في أسعار تذاكر الصيف مقارنة بالعام الماضي، بسبب التوترات الإقليمية وتأثيرها على الطلب، حيث سجلت أرباحاً أقل من المتوقع في الربع المالي الأول. - أشار الرئيس التنفيذي، مايكل أوليري، إلى انخفاض متوسط أسعار السفر بنسبة 6% نتيجة تشدد المستهلكين والمخاوف من نقص وقود الطائرات، مع توقعات بانخفاض طفيف في أسعار الربع الثاني. - تواجه شركات الطيران الأوروبية، مثل رايان إير، تحديات في الحفاظ على تنافسية الأسعار وسط ارتفاع تكاليف التشغيل وضغوط إمدادات الوقود.

حذّرت شركة رايان إير، اليوم الاثنين، من أن متوسط أسعار تذاكر الصيف سيكون منخفضاً بشكل طفيف مقارنة بالعام الماضي، وسط حالة من عدم اليقين مرتبطة بالحرب في المنطقة، في حين جاءت أرباح الشركة عن الربع الممتد من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران دون توقعات المحللين، وفقاً لما ذكرت وكالة رويترز.

وأعلنت أكبر شركة طيران أوروبية من حيث عدد الركاب عن تحقيق ربح بعد الضرائب، بلغ 538 مليون يورو (615.6 مليون دولار) خلال الربع المالي الأول المنتهي في 30 يونيو/حزيران، مقابل توقعات بلغت 579 مليون يورو، وفق استطلاع أجرته الشركة بين المحللين، ونقلته "رويترز".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الأخرى التي أثرت على انخفاض أسعار تذاكر الصيف بخلاف الحرب في المنطقة؟ كيف أثرت الحجوزات المتأخرة على أرباح "رايان إير" في النصف الأول من العام؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكانت "رايان إير" قد أشارت، في نتائجها الربعية الأخيرة الصادرة في مايو/أيار، إلى أنها تخفض بعض الأسعار للحفاظ على أعداد الركاب، في ظل التداعيات السلبية للحرب، محذرةً حينها من احتمال استقرار الأسعار بشكل عام خلال الفترة الممتدة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة، مايكل أوليري، في بيان نقلته "رويترز"، إن متوسط أسعار السفر خلال الربع الأول جاء أقل بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى تشدد المستهلكين في ظل التوترات في المنطقة والمخاوف من نقص وقود الطائرات في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي وتأخر وتيرة الحجوزات. وأضاف أوليري: "على الرغم من التحسن الطفيف في عدد الحجوزات مؤخراً وتراجع الحاجة إلى تحفيز الأسعار، فإن أسعار الربع الثاني تميل نحو انخفاض طفيف على أساس سنوي، فيما تبقى النتيجة النهائية لأسعار النصف الأول رهناً إلى حد كبير بقوة الحجوزات المتأخرة خلال أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول". ويُقصد بالحجوزات المتأخرة تلك التي تحدث في اللحظات الأخيرة، والتي تمثل عادة المصدر الرئيسي لأرباح شركات الطيران الاقتصادية.

وتعمل شركات الطيران الأوروبية منخفضة التكلفة، وفي مقدمتها رايان إير، ضمن بيئة تسعير شديدة الحساسية تجاه الصدمات الاقتصادية، إذ يشكل الطلب الموسمي على السفر الصيفي أحد أهم محركات أرباحها السنوية. وقد أدى تصاعد التوترات في المنطقة إلى إرباك خطط الحجز لدى المستهلكين الأوروبيين، فضلاً عن تأثيره غير المباشر بتكاليف التشغيل، عبر ارتفاع وقود الطائرات، وهو أحد أكبر بنود الإنفاق لدى شركات الطيران.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه صناعة الطيران الأوروبية ضغوطاً إضافية تتعلق بإمدادات الوقود داخل الاتحاد الأوروبي، ما يضع شركات مثل رايان إير أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على تنافسية الأسعار لجذب الركاب من جهة، وحماية هوامش الربحية من جهة أخرى. ويُنظر إلى نتائج الشركة، بوصفها الأكبر في القارة، على أنها مؤشر مبكر على اتجاهات قطاع السفر الجوي الأوروبي ككل خلال موسم الذروة الصيفي.

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