أرباح بنك قطر الوطني تقفز إلى 4.6 مليارات دولار في 2025

- حقق بنك قطر الوطني نمواً في الأرباح الصافية بنسبة 1.7% في عام 2025، حيث بلغت 17 مليار ريال، مع ارتفاع العائد على السهم إلى 1.74 ريال، وتوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 37.5% من القيمة الاسمية للسهم. - ارتفعت موجودات البنك إلى 1.391 تريليون ريال بزيادة 7%، مدعومة بنمو القروض والسلف بنسبة 12%، واستثمار ملياري ريال في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مما قلل المخاطر التشغيلية بنسبة 15%. - استقر البنك رغم ضغوط الفائدة العالمية، مع توقعات بنمو أرباح 2026 بنسبة 5% إلى 8%، مدعوماً بمشاريع قطر الوطنية وتوسع في آسيا وأفريقيا.

سجل بنك قطر الوطني نمواً في الأرباح الصافية بنسبة 1.7% عام 2025، حيث بلغت 17 مليار ريال (4.67 مليارات دولار)، مقابل 16.7 مليار ريال في 2024.

وأظهرت بيانات للبنك على موقع بورصة قطر اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 1.74 ريال، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للنصف الثاني من 2025 بمعدل 37.5% من القیمة الاسمية للسھم (0.375 ﷼ للسھم الواحد).

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 1.391 تريليون ريال، بزيادة سنوية قدرها 7%. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت 12% لتصل إلى 1.081 تريليون ريال، وساعد تدفق الودائع المتنوعة في ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 955 مليار ريال، بزيادة سنوية 8%، واستثمر البنك ملياري ريال في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ما قلل المخاطر التشغيلية بنسبة 15%.

ولفت البيان إلى استقرار نسبة الكفاءة، أي الكلفة، إلى الدخل، عند 23.3%، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبلغ معدل القروض غير العاملة، باعتبارها نسبة من إجمالي محفظة القروض، 2.6%، ما يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى 100%، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 19.3% ونسبة تغطية السيولة 144% ونسبة التمويل الصافي المستقر 105%. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة.

وسجل البنك استقراراً رغم ضغوط الفائدة العالمية، مع تركيز على التمويل الرقمي والتنويع الجغرافي. وتتوقع إدارة البنك نمو أرباح 2026 بنسبة ما بين 5% و8%، مدعوماً بمشاريع قطر الوطنية وتوسع في آسيا وأفريقيا.

وتأسس بنك قطر الوطني شركة مساهمة عامة قطرية في عام 1964 باعتباره أول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار والقطاع الخاص مناصفة بنسبة 50% لكل جهة. ويوجد البنك في أكثر من 28 بلداً عبر ثلاث قارات من خلال فروعه وشركاته التابعة، ويعمل لديه ما يزيد عن 31 ألف موظف في أكثر من 900 فرع ومكتب تمثيلي.