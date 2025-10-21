أرباح الشركات ترفع داو جونز وضغط التكنولوجيا يخفض ناسداك

- أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية على تباين، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بفضل أرباح قوية من شركات مثل جنرال موتورز وكوكاكولا، بينما تراجع مؤشر ناسداك تحت ضغط أسهم التكنولوجيا. - تجاوزت 87% من شركات مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" توقعات وول ستريت، مع توقعات بنمو أرباح الربع الثالث بنسبة 9.2%، ومن المتوقع صدور نتائج شركات بارزة مثل تسلا و"آي بي إم". - يستمر الإغلاق الحكومي الأميركي للأسبوع الثالث، مما يخلق ضبابية في الأسواق، بينما يتوقع خفضين إضافيين لسعر الفائدة قبل نهاية العام، وعبّر ترامب عن تفاؤله بشأن التجارة مع الصين.

أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية تداولات الثلاثاء على تباين، حيث قاد مؤشر داو جونز المكاسب مدفوعاً بسلسلة من نتائج الأرباح القوية التي جذبت المستثمرين نحو قطاعات الصناعة والسلع الرأسمالية، في حين تراجع مؤشر ناسداك قليلًا تحت ضغط أسهم النمو والتكنولوجيا الدقيقة.

ونقلت رويترز عن كبير الاستراتيجيين في شركة "سمبليفاي أسيت مانجمنت" (Simplify Asset Management) في فيلادلفيا، مايكل غرين، قوله: "نحن في مرحلة من التردد، حيث لا يبدو أن هناك رأياً قوياً يسيطر على السوق، وهذا ينعكس في ضعف ردود الفعل تجاه مفاجآت الأرباح".

ومع دخول موسم أرباح الربع الثالث مرحلة الذروة، أعلنت شركات كبرى مثل "جنرال موتورز" "ثري إم" و"جي إي آيروسبايس" و"كوكاكولا" عن نتائج إيجابية بشكل عام. لكن مع اقتراب المؤشرات الأميركية من مستويات قياسية وارتفاع التقييمات، قد لا تكون النتائج الجيدة كافية وحدها للحفاظ على شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وارتفعت أسهم جنرال موتورز بعد أن رفعت الشركة توقعاتها وخففت من تأثير الرسوم الجمركية المتوقعة، بينما صعدت أسهم كوكاكولا مدفوعة بطلب قوي من المستهلكين، وحققت شركة "ثري إم" تقدماً بعد أن رفعت توقعاتها السنوية بفضل تركيزها على المنتجات ذات الهوامش العالية وضبط التكاليف. كما رفعت شركات الدفاع والطيران مثل لوكهيد مارتن، نورثروب غرومان، و"آر تي إكس" توقعاتها، مستفيدة من الطلب القوي على المعدات العسكرية.

وحتى الآن، أعلنت 78 شركة من شركات مؤشر "ستاندرد أند بورز 500) عن نتائجها، حيث تجاوزت 87% منها توقعات وول ستريت. ويتوقع المحللون نمو أرباح الربع الثالث بنسبة 9.2% على أساس سنوي، وهو أعلى من تقديراتهم السابقة البالغة 8.8% في بداية أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لبيانات "إل إس إي جي" (LSEG).

ومن المنتظر هذا الأسبوع صدور نتائج شركات بارزة مثل تسلا و"آي بي إم" وبروكتر آند غامبل وإنتل. وبحسب البيانات الأولية، فقد تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 0.34 نقطة (0.01%) ليغلق عند 6734.79 نقطة، بينما خسر مؤشر ناسداك 36.54 نقطة (0.17%) ليصل إلى 22,950.91 نقطة. في المقابل، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 217.02 نقطة (0.46%) ليغلق عند 46923.6 نقطة.

وسجلت أسهم شركة "ورنر براذرز ديسكوفري" قفزة بعد إعلانها دراسة خيار البيع الكامل، وسط اهتمام من عدة مشترين محتملين، في أحدث تحرك ضمن سلسلة تغييرات في قطاع الإعلام. وقد رفض مجلس الإدارة في وقت متأخر من الجلسة عرضًا مقدماً من شركة "باراموانت سكايدانس" (Paramount Skydance).

وفي ظل استمرار الإغلاق الحكومي الأميركي للأسبوع الثالث، يجد المستثمرون وصناع القرار أنفسهم في حالة من الضبابية بسبب غياب البيانات الرسمية، ما يعقّد مهمة الاحتياطي الفيدرالي الذي يعتمد على البيانات. ومع ذلك، تشير استطلاعات رويترز إلى أن البنك المركزي سيجري خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس لسعر الفائدة الرئيسي قبل نهاية العام، وسط انقسام بين الاقتصاديين حول مسار السياسة النقدية في 2026.

من جانبه، عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن التجارة، قائلاً إنه يتوقع التوصل إلى "اتفاق عادل" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، متجاهلًا التوترات بشأن تايوان. ومن المتوقع أن تتابع الأسواق عن كثب لقاء ترامب وشي على هامش القمة الاقتصادية المرتقبة الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية.