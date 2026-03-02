أرامكو تغلق مصفاة رأس تنورة احترازياً عقب هجوم بمسيّرة

- أغلقت أرامكو السعودية مصفاة رأس تنورة مؤقتاً كإجراء احترازي بعد هجوم بطائرة مسيّرة، مع تأكيد السيطرة على الوضع وإخماد حريق صغير في المنشأة. - جاء الإغلاق لضمان السلامة التشغيلية وسط ترقب الأسواق لأي تأثيرات محتملة على الإمدادات، حيث تُعد رأس تنورة موقعاً محورياً في منظومة النفط السعودية. - مصفاة رأس تنورة، التي بدأت عملياتها في 1948، تُعتبر من أكبر مصافي النفط في العالم، وتلعب دوراً استراتيجياً في التكرير والتصدير بفضل طاقتها التكريرية الضخمة ومرافق الشحن المرتبطة بها.

قال مصدر في قطاع النفط لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، إن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط أغلقت مصفاة رأس تنورة مؤقتاً كإجراء احترازي، عقب ما وُصف بأنه هجوم بطائرة مسيّرة، مؤكداً أن "الوضع تحت السيطرة".

وقال مراسل الموقع الإخباري الأميركي "سيمافور" في منشور على موقع إكس اليوم الاثنين، نقلاً عن مصادر، إنه جرت السيطرة على حريق صغير ومحدود في منشأة تكرير تابعة لشركة أرامكو السعودية برأس تنورة عقب ما يبدو أنها ضربة بطائرة مسيّرة وقعت في وقت سابق من صباح اليوم.

وأضافت "رويترز" أن قرار الإغلاق جاء في إطار الاحتراز والتأكد من السلامة التشغيلية، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون وأسواق الطاقة أي مؤشرات على تأثيرات محتملة على الإمدادات أو عمليات التصدير، خاصة أن رأس تنورة تُعد من المواقع المحورية في منظومة النفط السعودية.

ولم تتضمن المعلومات المتداولة حتى الآن تفاصيل رسمية حول الجهة المسؤولة عن الهجوم أو حجم الأضرار الفنية، فيما يظل التركيز منصباً على استكمال إجراءات التأمين والفحص الفني وإعادة التشغيل وفق معايير السلامة.

وتُعد مصفاة رأس تنورة أول مصفاة نفط في السعودية، إذ بدأ إنشاؤها عام 1948، وأصبحت لاحقاً واحدة من أكبر مصافي النفط في العالم والأكبر في الشرق الأوسط من حيث الطاقة التكريرية. وتقع على ساحل الخليج العربي في المنطقة الشرقية، وتشكل ركناً محورياً في منظومة التكرير والتصدير السعودية. وتتمتع بطاقة معالجة ضخمة تُمكّنها من تكرير مئات الآلاف من البراميل يومياً، مع وحدات متقدمة لإنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات والمنتجات البتروكيميائية، كما يرتبط بها أحد أكبر مرافئ شحن النفط الخام والمنتجات المكررة، ما يمنحها أهمية استراتيجية في سلاسل الإمداد العالمية.

(رويترز، العربي الجديد)