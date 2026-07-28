- تدرس أرامكو السعودية آلية تسعير جديدة لشحن النفط من ميناء سيدي كرير إلى آسيا، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن بعد تحويل المسار عبر خط أنابيب سوميد، نتيجة الحصار الحوثي في مضيق باب المندب. - بعد تهديدات الحوثيين، ستنقل أرامكو النفط من ينبع إلى العين السخنة، ثم عبر سوميد إلى سيدي كرير، مما قد يزيد تكلفة الشحنات الآسيوية بنحو 10 ملايين دولار للشحنة. - ردت السعودية بغارات جوية على منشآت حوثية في الحديدة، مؤكدة حماية الملاحة، بينما استهدف الحوثيون مواقع حساسة لإمدادات النفط.

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن شركة أرامكو السعودية تدرس آلية تسعير جديدة لشحن النفط الخام من ميناء سيدي كرير المصري إلى آسيا، وذلك لمراعاة ارتفاع تكاليف الشحن بعد تحويل مسار الصادرات عبر خط أنابيب سوميد. وامتنعت أرامكو السعودية عن التعليق. وفرض الحوثيون في اليمن حصارا بحريا على شحنات النفط السعودية عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر الأسبوع الماضي، مما أجبر أكبر مصدر للنفط في العالم على تحويل المزيد من الإمدادات للتصدير عبر مصر.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآلية الجديدة التي تدرسها أرامكو لتسعير شحنات النفط من سيدي كرير إلى آسيا؟ ما هي التكاليف الإضافية المتوقعة للمشترين الآسيويين نتيجة لتغيير مسار الشحنات؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتباع شحنات ينبع للعملاء بعقود طويلة الأجل على أساس سعر البيع الرسمي الشهري لأرامكو إلى آسيا، إضافة إلى رسم لخط الأنابيب. وبعد تهديد الحوثيين، سترسل أرامكو السعودية الآن النفط من ينبع إلى ميناء العين السخنة المصري على البحر الأحمر، ليُنقل بعد ذلك عبر خط أنابيب سوميد إلى سيدي كرير. وقالت ثلاثة مصادر أخرى، إن المنتج قد يعدل أسعاره في ضوء ارتفاع تكاليف الشحن وطول المسار عبر البحر المتوسط ومضيق جبل طارق، ثم حول رأس الرجاء الصالح. وأشار تقدير أحد المصادر إلى أن ذلك قد يكلف المشترين الآسيويين نحو 10 ملايين دولار إضافية للشحنة الواحدة، أو خمسة دولارات للبرميل.

ومنذ بدء الحرب الأميركية على إيران، التي حالت دون دخول السفن إلى الخليج عبر مضيق هرمز، تصدر أرامكو السعودية معظم نفطها إلى آسيا من ميناء ينبع على البحر الأحمر، محولة الإمدادات من رأس تنورة عبر خط الأنابيب شرق-غرب. وهدد الحوثيون الأسبوع الماضي، بتوسيع نطاق الاضطرابات التي تشهدها إمدادات النفط العالمية إلى ممر مائي رئيسي ثان، بإعلان حصار على صناعة النفط السعودية في البحر الأحمر، مما دفع أسعار الخام إلى مزيد من الارتفاع.

اقتصاد عربي السعودية تدافع عن سفنها في مواجهة الحظر الحوثي

وردت السعودية بشن غارات جوية على ما قالت إنها منشآت عسكرية تابعة للحوثيين في ميناء الحديدة اليمني، مؤكدة أنها ستعمل على حماية حركة الملاحة. وقال الحوثيون أمس الاثنين، إنهم استهدفوا عددا من المواقع الحساسة لإمدادات النفط الخام ونقله التي تربط شرق السعودية بميناء ينبع على البحر الأحمر، وهو مركز رئيسي لتصدير النفط. كما أعلن الحوثيون السبت الماضي، تنفيذ عمليات استهدفت منشآت تابعة لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في ينبع وجازان.

(رويترز، العربي الجديد)