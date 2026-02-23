أرامكو تبيع أول مكثفات الجافورة بقيمة  100 مليار دولار

- باعت أرامكو السعودية شحنات من مكثفات حقل الجافورة، الذي يُقدر بـ229 تريليون قدم مكعبة من الغاز و75 مليار برميل من المكثفات، لشركات أميركية وهندية، مما يعزز استراتيجيتها لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي. - شيفرون، إكسون موبيل، وشركة النفط الهندية اشترت شحنات بعلاوة تتراوح بين 2-3 دولارات للبرميل فوق أسعار خام دبي، مع توقعات بتصدير أول شحنة إلى كوريا الجنوبية. - يُعد مشروع الجافورة أكبر مشروع للغاز الصخري خارج الولايات المتحدة، مع توقعات بإنتاج مستدام يبلغ ملياري قدم مكعبة يومياً بحلول 2030.

باعت شركة أرامكو السعودية أولى شحنات مكثفات حقل الجافورة إلى شركات أميركية وهندية، بحسب مصادر تجارية. وقالت أربعة مصادر إن شركة الطاقة الحكومية السعودية أرامكو باعت عدة شحنات من النفط الخام فائق الخفة من مشروع غاز الجافورة، الذي تُقدَّر كلفته بنحو 100 مليار دولار، إلى شركات طاقة أميركية كبرى ومصفاة هندية، وذلك تمهيداً لتصدير أول شحنة في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويُقدَّر أن يحتوي مشروع الجافورة على 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام و75 مليار برميل من المكثفات. ويُعد المشروع محورياً في استراتيجية أرامكو الرامية إلى زيادة إنتاج الغاز، لتصبح لاعباً عالمياً رئيسياً في سوق الغاز الطبيعي، إلى جانب توسيع سلة درجات النفط الخام الخفيف التي تسوّقها.

وبحسب المصادر، اشترت شركة شيفرون الأميركية شحنتين من مكثفات الجافورة للتحميل في وقت لاحق من فبراير/شباط الجاري ومارس/آذار، فيما اشترت كل من إكسون موبيل وشركة النفط الهندية (Indian Oil Corp) شحنات من المقرر تحميلها الشهر المقبل. وبيعت الشحنات بعلاوة تتراوح بين دولارين وثلاثة دولارات للبرميل فوق أسعار خام دبي، على أساس التسليم على ظهر السفينة FOB.

أول شحنة مرجّحة إلى كوريا الجنوبية

من المرجح أن تتجه أول شحنة مخصصة لـ"شيفرون" إلى مصفاتها المشتركة في كوريا الجنوبية "جي إس كالتكس"، فيما قد تتجه الشحنة الثانية إلى تايلاند لصالح شركة "ستار بتروليوم ريفاينينغ"، وفقاً لمصدرين. ولم ترد أرامكو أو إكسون موبيل أو شركة النفط الهندية أو "ستار بتروليوم ريفاينينغ" على طلبات التعليق حتى الآن، كما لم يصدر تعليق فوري عن "جي إس كالتكس"، في حين امتنعت شيفرون عن التعليق. ويُعد مشروع الجافورة أكبر مشروع محتمل للغاز الصخري خارج الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يصل إلى إنتاج مستدام يبلغ ملياري قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2030.

وكان مصدر قد أفاد "رويترز" في وقت سابق بأن أرامكو قد تصدّر ما بين أربع إلى ست شحنات شهرياً من مكثفات الجافورة، بواقع 500 ألف برميل لكل شحنة، من ميناء ينبع على الساحل الشرقي للمملكة. والمكثفات سوائل هيدروكربونية غير غازية يمكن معالجتها في وحدات فصل لإنتاج مواد أولية بتروكيميائية مثل النافثا ومنتجات مكررة أخرى، كما يمكن خلطها مع النفط الخام لتكريرها في المصافي.

وتبلغ درجة الكثافة النوعية (API) لمكثفات الجافورة 49.7 درجة، وتحتوي على نحو 0.17% من الكبريت، بحسب تحليل أولي للخام اطلعت عليه "رويترز". ويشكّل نحو 40% من إنتاجها مواد أولية بتروكيميائية من نوع النافثا، خصوصاً الدرجة الثقيلة منها، فيما يتكوّن معظم الجزء المتبقي من الغازويل والكيروسين، وفقاً للتحليل.

(رويترز)