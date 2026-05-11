أرامكو: استمرار تعطل هرمز يؤجل تعافي سوق النفط إلى 2027

- أكد أمين الناصر أن أرامكو قادرة على الوصول إلى طاقتها الإنتاجية القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميًا خلال ثلاثة أسابيع، مشيرًا إلى أن طاقة إنتاج النفط لم تتأثر بالأزمة الحالية. - أشار الناصر إلى أن تعطل الملاحة في مضيق هرمز سيؤخر عودة سوق النفط إلى وضعه الطبيعي حتى عام 2027، مما يؤثر على سلاسل إمداد الطاقة والسلع. - توقع الناصر نمو الطلب على النفط بنحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يوميًا في عام 2026، وأكد أن أرامكو تعمل على تعظيم إنتاج المنتجات النفطية.

قال أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة أرامكو، إن "الشركة قادرة على بلوغ طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميا خلال ثلاثة أسابيع إذا اقتضت الحاجة"، مؤكدا أن "طاقة إنتاج النفط لدى أرامكو لم تتأثر رغم الأزمة الحالية". وأضاف الناصر أن "صدمة إمدادات الطاقة التي بدأت في الربع الأول من العام هي الأكبر التي يشهدها العالم على الإطلاق"، موضحا أن "الأزمة الحالية مختلفة تماما من حيث مدة الانقطاع وعدد الهجمات على المنشآت، وأن الشركة تعمل حاليا على زيادة قدرتها على الصمود في مواجهة هذه التطورات".

هرمز يعطل سوق النفط إلى 2027

وبخصوص مضيق هرمز، قال الناصر في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، اليوم الإثنين، إن "استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز لبضعة أسابيع أخرى سيجعل عودة سوق النفط إلى وضعه الطبيعي غير ممكنة قبل عام 2027"، مضيفا أنه "حتى لو فُتح المضيق اليوم، فإن السوق ستحتاج إلى أشهر حتى تعود إلى طبيعتها". وأكد رئيس أرامكو أن "حركة السفن عبر المضيق انخفضت بشكل حاد، من نحو 70 سفينة يوميا في السابق إلى ما يراوح بين سفينتين وخمس سفن يوميا حاليا"، مشيرا إلى أن "سلاسل إمداد الطاقة والسلع ستحتاج، حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلا، إلى عدة أشهر للعودة إلى مستويات الحركة التي كانت سائدة قبل الحرب، مع تغيير السفن مساراتها أو تجنب بقائها متوقفة".

وقال الناصر إن "تداعيات الأزمة بدأت تظهر في إبريل/نيسان، لأن السفن كانت بالفعل في الطريق خلال مارس/آذار"، متوقعا أن "تصبح هذه التداعيات أكثر وضوحا في مايو/أيار ويونيو/حزيران مع تراجع المخزونات". وأضاف أن "أرامكو تتوقع استمرار تقنين الطلب ما دامت الإمدادات عبر مضيق هرمز متعطلة".

نمو طلب النفط في 2026

وفي المقابل، أوضح الناصر أن "عودة التجارة والشحن إلى طبيعتهما ستدعم انتعاشا قويا للغاية في نمو الطلب"، مشيرا إلى أن "مجموعة واسعة من التوقعات تشير إلى نمو الطلب بنحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يوميا في عام 2026"، وتحدث عن انفصال واضح بين أسواق العقود الآجلة والأسواق الفعلية، كما يتضح من هوامش التكرير القوية التي تعكس شح المعروض في السوق، وقال إن "الحاجة الملحة لضمان أمن الإمدادات ستؤدي إلى إعادة تخزين سريعة وبناء الاحتياطيات الاستراتيجية والمخزونات التجارية".

وبشأن أنشطة الشركة، قال الناصر إن "أرامكو أنتجت في الربع الأول 12.6 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا"، مؤكدا أن "الشركة تمكنت من تشغيل مرافق التكرير التي تعرضت لهجمات خلال بضعة أيام". وأضاف أن "استمرار الأزمة لفترة أطول سيزيد الوقت اللازم لإعادة بعض منشآت الإنتاج إلى العمل، إذ قد تواجه مشكلات فنية بعد توقفها لفترة طويلة".

مشروع ساتورب مع توتال إنرجيز

وأوضح الناصر أن "معدلات التشغيل تتأثر بطبيعة الحال عندما تكون أصول التكرير موجودة في منطقة الخليج"، مشيرا إلى أن "أرامكو تعمل على تعظيم الاستفادة من أصول التكرير في المنطقة الغربية". وبخصوص مشروع أرامكو المشترك مع توتال إنرجيز، قال إن "مشروع ساتورب يعمل حاليا بشكل جزئي، وإن الشركة تعمل على إعادته إلى التشغيل الكامل".

وقال رئيس أرامكو إن "الشركة تعمل حاليا على تعظيم إنتاج المنتجات النفطية بسبب ارتفاع الهوامش"، موضحا أن "استمرار ذلك يعتمد على تطورات الوضع، لكنه قد يستمر إلى حين فتح مضيق هرمز".

من جانبه، قال زياد المرشد، كبير الإداريين الماليين في أرامكو، إن "الشركة تواصل إضافة مصادر تمويل جديدة إلى أدواتها الحالية، بما في ذلك السندات والصكوك والأوراق التجارية، بهدف تعزيز مرونتها المالية".

ونقلت "رويترز" عن المرشد قوله: أن "أرامكو تمتلك قاعدة احتياطيات قوية تبلغ نحو 250 مليار برميل من النفط المكافئ"، موضحا أنه "مع تراجع احتياطيات الشركات النظيرة، أصبحت احتياطيات أرامكو تعادل حوالي خمسة أضعاف إجمالي احتياطيات شركات النفط الدولية مجتمعة"، بعدما كانت تعادل 3.5 أضعاف في عام 2018.

وأضاف المرشد أن "أكثر من 60% من التدفقات النقدية التشغيلية لأرامكو في 2025 كانت متاحة لتوزيعات المساهمين والاستثمارات الخارجية"، مؤكدا أن "هذه النسبة هي الأعلى من حيث توافر النقد بين نظراء الشركة".