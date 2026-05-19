"أداني" الهندية تدفع 275 مليون دولار لأميركا لتسوية قضية العقوبات

- وافقت شركة أداني إنتربرايزز على دفع 275 مليون دولار لتسوية تحقيق أميركي بشأن انتهاك العقوبات على إيران، حيث تم الكشف عن 32 انتهاكاً واضحاً تتعلق بواردات غاز النفط المسال الإيراني بين 2023 و2025. - تعاونت الشركة مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" ووافقت على اتخاذ تدابير تصحيحية لتعزيز الامتثال للعقوبات، بينما تم إسقاط تهم جنائية منفصلة تتعلق بدفع رشى في قضية فساد مدنية بقيمة 18 مليون دولار. - تعد مجموعة أداني من أكبر الإمبراطوريات التجارية في الهند، وتدير أعمالاً متنوعة، وتقدر ثروة مؤسسها غاوتام أداني بنحو 82 مليار دولار، وهو حليف مقرب لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنّ إحدى شركات الملياردير الهندي غاوتام أداني وافقت على دفع 275 مليون دولار للولايات المتحدة لتسوية تحقيق بشأن انتهاكها العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" التابع لوزارة الخزانة أنّ "شركة أداني إنتربرايزز المحدودة وافقت على تسوية مسؤوليتها المدنية المحتملة عن 32 انتهاكاً واضحاً للعقوبات التي فرضتها أوفاك على إيران". وأشار البيان إلى مشتريات الشركة من غاز النفط المسال الإيراني بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 ويونيو/ حزيران 2025.

وأعلن بيان التسوية الصادر أمس الاثنين أنّ شركة أداني تعاونت مع تحقيق "أوفاك" ووافقت على اتخاذ تدابير تصحيحية إضافية غير مالية لتعزيز الامتثال للعقوبات الأميركية. وركّز التحقيق على واردات غاز النفط المسال التي رُتّبت عبر مورد يتخذ دبي مقراً ادعى أنه يصدّر غازاً عُمانياً وعراقياً، وفقاً لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وجاء في البيان "كان ينبغي أن تنبه المؤشرات شركة أداني إنتربرايزز إلى أن غاز النفط المسال مصدره إيران".

وأكدت شركة أداني التسوية في بيان قدمته لسوق الأوراق المالية الاثنين، مشيرةً إلى أن الاتفاق أبرم في 14 مايو/ أيار. والاثنين أيضاً وفي قضية منفصلة، طلب مدعون عامون من قاضٍ فيدرالي إسقاط تهم جنائية متعلقة باتهام الشركة بدفع رشى. وجاء هذا الإعلان بعد أيام من موافقة الشركة على دفع تسوية أخرى بقيمة 18 مليون دولار في قضية الفساد المدنية، من دون الاعتراف بالذنب. والقضية تتعلق بمشاركة شركة أداني بمخطط بقيمة 250 مليون دولار لدفع رشى لمسؤولين هنود للحصول على عقود توريد مكونات الطاقة الشمسية المربحة.

وقال الادعاء العام إنه ومن يقال إنهم شركاؤه جمعوا أكثر من ثلاثة مليارات دولار عن طريق إخفاء فسادهم عن المقرضين والمستثمرين. ودأبت "أداني" غروب على نفي ارتكاب أي مخالفات. وأداني هو مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أنّ محامي أداني أبلغ مسؤولي وزارة العدل في إبريل/ نيسان بأنّ الملياردير الهندي سيكون على استعداد لاستثمار عشرة مليارات دولار في الاقتصاد الأميركي في حال إسقاط التهم. ولم يذكر المدعون العامون هذا العرض في ملف موجز قدموه للمحكمة اكتفوا فيه بالقول إنهم قرروا "عدم تخصيص المزيد من الموارد" لهذه القضية.

وتعد مجموعة أداني من أكبر الإمبراطوريات التجارية والصناعية في الهند، وتدير أعمالاً متنوعة تشمل الموانئ ومحطات توليد الطاقة ومصانع الإسمنت والمؤسسات الإعلامية. وتعدّ الهند ثاني أكبر مستورد لغاز النفط المسال في العالم، ورابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الذي يأتي بمعظمه من المنطقة، وتشير مجلة فوربس إلى أن ثروة أداني، الحليف المقرب لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تقدّر بنحو 82 مليار دولار.

(فرانس برس، العربي الجديد)